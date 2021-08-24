Украинские политики называют их “новейшими”: На параде в Киеве показали советскую технику и списанное вооружение НАТО

В Киеве прошел парад в честь 30-летия независимости страны. Фото: REUTERS

В своей предыдущей заметке о киевском параде по случаю 30-летия «назалежной» я уже рассказывал, что устроители этого действа, кажется, вытащили на Крещатик всю свою боевую технику, которая еще способна двигаться. А в дополнение к ней решили похвастаться и иностранными машинами, которые продали или подарили Киеву США и другие страны НАТО (причем, некоторые «изделия» первых поколений за кордоном были сняты с вооружения из-за износа, но украинцы и этому были несказанно рады).

Всю парадную военную технику можно поделить на три категории: старинные советские вооружения родом из 70-х (и даже 60-х!) годов прошлого века, в разной степени модернизированная техника времен СССР и, наконец, «забугорные» машины.

В голове механизированной колонны киевского парада шли танки, - главная ударная сила украинской армии и ее «национальная гордость». Их без стеснения хвастливые украинские политики и генералы называют «новейшими». Ну вот, например, - танк Т-64БМ «Булат». Это слегка модернизированный советский Т-64, строившийся с 1962 года в Харькове и имевший кучу практически неустранимых фундаментальных недостатков. Почти все они остались и у "новой" украинской машины. Основная проблема Т-64 - крайне ненадёжный ("новый", опять-таки, двигатель). Он очень капризный, часто с трудом заводится, а если перегреется или глотнет пыли, - моментально глохнет. Еще одна серьезная болячка этого танка – неудачное расположение боеукладки. Экипаж размещается в окружении пороховых зарядов.

Военная техника Украины Фото: REUTERS

При первом же попадании снаряда противника эти заряды рвут машину и экипаж на куски.

Эта украинская бронетехника понесла огромные потери на Донбассе – около 400 танков!

Там Т-64 ополченцы подбивали прямо в лоб, не помогла ни новая динамическая защита, ни броня. Причем, любой «Булат» легко уничтожается даже 30-мм пушкой БМП - слабых мест у этих бронемашин более чем достаточно. Впрочем, как и у еще одного «новейшего» украинского танка «Оплот».

И эта машина тоже родом из СССР - в прошлой жизни она называлась Т-80. Сами танкостроители называют танк «каннибалом» - в качестве донора выступает тот же старенький советский Т-80.

Из нескольких древних таких танков собирают один «новый» - из того, что находится под открытым небом на «танковом кладбище», поросло бурьянами и просто не было вовремя отправлено на переплавку.

Парад пеших расчетов Фото: REUTERS

Сами украинцы обозвали такой танк еще и «трупоедом» и признали его бесполезность. Бывший командир танкистов Украины Алексей Бобовников не постеснялся сказать об этом на телеканале «Эспрессо TV». И добавил, что мощность завода, на котором производятся «Оплоты», составляет всего лишь десяток танков в год. А на перевооружение только одной танковой бригады необходимо минимум 100 машин. При нынешних темпах производства на полное перевооружение у Киева уйдет без малого 50 лет. «Пока мы переоснастим все вооруженные силы на «Оплоты», они уже устареют», - сказал Бобовников. Кстати, украинцы сумели «впарить» Таиланду несколько десятков таких танков, но много раз срывали контракт.

Уже на испытаниях тайцы сильно ругали "Оплоты" за низкий уровень эргономики и надежности, неоправданно сложные алгоритмы управления, тесноту и постоянные сбои в электронике.

Тем не менее украинские СМИ, политики и "диванные" эксперты продолжают активно расписывать достоинства национального "супертанка".

Беспилотник. Фото: REUTERS

У этой машины как-то был шанс достойно показать себя в условиях, приближенных к боевым, - несколько "Оплотов" приняли участие в европейском аналоге "танкового биатлона" — военном многоборье Strong Europe Tank Challenge. Но там украинский экипаж всухую проиграл всем остальным участникам, заняв восьмое место из восьми возможных.

Капитан ВСУ Роман Багаев так рассказывал о том позорном провале:

- Мы поехали на четырех Т-84 (так на Украине называют «Оплот»- ВБ). Во время одного из этапов — "операции в наступлении" — выстрелил только один танк. На остальных трех или снаряд не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась…

Печалька, однако.

В самой же украинской армии таких танков мизерное количество, штук десять, потому их и называют «парадными».

Вот как об этом отзываются в киевских соцсетях: «Фактически Украина профукала своё танкостроение. «Оплоты» эти изготавливаются в единичных экземплярах только для парадов и прочей показухи. В войска они не поступают. Так и катаются украинцы на старой советской технике», — пишет Сергей С.

Украинские танки. Фото: REUTERS

Еще одна такая же фальшивая гордость украинских политиков и генералов - ракетный комплекс РК-360 «Нептун» (его величественно назвали «убийцей Крымского моста»).

Это еще одна очевидная химера вымышленных «достижений». РК-360 – переделанная версия старой советской (опять советской!) ракеты Х-35. Ореол неуемной и крикливой рекламы этого псевдо украинского «супер-изделия» раздувается неимоверно. При этом, естественно, замалчивается то, что эта ракета дозвуковая (можно сказать, тихоходная) и для поражения ее российскими средствами ПВО не представляет проблемы. Об этой ракете на Украине рассказывают то ли быль, то ли правду: во время испытаний «Нептун» вдруг передумал поражать цель, развернулся на 180 градусов и «взял курс» на точку запуска… Только вовремя сработавший самоликвидатор предотвратил беду. В марте этого года с большой помпой была устроена торжественная передача ракетного комплекса Военно-Морским силам Украины.

Парад военной техники на Крещатике Фото: REUTERS

Было объявлено, что передается целый дивизион. И опять оказалось, что это брехня.

У дивизиона как не было, так и до сих пор нет ни единой ракеты! А по Киеву уже вовсю гуляет слух, что на параде покажут не реальные «Нептуны», а их… макеты. Кто-то из местных журналистов ехидно написал, что это будет «дурилка картонная»…

О другой (украинской и иностранной) боевой технике киевского парада я расскажу в следующей заметке.

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