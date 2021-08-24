Баскетболисты ЦСКА отправились на рудники

Автор фото: Глеб ЖИЖИКИН

Баскетбол совсем не северный вид спорта, и большинство игроков никогда не бывали дальше Красноярска, где есть свой сильный клуб. А уж для американских легионеров пейзажи Заполярья точно в диковинку. Но по приглашению компании «Норникель» за последний год в Норильске побывали многие звезды мирового спорта. Весной благотворительный матч здесь провели Легенды хоккея во главе с Вячеславом Фетисовым. Тогда инициатором матча выступил президент компании Владимир Потанин, который уже много лет реализует проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта.

У баскетболистов тоже массовость и привлечение внимания к детскому спорту были в числе основных целей визита. Звёзды баскетбола провели для местных игроков отдельный мастер-класс. Юных норильчан обучали, как проходить соперника и совершать броски, а также приемам защиты. В роли наставников выступили ассистенты главного тренера ЦСКА — Дэррил Миддлтон и Андреас Пистиолис. Местная школьница Ксения Рублинская оказалась настолько талантлива, что единственная сумела забросить мяч в кольцо через руки форварда ЦСКА Андрея Лопатина. Кстати, рост Лопатина — 208 см! За такой подвиг девочке подарили ценный гаджет и майку с автографами всех игроков.

- Сначала я переживала, - призналась Ксения. - Не думала, что смогу обойти Андрея Лопатина. Он высокий игрок, и нужно делать ставку на то, чтобы его обмануть и резко отскочить назад, а позже выполнить бросок.

Автор фото: Глеб ЖИЖИКИН

- Неожиданно, но приятно, что обыграть меня смогла именно девочка, - улыбнулся Лопатин. - Девочкам надо уступать. Надеюсь, что все ребята получили от нашего мастер-класса новые знания и вдохновение, чтобы дальше развиваться в этом виде спорта.

Подарили вдохновение игроки ЦСКА не только детям, но и шахтерам. Команда почти в полном составе спустилась под землю, с тем чтобы увидеть процесс производства и даже принять в нем участие. Капитан клуба Никита Курбанов на специальном тренажере попробовал себя в роли машиниста погрузочно-доставочной машины. Смысл действий там примерно такой, как в баскетболе — нужно попадать в цель, только речь идет не о мяче и кольце, а об установке зарядов в горную массу.

- Это был интересный опыт! - заявил защитник ЦСКА Габриэль Иффе Лундберг. - Я, конечно, никогда не бывал в шахтах, не видел их. Меня поразило, что сотрудники работают в шахтах по десять часов в день, переходят в ночные смены. Это удивительно, что они каждый день спускаются в шахты и живут такой жизнью, уверен, что это очень тяжело как физически, так и ментально, поэтому нам стоит уважать их труд.

Ну а центральным событием стал, конечно, товарищеский матч. До открытия сезона Единой лиги ВТБ остается еще около месяца, но ЦСКА, кажется, уже сейчас в прекрасной форме. По крайней мере, хозяев из Норильского дивизиона они разгромили со счетом 142:70. Но всерьез оценивать качество игры пока, конечно, рано. Это был тот случай, когда сам факт проведения матча куда важнее его результата.

- Матч получился очень красивым, качественным, и главное, что никто не травмировался, - отметил после встречи старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин, который сам выходил на площадку. - Норильску уже надо привыкать к такой праздничной спортивной атмосфере. Важно, чтобы наш город действительно становился центром спортивной жизни. Спорт — это стратегическая область развития для компании «Норникель», такая же, как промышленная безопасность или забота об экологии. Именно спорт заряжает весь Норильск.

Автор фото: Глеб ЖИЖИКИН

Сотрудничество компании «Норникель» и спортивного клуба ЦСКА началось в 2003 году. За это время ЦСКА 17 раз из 18 возможных играл в «Финале четырех» Евролиги и четырежды выиграл этот трофей.

- Если удастся победить в Евролиге и Единой лиге ВТБ, поездка перед сезоном в Норильск может стать нашей доброй традицией, - улыбнулся президент ЦСКА Андрей Ватутин. - Мы не были в городе 16 лет, и за эти годы здесь многое изменилось, появилась новая суперарена, город стал лучше, красивее, но неизменно осталось одно – как болеют и переживают за ЦСКА. Спасибо работникам компании «Норникель», в каждой нашей победе есть огромная часть вашего труда, и посетив рудники и металлургический завод, мы поняли это еще лучше.ше», - отметил Ватутин часть вашего труда.