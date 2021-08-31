Максимальный размер больничного - 4,3 тысячи рублей в месяц: специалист Минтруда комментирует 10 главных вопросов о больничных в 2021 году

Больничный за первые 12 дней нетрудоспособности оплатят в размере 80% среднедневного заработка, за последующие - 100%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На больничные ходят все: кто-то реже, а кто-то чаще. Мы собрали 10 актуальных вопросов об оплате больничных листов и задали их начальнику управления соцстрахования и пенсий Фонда соцзащиты населения Министерства труда и социальной защиты Елене Лосевой.

Размер больничного зависит от заработка за шесть месяцев

- Если человек по каким-то причинам был в отпуске за свой счет, например, 2 месяца, а потом вышел на работу и заболел. Выплатят ли ему больничный и будет ли эта сумма меньше, чем если бы такого отпуска не было?

- В этом случае работнику все равно выплатят больничный. Отпуск за свой счет не повлияет на размер пособия по временной нетрудоспособности. Ведь размер выплат по больничному листу зависит от среднедневного заработка за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором возникло право на пособие (имеется в виду больничный – Ред.). Получается, что из шести последних месяцев человек работал четыре, а два не работал. Так вот дни нахождения в отпуске без сохранения заработной платы исключаются из расчетов, но остаются дни, когда человек работал и из них будут проведены начисления.

Минимум по больничному – 141 рубль

- Есть ли такое понятие как минимальный и максимальный размер больничного?

- Да. Минимальный размер больничного на 1 августа 2021 года – 141 рубль 73 копейки в месяц. Минимальный размер пособия за календарный месяц устанавливается в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала относительно каждого календарного месяца освобождения от работы или иной деятельности согласно листку нетрудоспособности.

Максимальный размер больничного на 1 августа 2021 года, который может быть начислен, равняется 4 тысячам 300 рублям 2 копейкам в месяц.

Размер пособия по временной нетрудоспособности (больничного – Ред.) не должен превышать максимального размера пособия. Максимальный же размер пособия за календарный месяц по каждому месту работы устанавливается в размере трехкратной величины средней заработной платы работников в республике в месяце, предшествующем месяцу, в котором возникло право, в нашем случае, на больничный. Так, например, средняя заработная плата работников за июнь 2021 г. составила 1433,4 рубля. Умножаем эту сумму на 3 и получаем 4300,2 рубля – максимальный размер больничного за месяц.

Больничный лист могут оформить и в стационаре, и в поликлинике Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Больничный от трудового стажа не зависит

- Имеет ли значение при начислении больничного, работает человек полный или неполный день?

- Да, имеет. Если человек работает неполный рабочий день, то и заработок у него будет ниже, чем у того, кто работает на полную ставку. Соответственно и больничный у них будет разный. Вместе с тем, независимо от того на каких условия работает человек, пособие по временной нетрудоспособности не может быть у него ниже минимального размера пособия, а именно 141 рубля 73 копеек в месяц.

- Зависит ли размер больничного от трудового стажа?

- Размер пособия по временной нетрудоспособности (больничного – Ред.) не зависит от трудового стажа, но зависит от страхового стажа и только в том случае, если за работника до начала его болезни обязательные страховые взносы уплачивались менее чем за 6 месяцев в общей сложности за всю его трудовую деятельность (6 месяцев уплаты взносов в общем, не обязательно за последние 6 месяцев, которые предшествуют временной нетрудоспособности!) В этом случае пособие назначается в минимальном размере (исключение - молодые специалисты, которым назначают пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой независимо от страхового стажа).

- Больничный в первые дни болезни меньше, чем в последующие?

- Чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать, как именно назначается пособие по временной нетрудоспособности: за первые 12 календарных дней нетрудоспособности – в размере 80% среднедневного заработка и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности. Но есть и исключения.

Максимальный больничный 4-5 месяцев, но…

Сколько по времени человек может находиться на больничном?

- Пособие по временной нетрудоспособности назначается на весь период временной нетрудоспособности до дня ее восстановления или установления инвалидности. Но на больничном можно находиться не более чем 120 календарных дней непрерывно либо не более чем 150 календарных дней с перерывами за последние 12 месяцев при повторных случаях временной нетрудоспособности в связи с одним либо родственными заболеваниями или травмой. А в связи с заболеванием туберкулезом – пособие по временной нетрудоспособности назначается не более чем на 180 календарных дней непрерывно или не более чем на 240 календарных дней с перерывами за последние 12 месяцев.

Более длительное время на больничном человек тоже может находиться, но для этого нужно решение медико-реабилитационной экспертной комиссии о продлении лечения.

- Есть ли льготы по больничному для мам с маленькими детьми, которые не имеют трудового стажа, пока не платили страховые взносы и только устроились на работу?

- Таких льгот нет. В данном случае мама получит минимальный размер пособия по нетрудоспособности - 141 руб. 73 коп. в месяц. (например, за 10 дней августа размер больничного составит 45,72 рубля – 141,73/31х10)

Но если мама успела поработать и приобрести 6-месячный страховой стаж, то пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет для нее, также как и для всех мам, назначается за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности, в размере 100 процентов среднедневного заработка с первого дня больничного.

За праздничные и выходные дни больничные назначают также как и за рабочие.

Маленькие детки болеют часто, но их мамы в декретном отпуске на больничный по уходу за ними не ходят. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Как оплачивается больничный в выходные и праздничные дни (есть ли разница болеет человек сам или сидит на больничном с ребенком)?

- За праздничные и выходные дни пособие по временной нетрудоспособности назначается как обычно. Если человек болеет сам, то в первые 12 дней больничного он получит 80% среднедневного заработка, в последующие дни – 100%.

По уходу за больным ребенком пособие по временной нетрудоспособности назначается с первого дня в размере 100% среднедневного заработка. При этом пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет при его амбулаторном лечение назначается со дня, с которого маме или папе, ухаживающему за ребенком, необходимо освобождение от работы, но не более чем на 14 календарных дней по одному случаю заболевания либо травмы. То есть если человек заболел сам с выходного дня ему назначат с этого дня, если заболел ребенок, то только с первого рабочего дня родителя, который будет ухаживать за ребенком.

- Если человек заболевает в отпуске, то больничный лист оплатят и потом отпуск можно будет продлить?

- Работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности в период трудового отпуска. Отпуск, который был прерван болезнью, можно будет продлить либо перенести на другие даты в порядке, установленном законодательством.

Оксана ОСПИЩЕВА.

КСТАТИ

Заболели после увольнения? Больничный тоже возможен

Если человек заболел сразу после увольнения с работы, то правда ли, что больничный ему оплатят все равно?

- Больничный оплатят, но должны быть соблюдены три условия:

- человек заболел в течение 30 календарных дней после увольнения с работы;

- болел более 30 календарных дней;

- уволен по уважительной причине (но если, например, человек уволен за прогулы, то больничный не назначат).

Кроме того, если работник является получателем пенсии, либо он работал по совместительству, то назначение больничного в порядке исключения тоже не предусмотрено.

ВАЖНО ЗНАТЬ

7 случаев, когда больничный не начислят

- в случае умышленного причинения вреда своему здоровью в целях уклонения от работы или от других обязанностей;

- в случае, если временная нетрудоспособность наступила в связи с травмой, полученной при совершении преступления;

- за время принудительного лечения по решению суда (кроме лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), нахождения граждан в лечебно-трудовых профилакториях;

- за период нахождения под арестом, за время судебно-медицинской экспертизы, за время отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 49 Трудового кодекса, а также за период временного отстранения работника от должности в соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса;

- за период, за который начислялась заработная плата, а также сохранялся средний заработок полностью или частично в соответствии с законодательством, кроме периодов простоя, оплачиваемых в соответствии со статьей 71 Трудового кодекса, трудового отпуска и служебной командировки;

- за период отпуска без сохранения заработной платы;

- за время спора о законности увольнения (в случае восстановления на работе пособие по временной нетрудоспособности выплачивается со дня вынесения решения о восстановлении на работе).

4 случая, когда больничный назначается в размере 50%

- заболевания или травмы, причиной которого или которой явилось потребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. При этом за первые 6 календарных дней временной нетрудоспособности пособие не назначается;

- нарушения режима, предписанного врачом, - со дня его нарушения на срок, устанавливаемый комиссией по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности, создаваемой плательщиком;

- наступления временной нетрудоспособности в период прогула без уважительной причины;

- нарушения гражданами требования о самоизоляции.

НА ЗАМЕТКУ

Донорам больничный начисляют по максимуму с первого дня

Пособия по временной нетрудоспособности в том числе инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий на территории других государств, донорам, сдавшим кровь и ее компоненты в течение 12 месяцев, лицам, ухаживающим за больным ребенком дома и в больнице, а также за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери назначаются в размере 100 процентов среднедневного заработка с первого дня больничного.

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