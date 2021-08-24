Карта без пластика: как пользоваться и чем она отличается от обычной

Каждая четвертая банковская карта в России выпускается только в электронном виде – без пластикового носителя. Такие данные приводят в Сбере. Безналичные платежи, по расчетам ЦБ, уже превышают 70%. И главный тренд – россияне все чаще расплачиваются не картами, а смартфонами. Возникает логичный вопрос. А нужен ли пластик в принципе? Давайте разберемся.

ОТ ПЛАСТИКА – К ТОКЕНУ

В России выпущено 300 млн банковских карт. Из них активно используются 210 млн. Получается примерно по две карты на одного взрослого человека. Банковские терминалы по безналичной оплате проникли во все регионы. Карты принимают почти везде. Расплачиваться ими удобнее, чем наличными. Да и зачастую выгоднее: за счет кешбэка, процентов на остаток и других услуг, которые предлагают банки.

Большинство карт сейчас бесконтактные. Чтобы совершить транзакцию, карту достаточно на пару секунд приложить к терминалу. При оплате на сумму до 1000 рублей не нужно даже вводить ПИН-код. При этом Россия занимает первое место в мире по уровню проникновения бесконтактной оплаты. Такой функцией оснащены терминалы оплаты, банкоматы и даже городские автобусы.

У пластиковой карты есть большой минус – ее можно потерять. Тогда нужно срочно блокировать пластик и выпускать новый. Это занимает время и доставляет определенные неудобства. Но платить можно не пластиком – карту можно загрузить в электронный кошелек (Apple Pay, Samsung Pay, SberPay и другие) и оплачивать покупки смартфоном. Современные гаджеты в большинстве своем поддерживают NFC – функцию бесконтактной оплаты.

И тут возникает закономерный вопрос. Если везде можно платить телефоном, зачем в принципе иметь физическую карту? Правильно – незачем. Поэтому банки стали выпускать «цифровые» карты, которыми можно было расплачиваться в онлайн-магазинах и не бояться, что данные карты достанутся мошенникам. Но у них был ограниченный функционал. В Сбере решили исправить и этот недостаток.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТЫ БЕЗ ПЛАСТИКА

С февраля 2021 года карты Сбера можно выпустить без пластика. Они сохраняют всю функциональность обычной пластиковой карты. Например, при выпуске флагманского продукта банка – СберКарты без пластика – клиент моментально получает доступ ко всем сервисам. Вот четыре главных преимущества:

- Картой можно пользоваться сразу. Не надо ждать несколько дней, пока именную карту изготовят и привезут в офис банка, а потом идти туда, чтобы получить ее. Оформить карту можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн – через минуту она появится в личном кабинете. На этом все, можно загружать образ карты в электронный кошелек.

- Полная функциональность. Расплачиваться «картой в смартфоне» можно везде, где принимают бесконтактные платежи. Можно делать переводы и даже снимать наличные (например, банкоматы Сбера принимают такие бесконтактные карты – не нужно вставлять карту в банкомат, а значит, ее не получится забыть там). Если понадобятся реквизиты (номер карты и CVC-код), их можно посмотреть и скопировать в мобильном приложении.

- Безопасность. Данные карты без пластика невозможно украсть. Они шифруются в электронных кошельках, а при транзакциях информация о карте передается в зашифрованном виде (с помощью одноразового токена). Помимо этого, чтобы подтвердить операцию, понадобится отпечаток пальца или код разблокировки экрана смартфона. Можно установить даже запреты, например, на онлайн-покупки или снятие наличных в банкоматах.

- Экологичность. Только один Сбер каждый месяц отправляет на переработку больше тонны невостребованных банковских карт, которые не забрали клиенты. Если есть возможность не плодить лишний пластик, природа скажет «спасибо».

КОНКУРЕНЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ

Россия занимает 1-е место в мире по уровню проникновения бесконтактной оплаты при помощи электронных кошельков (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и других) – и аудитория их пользователей продолжает динамично расти. Сейчас она составляет более 25 млн клиентов. Растут и обороты. К примеру, в 2020 году каждую пятую операцию оплаты клиенты Сбера провели при помощи смартфона. И потенциал для роста еще есть, считают эксперты.

Крупные банки выпускают на рынок собственные разработки. Так, в июле 2020 года Сбер запустил SberPay. В нем тоже есть несколько уникальных преимуществ, недоступных в других «Pays» в России:

- На экране смартфона отображается сумма покупки и баланс карты в момент оплаты.

- Клиент получает подсказки в случае, если на карте недостаточно средств или валюта карты не совпадает с валютой проведения операции.

- Есть возможность сменить карту в момент оплаты.

Как поясняют в Сбере, в SberPay будут постепенно улучшать пользовательский опыт и добавлять новые «фичи» для контроля оплаты в моменте.

КСТАТИ

Нужен пластик? Дозакажите!

По статистике, карту без пластика выпускают 25% клиентов. Если потом вы решите, что физическая карта все-таки нужна, ее можно дозаказать. Достаточно оформить заявку в мобильном приложении СберБанк Онлаи н, выбрать удобный офис для получения или заказать бесплатный выезд курьера по большинству продуктов банка (в 51 городе страны). Интересно, что дозаказывают пластик лишь 6% оформивших карту без пластика.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Чего ждать в будущем? Оплату силой мысли?

Число транзакций по токену (без пластика) будет только расти. По оценкам Сбера, к концу 2021 года их доля, по сравнению с 2019-м, вырастет вдвое. Как считает зампред правления крупнейшего российского банка Кирилл Царев, к концу 2023 года каждая вторая карта в банке будет эмитироваться исключительно в цифровом формате. Приоритет в развитии – расширение возможностей для клиентов, которые используют продукты банка в смартфоне. Их будут делать более удобными и персонализированными.

И наконец, банки активно тестируют возможности биометрии. Недавно Сбер запустил инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания в магазинах «Перекресток» по всей стране. Технология действует и в некоторых магазинах «Магнит», «ВкусВилл» и кафе Prime – там вы можете выбрать, как хотите платить: биометрией или картой. Так что силой мысли платить за товары еще нельзя, а вот силой взгляда – уже можно.

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