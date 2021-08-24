Зеленский раздал ордена по-украински и по-русски: Бубке - «дякую», Кикабидзе - «спасибо», а Шевченко - «вы великий человек»

В рамках празднования Дня независимости Владимир Зеленский раздал государственные награды. Фото: YouTube

После речи на параде в честь 30 летия независимости Украины Владимир Зеленский принялся прямо на Крещатике вручать ордена. Сначала - «захиснякам» - военным. Потом, само собой, артистам и спортсменам.

Чемпиона по прыжкам с шестом Сергею Бубке Зеленский после вручения ордена поблагодарил «дякую» (спасибо по укр.). Бубка, расплывшись в улыбке, ответил так же «дякую».

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Фото: YouTube

Достался орден и грузинскому артисту Вахтангу Кикабидзе, известному своими антироссийскими выступлениями. Но его Зеленский поблагодарил по-русски: «спасибо». Кикабидзе ничего не ответил. Взял орден и ушел.

Вахтанг Кикабидзе в июле отметил 83-летие. Фото: YouTube

Ну а орден для Андрея Шевченко, который тренировал сборную Украины по футболу на недавнем чемпионате Европы, Зеленский и вовсе приветствовал по-русски: «спасибо, вы великий человек!»

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Фото: YouTube

Правда все эти слова Крещатик не слышал. Их уловили лишь телеоператоры. Возможно, поэтому Зеленский дежурные награждения вел как по конвейеру с «дикую». А если кому-то хотел сказать что-то неформальное, личное, переходил на русский.

Естественно, все официальные речи Зеленский на Параде произносил по-украински. По-русски - только так, тайком, не на всю площадь… Запрещено же. Самим Зеленским.