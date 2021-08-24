«Тульская область подтвердила свою ключевую роль в укреплении обороноспособности страны»: Алексей Дюмин принял участие в форуме «Армия-2021»

Алексей Дюмин (в центре) отметил, что оборонные предприятия региона также активно осваивают выпуск нефтегазового, горно-шахтного, медицинского оборудования и другой продукции. Фото: правительство Тульской области

23 августа Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в торжественном открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» и VII Армейских международных игр «АРМИ-2021». Форум проходит в Московской области с 22 по 28 августа.

Участников и гостей Форума и Армейских международных игр приветствовал Президент РФ Владимир Путин.

«По традиции в рамках форума проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК, - отметил глава государства. - По сути здесь представлен современный уровень наших Вооружённых Сил и, что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы, а для нас это одна из безусловно приоритетных задач».

Алексей Дюмин посетил стенды ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Они представили на форуме как уже зарекомендовавшие себя изделия, так и новейшие разработки вооружения и военной техники.

Так, компания «КБП» показало образцы зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства «Панцирь». На стенде НПО «Промет» глава региона познакомился с образцами гражданского назначения: бронированных и огнестойких сейфов, офисной, профессиональной и медицинской мебели, несгорающих шкафов.

«На сегодняшнем форуме Тульская область в очередной раз подтвердила свою ключевую роль в укреплении обороноспособности страны», - сообщил Алексей Дюмин.

В этом году для участников форума подготовлена обширная научно-деловая программа. Особое внимание в ней уделено диверсификации производства, выпуску высокотехнологичной гражданской продукции. Губернатор подчеркнул, что у Тульской области есть серьёзный опыт в этой сфере, которым регион готов поделиться с коллегами.

«Наши оборонные предприятия не только остаются лидерами российского ОПК, но и активно осваивают выпуск нефтегазового, горно-шахтного, медицинского оборудования и другой продукции. Уверен, что решения, которые будут выработаны на этом форуме, послужат развитию промышленности и экономики страны в целом», - резюмировал Алексей Дюмин.

В рамках открытия Алексей Дюмин и Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов осмотрели стенды в павильоне «Диверсификация ОПК».