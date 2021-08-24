+17%: в Алтайском крае повысят оклады педагогам

Развитие образования в Алтайском крае на особом контроле у Виктора Томенко. Фото: Антон Червяков.

Почти на 17% вырастут оклады педагогов Алтайского края в результате индексации за счет средств регионального и федерального бюджетов. Их получат работники краевых профессиональных образовательных организаций, центров помощи детям, краевых образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и другие.

«ОТЛИЧНО СТИМУЛИРУЮТ РАБОТНИКОВ»

В Министерстве образования и науки региона уточнили, что в рамках образовательной инициативы губернатора Виктора Томенко «Современный учитель Алтая» принято решение о поэтапной индексации окладов педагогов краевых государственных организаций. Ее проведут в два этапа: с 1 сентября 2021 года почти на 12% повысят оклады за счет средств краевого бюджета, а с 1 октября - еще более чем на 4% за счет денег, выделенных из федерального бюджета и направленных на увеличение фондов оплаты труда краевых учреждений.

«Сегодня повышение окладов работников сферы образования подведомственных краевых организаций Министерства образования и науки Алтайского края - своевременное решение, - пояснил директор Барнаульского государственного педагогического колледжа Михаил Самолетов. - Я прекрасно знаю, какая объемная работа проводилась на протяжении длительного периода времени по данному вопросу, так как сам принимал участие в различных комиссиях по рассмотрению различных вариантов повышения окладов, а также других форм, направленных на увеличение заработной платы работников сферы образования подведомственных краевых организаций. Проводилась большая системная работа, в которой были задействованы многие организации, включая Министерство финансов региона, профсоюзную организацию педработников. Эти решения отлично стимулируют работников».

В ведомстве напомнили, что наряду со школьными классными руководителями педагогам-кураторам в профессиональных образовательных организациях с этого года также будет начисляться 5000 рублей.

ЛИНЕЙКА ПРОЙДЕТ НА УЛИЦЕ

Обратим внимание, что школы Алтайского края начнут новый учебный год в штатном режиме. 1 сентября состоятся праздничные линейки, посвященные Дню знаний. Как отметили в краевом профильном ведомстве, Роспотребнадзор рекомендует провести их на свежем воздухе с соблюдением всех санитарных правил и норм. Если же мероприятие проводят в помещении, то количество людей должно быть ограничено или торжество проводят в рамках одного класса.

«Этот учебный год мы начинаем в очном штатном режиме, но тем не менее соблюдаем все санитарно-эпидемиологические правила, предписанные на сегодняшний день. Это кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, а также проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание. То есть все то, что мы уже испробовали в прошлом учебном году», - сообщила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Всего с 1 сентября 2021 года в Алтайском крае планирует начать работу 1081 общеобразовательная организация, в том числе 1074 государственных и муниципальных школы, две вечерних и пять негосударственных образовательных организаций.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕРВОКЛАШЕК

Обратим внимание, что власти Барнаула активно занимаются вопросом увеличения мест в общеобразовательных организациях. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил навести порядок с зачислением первоклассников в отдельные школы в Индустриальном районе Барнаула.

Как сообщает пресс-центр мэрии, глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что при поддержке региональных властей в муниципалитете активно решается задача по увеличению мест в общеобразовательных учреждениях.

«Проводится огромная работа в части ввода школ и детских садов. Сегодня напряжённость снята. Строятся два пристроя и школа в Спутнике, которые финансируются за счёт краевого бюджета. В совокупности только в Индустриальном районе города Барнаула появится 1350 мест, с уплотнением – полторы тысячи. И это серьёзно увеличит наши возможности», – отметил мэр.

Министр образования и науки Алтайского края проинформировал губернатора Виктора Томенко об устройстве детей в первые классы барнаульских школ. На сегодня удалось снять напряжённость по подавляющему большинству случаев, возникших при подборе школ вблизи места проживания семей первоклассников.