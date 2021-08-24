Покинувший Афганистан министр связи страны работает в Германии разносчиком пиццы

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Саадат эмигрировал в ФРГ. Фото: YouTube

В 2020 году занимавший пост министра связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Саадат уехал из родной страны и эмигрировал в ФРГ.

Саадат покинул родину практически без денег и практически сразу же после переезда в Германию устроился в службу доставки пиццы. В любую погоду он передвигается по городу на велосипеде.

Сам он до сих пор надеется, что эта работа является для него временной и совсем скоро он сможет найти место по специальности, например, в какой-то из телекоммуникационных компаний ФРГ.

С 2018 года Саадат был членом кабинета министров при президенте Ашрафе Гани. В качестве министра связи он занимался расширением площадей покрытия мобильных сетей в труднодоступных и сельских регионах страны.

Через два года ему пришлось уйти в отставку, а затем покинуть Афганистан, так как он отказался переводить бюджетные средства на финансирование борьбы с талибами*.

Сам Саадат нисколько не переживает по поводу резкой смены своего образа жизни и говорит: «В настоящий момент я живу обычной жизнью. Я чувствую себя в безопасности в Германии. В Лейпциге я счастлив и хочу сэкономить деньги, чтобы пойти на курсы немецкого языка».

* Члены террористической организации, запрещенной в России