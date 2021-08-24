Чеснок – природный иммуномодулятор

Фото: Pixabay

Еще четыре тысячи лет назад его выращивали в Средней Азии, Иране и Пакистане. Он был обязательным продуктом и в рационе древних египтян. Также им кормили рабов, занятых на тяжелых работах, чтобы придать им сил и предупредить возникновение болезней. При раскопках древней гробницы фараона Тутанхамона были найдены головки чеснока.

Не всем по душе резкий запах овоща. Индийцы широко использовали его ценные свойства в лечебных целях, но при всей своей любви к пряностям не применяли в кулинарии. Греки и римляне поначалу тоже не жаловали растение – уж очень резким и стойким был запах.

Целебные свойства чеснока:

• Помогает избавиться от патогенной микрофлоры в кишечнике, улучшает секрецию ферментов и выделение желудочного сока, улучшает усвояемость пищи и ускоряет обменные процессы. Чеснок используется как лекарство при метеоризме, колите и энтероколите, запорах, воспалении аппендикса.

• Укрепляет иммунную систему. При простуде, насморке, болях в горле, инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, в том числе и гриппе, чеснок будет вашим надежным помощником в борьбе с болезнью. Также активные вещества чеснока разжижают мокроту и способствуют ее быстрому выведению.

• Оздоравливает сердечно-сосудистую систему. Снижает уровень плохого холестерина, делает стенки сосудов более эластичными и таким образом предупреждает атеросклероз, образование тромбов, инфаркт. Применяется при гипертонии, уменьшает нагрузку на сердце, повышает работоспособность сердечной мышцы и улучшает кровообращение.

• Благодаря наличию аллицина, чеснок способен предотвратить развитие рака. Вещество выводит из организма свободные радикалы, которые могут негативно воздействовать на клетки и провоцировать их неправильное развитие

• Используется при болезнях печени и желчного пузыря, так как способствует восстановлению клеток, разжижает желчь и предотвращает образование камней.

• Для мужчин и для женщин в равной мере чеснок полезен при проблемах в мочеполовой сфере. Благодаря дезинфицирующим качествам он быстро устраняет воспалительные процессы.

• Полезен для нормализации работы нервной системы и при умственных нагрузках. У пожилых людей предупреждает появление старческого слабоумия и инсульта.

• Используется как антигельминтное средство. Для детей этот способ профилактики и лечения наиболее приемлемый.

• Стоит отметить, что чеснок используют также для выведения мозолей и бородавок, при облысении, лечении нарывов и гнойных ран.