Треть техники, которую показали на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве 24 августа 2021, к армии не имела никакого отношения

Бронетехника в центре Киева во время парада в честь 30-летия независимости Украины. Фото: REUTERS

В механизированной колонне было около 400 единиц вооружения и техники (правда, почти треть техники к армии не имела никакого отношения, то были машины других силовых и сугубо цивильных ведомств – их, как я уже говорил, пригнали для массовости). Ну а еще над Киевом пролетели (как было объявлено) 100 летательных аппаратов (самолетов и вертолетов), хотя такого их количества зрители не насчитали. Кстати, в воздушной части парада была представлена и иностранная авиатехника (о ней я расскажу чуть позже).

Ну и, конечно, не обошлось без того, чтобы лишний раз не изрыгнуть против России что-нибудь подленькое и лизнуть НАТО.

Министр обороны Андрей Таран накануне сообщил, что во время парада не будет объезда войск и приветствия каждой «коробки» отдельно. Таким образом, мол, его ведомство «оставляет «совковость» в прошлом». Правда, «совковую» схему парада и вечерний артиллерийский салют «як у москалив» все же оставили.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А еще Таран добавил, что это «серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам». Даже «прикид» пеших колонн копировал форму НАТО, - какая уж тут «незалежнисть» или «самостийнисть»? Тут невольно подумаешь про обезьянье подражание. Ну «щоб було як у американцив и не так, як у москалив».

На параде в честь 30-летия «залежной» украинские вояки вовсю рекламировали зарубежное оружие и военную технику. Бойцы спецназа, например, гордо топали по центру своей столицы с израильскими автоматами «Тавор» (TAR-21) . Чтобы откреститься от израильских корней этих стволов, украинцы переименовали их в «Форты» и даже наладили свое производство по лицензии. Получилось что-то вроде контрабандной самоделки, которая в сравнении с нашим легендарным АКМ – как детская игрушка.

Украинские спецназовцы с израильскими автоматами «Тавор» (TAR-21). Фото: REUTERS

Вообще, если хорошо потереть наждаком украинское стрелковое оружие или тяжелую боевую технику, то обязательно обнаружишь либо советское, либо «забугорное» клеймо.

Забавно: украинцы приделают, скажем, к нашей боевой машине новый болт, прибор или агрегат уже радостно объявляют: – «Мы создали новое оружие!!!». А присмотришься ближе, - это же «модернизированные» советские БМП-1 (на параде их было всего десять единиц). На оборонном заводе к этой машине приварили одноместное боевое отделение "Спис" ("Копье") для замены старенького модуля "Шквал».

Украинские БМП "Спис" на параде. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Что еще?

Применявшаяся ранее советская 30-мм скорострельная пушка 2А72 сейчас уступила место клону местного производства - ЗТМ-1. А вместо 30-мм автоматического гранатомета АГ-17 установлен другой, с таким же ТТХ, старые противотанковые управляемые советские ракеты "Конкурс" заменили свежими аналогами, но спрятали их за бронированными защитными экранами.

Защита в целом осталось прежней, лишь на бортах в местах нахождения механика-водителя и командира приварили дополнительное бронелисты. Все. И уже – «не як у москалив»…

Показывались народу на параде и украинские бронемашины. Например, Козак-2 и Барс-8. Впрочем, вру: называть их украинскими нельзя – Козак на 80% производятся из комплектующих иностранного производства. А у «Барса» - шасси пикапа Dodge Ram. Причем, шесть из шести этих переданных ВСУ машин были забракованы представителями и отправлены на базу хранения. Оттуда их «для массовости» и вытащили на парад…

Бронемашины "Козак-2" на параде. Фото: YouTube

"Барс-8" создан на основе шасси "американца" Dodge Ram. Фото: YouTube

Прокатились по Крещатику и переданные американцами бронемашины «Хамви» и специальные автомобили Toyota Land Cruiser. И те, и другие ранее эксплуатировались в армии США для различных целей.

Что же касается парадной авиации, то она почти на 95% была представлена советской, российской и импортной авиатехникой.

В воздушной части парада приняла участие авиация ВС ВСУ, Нацгвардии и пограничников. Тут – хорошо известная с советских времен «старая гвардия» - семь истребителей Миг-29, шесть Су-27, четыре штурмовика Су-25 и четыре бомбардировщика Су-24. Военно-транспортную авиацию представляли три военно-транспортных Ан-26, два Ан-72, один Ил-76, один Ан-32.

Ил-76 в сопровождении пары Су-27. Фото: REUTERS

Авиацию "стран-союзников" представляли истребители F-16 ВВС Польши, многоцелевые Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании, два самолета специального назначения MC-130 из состава 352-го военного крыла сил специальных операций Армии США, транспортные самолеты C-27 Spartan.

На прицепе по Крещатику протащили и турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Разрыв с российской оборонкой увел украинскую авиацию от предынфарктного состояния. Киев скупает запчасти по всему миру в тех странах, где есть такие машины.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Фото: REUTERS

Не лучше обстоит ситуация и с боевой авиацией.

Пролетавшие над Киевом Су-25 и Су-24, Су-27 и Ил-76 тоже имеют в паспорте «древнюю» отметку о дате рождения. Украинские пилоты не случайно берут на борт иконы (хотя многие их них и не являются верующими).

В ряды украинской авиации затесались и импортные крылья: это Eurocopter EC225 Super Puma - дальнемагистральный пассажирский вертолет, разработанный французской компанией Airbus Helicopter.

Вертолёт Eurocopter EC225 Super Puma. Фото: YouTube

Примечательно, что все такие машины прибыли на Украину не новыми. Это и Diamond DA42 — легкий многоцелевой четырехместный двухдвигательный самолет, разработанный австрийской компанией Diamond Aircraft Industries. И с этими машинами тоже проблемы – постоянно не хватает запчастей. А своих боевых самолетов Украина не делает. И занимается попрошайничеством в НАТО.

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