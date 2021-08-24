Майклу Дугласу больше не придется отдыхать на Мальорке вместе с бывшей женой: «Кому ж это приятно»

Майкл Дуглас c женой Диандрой, 1995 г. Фото: EAST NEWS

Американский актер Майкл Дуглас оформил развод со своей женой Диандрой Лукер в 2000 году. И в рамках соглашения о разделе имущества стороны договорились, что принадлежавшее им роскошное поместье, расположенное на испанской Мальорке, они продавать не станут, и просто установят очередность проживания в нем.

Почти два десятилетия Дуглас, вступивший затем в брак с актрисой Кэтрин Зета-Джонс, вынужден был согласовывать с бывшей супругой свои отпускные планы, чтобы не оказаться в Испании вместе с ней.

Несколько лет собственники пытались избавиться от этой недвижимости, но покупателей на нее не находилось. В результате Лукер решила продать экс-благоверному свою долю в поместье, получив за нее солидную сумму. И теперь Дуглас и Зета-Джонс могут прилетать на Мальорку когда им заблагорассудится.

Дуглас доволен сделкой и говорит, что теперь ему «стало гораздо удобнее».

Актер настаивает, что никогда не хотел расставаться с этим домом, и уверен, что теперь в него будут приезжать и его дети, «и внуки, и их дети, ведь на протяжении многих поколений теперь эта земля будет принадлежать нам».

В браке с Диандрой Лукер у Дугласа появился на свет сын, в браке с Кэтрин Зета-Джонс у него родились еще двое детей.