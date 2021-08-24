Мачо в белых халатах

Для красивых девушек, мечтающих стать хирургами, построение карьеры через постель - вариант выбора. Фото: Shutterstock

"Так же лучше! Вот и сиськи теперь торчат!"... Я попыталась освободиться, но он взял меня в охапку со спины и поднял над полом".

Нет, это не описание сцены из эротического фильма, а цитаты из заявления студентки 6-го курса медицинского факультета одного из самых престижных столичных университетов Татьяны С. в ректорат, в котором она описывает, как проходила её практика по хирургии.

Скрин этого заявления, как и ответ ректората, опубликован девушкой на ее страничке в социальных сетях. В комментарии к своему посту она пишет:

«Решила, наконец, рассказать, каково это быть девушкой-практиканткой в хирургическом отделении …

14 мая (второй день моей практики) после пятиминутки запомню надолго: я иду в толпе сотрудников отделения, а хирург … массирует мне плечи, комментирует мою грудь (вот и сиськи теперь торчат) и хватает в охапку, отрывая от пола. А все вокруг делают вид, что это нормально. А у меня слов от шока не находится. Потом он подходит ко мне вновь, и я понимаю, что молчать больше нельзя, "Я не хочу, чтобы вы меня трогали". Мне в лицо смеются, мою просьбу игнорируют, обхватывают и поднимают в воздух " Ну, не хочешь - напиши на меня жалобу ".

И тут я понимаю, что этот двухметровый хирург прекрасно понимает, что он делает и прекрасно знает, что меня никто не защитит, а ему ничего не будет. У меня наворачиваются слезы, я вырываюсь и убегаю из отделения…»

Вы можете себе представить ситуацию, когда управляющий банком подходит к девушке-операционистке, и проделывает с ней подобные манипуляции - массаж плеч, хватание в охапку, комментарии про грудь? Если такое и возможно, то только по обоюдному согласию и где-то за закрытыми дверьми, явно не в рабочее время.

Не только в финансовом секторе, но и во многих других сферах - среди школьных педагогов, чиновников, и т.д. такие проявления практически невозможны - этот нонсенс! А вот в российской медицине - "Это у нас такой вариант нормы". Это цитата из того же источника - так выразил своё отношение к ситуации наставник практикантки, врач-онколог, на глазах которого все это происходило. Мне вот искренне интересно: если бы так поступили с женой или дочерью этого врача - он тоже бы считал, что "это вариант нормы"?

Если опросить российских врачей и медсестер женского пола, вы узнаете, что случай этот не уникален, это широко распространенная практика. В сети даже стихийно возник флэш-моб #metoomed, в котором медики делились своим негативным опытом домогательств со стороны коллег. Некоторые истории там похлеще, чем то, что случилось с Татьяной. Оно и понятно: если хирург позволил себе такое утром, практически на утренней пятиминутке, то можете себе представить, что он вытворяет на ночных дежурствах, когда нет такого количества свидетелей.

В многочисленных откликах в сети девушки пишут и об этом хирурге (оказывается, Таня - не единственная жертва "университетского рукоблуда"), а также о других врачах, позволяющих себе харрасмент. Расхожая ситуация - пригласить коллегу врача, студентку, медсестру под благовидным "служебным" предлогом в кабинет, и там попытаться склонить жертву к сексуальному контакту. Если такое происходит во время ночного дежурства, то девушке может понадобиться немало усилий и везения, чтобы не стать жертвой изнасилования.

Кроме чисто физического давления в ход в таких случаях идет и служебное: "Ах! Отказалась раздвинуть ноги? Ну, тогда забудь про хирургию!"

Среди молодых хирургов конкуренция за "доступ" к операционному столу нешуточная - не будешь участвовать в операциях - как станешь оперирующим хирургом? Для красивых девушек, мечтающих стать хирургами, построение карьеры через постель - вариант выбора. Звучит дико, но ничего нового я вам тут не открою! Так во многих местах, не только в медицине.

Ту же Татьяну после её заявления и публичного скандала отправили на практику в другое отделение. Т.е. она дважды пострадала! И неизвестно еще, чем ей в дальнейшем аукнется её принципиальность. А повела бы себя по-другому - глядишь, открыла бы себе дорогу в хирургию...

Несмотря на то, что Татьяну поддержало множество девушек в соцсетях, в целом наше общество на женщин, защищающих свою неприкосновенность, смотрит недоброжелательно и даже враждебно. Даже, казалось бы, прогрессивное медицинское сообщество. В поддержку того же хирурга коллеги написали письмо аж со ста двадцатью подписями! Казалось бы, должно быть наоборот - ведь этот персонаж позорит всё медицинское сообщество, это очевидно! Но нет - он же "хороший врач". Получается, что перед законом не все равны - сантехнику, например, нельзя девушек лапать, а "хорошему врачу" - можно?

Эта ситуация иллюстрирует факт: у нас не правовое государство, а сословное. Т.е. в некотором роде феодальное. Об этом, кстати, прекрасно написал доктор экономических наук Владислав Иноземцев в статье «План «Крепостные» Как устроена современная сословная Россия».

То, что нельзя "простолюдину", сходит с рук "вельможе": силовику, высокопоставленному чиновнику, депутату. Врач вроде бы к этой категории не относится... НО! В феодальном обществе неприкасаемость вельможи может распространяться и на некоторых его "слуг", которые умеют потрафить господину. В частности, если лекарь очень удачно пользует своего "нефтебарона", то и ему достанется часть привилегий. Например, можно "дворовых девок лапать" сколько душе угодно.

Хотя в России в большинстве случаев женщина законами Российской Федерации не защищена, но есть исключения: "законы гор" или "адаты" в каких-то случаях женщину защищают.

Можете представить себе, чтобы этот врач такое вытворил с чеченской девушкой? Не можете? Конечно, потому что это из разряда фантастики. И то, что он до сих пор жив, говорит о том, что этот... имеет хорошо развитую чуйку, кого можно лапать, а кого нет. Т.е. кавказских девушек этот… явно не лапает. Иначе бы давно бы не то, что хирургом не смог работать, а вообще работать бы не смог.

Как написал один кавказский парень в комментариях к посту Татьяны: Amil_Gaziev: А почему ваши мужики руку не отрубают этого хирурга?"