Американка получила $2 миллиона, привившись от коронавируса

Власти ряда штатов США подстегивают интерес к вакцинации проведением лотерей. Фото: REUTERS

Жительница американского штата Мичиган выиграла рекордные $2 миллиона в лотерею, которая проводится властями штата с целью привлечения населения к вакцинированию от коронавируса.

Она не стала возражать, чтобы ее имя стало известно всем, и сообщила, что намерена потратить выигрыш на оплату обучения своих троих детей и ремонт дома. Часть денег, по совету супруга, она направит на благотворительность.

Деньги Кристин Дюваль оказались кстати: в начале пандемии она была вынуждена уволиться с работы, чтобы контролировать дистанционный процесс школьной учебы своей младшей дочери.

Супруги Дюваль привились, как только вакцина от COVID-19 стала доступна в штате для людей их возрастной категории, затем прививку получили и их дети.

У других жителей штата еще остается возможность выиграть $1 миллион, лотерейный билет с этим призом пока еще никто не предъявил к оплате. Также 30 человек ежедневно могут выиграть по $50 тысяч. Для несовершеннолетних предусмотрены специальные призы – ваучеры на оплату их обучения в вузах стоимостью $55 тысяч каждый.

В офисе губернатора штата довольны ходом дел: лотерея способствовала увеличению числа вакцинировавшихся, количество которых в последнее время стало падать.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер подтвердила, что лотерея была лишь одной из стратегий, которые власти использовали для продвижения вакцинации, и признала, что реализация этих стратегий была непростым делом, а предстоящие усилия будут еще более сложными.

Мичиган – не единственный американский штат, в котором проводились или проводятся подобного рода акции. Наряду с лотереями, жителей разных уголков США поощряют более мелкими денежными суммами, бесплатными проездными на общественный транспорт, подарочными картами и даже бесплатными пончиками.