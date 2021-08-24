Минобороны РФ подписало десятки контрактов на новейшее вооружение

Минобороны подписало с предприятиями отечественного ВПК десятки контрактов на поставку в Вооруженные силы России новейшего вооружения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители Министерства обороны России на Международном форуме "Армия -2021" подписало с предприятиями отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) десятки контрактов на поставку в Вооруженные силы России новейшего вооружения.

Фото: Министерство обороны РФ

Как сообщили в Минобороны, подписаны контракты на поставку крылатых гиперзвуковых ракет "Циркон", которые предназначены для поражения морских и наземных целей (ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 М и поражать цели на расстоянии более 1 тысячи километров, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время).

Также Минобороны России подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых ракет "Калибр" большой дальности морского базирования.

Минобороны договорились о модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95СМ и вертолетов Ка-52М.

Также войска получат беспилотники вертолетного типа - "Термит" и "Платформа", ударные беспилотники "Иноходец-РУ" и дроны "Форпост-Р".

Военно-морской флот заключил контракты о закупке новых средних разведывательных кораблей и нового тральщика.

Для Сухопутных войск будет приобретена очередная партия танков Т-90М "Прорыв" (танки Т-90М будут модернизированы до строевых танков Т-90), тяжелые огнеметные системы ТОС-2, самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ", защищенные авиадесантируемые автомобили спецназначения, инженерные системы дистанционного минирования с кассетными противопехотными минами, робототехнические комплексы "Штурм", бронированные санитарные автомобили, а также управляемые зенитные ракеты и новые автоматы АК-12 концерна "Калашников".

"К концу 2021 года показатель современности вооружений в российской армии должен достигнуть 71,9 процента", - такую задачу поставил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.

Он отметил, что к началу следующего года Минобороны России должно выйти на 71,9 процента по "современности вооружений и военной техники".