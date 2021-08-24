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Наука24 августа 2021 16:45

На Нацфинале WorldSkills Russia – 2021 в Уфе выберут лучших молодых профессионалов страны

В Год науки и технологий с 25 по 29 августа в г. Уфе состоится финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021
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Источник социальные сети WorldSkills Russia. Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

Источник социальные сети WorldSkills Russia. Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

Это одно из самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 25 лет, а также представителей направления WorldSkills Juniors – школьников до 16 лет.

В финале чемпионата более 1700 конкурсантов, в том числе более 600 – юниоров продемонстрируют профессиональные навыки в различных компетенциях. В чемпионате примут участие представители всех регионов России, а также конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Присоединиться к чемпионату они смогут в дистанционном формате с помощью онлайн-технологий.

Одним из важных событий деловой программы форума станет панельная дискуссия «Science Skills – компетенции исследователя для учащихся вузов». Во время нее эксперты обсудят возможность включить исследовательские модули в существующие высокотехнологичные компетенции Future Skills движения Ворлдскиллс Россия.

Нацфинал WorldSkills Russia ежегодно проводится в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». В этом году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий Года науки и технологий в России.

Деловая программа Нацфинала WorldSkills Russia – 2021

Экспертное сообщество в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) представят около 2000 человек. Помимо оценки мастерства конкурсантов, они примут участие в деловой программе, которая пройдет с 26 по 28 августа в «Конгресс-холл Торатау».

В рамках программы будет представлено несколько тематических треков: «Сегодня», «Завтра» и «Будущее». Их участники обсудят трансформацию образовательной системы, вопросы кадровой подготовки и переподготовки, взаимодействия с региональными координационными центрами, формирования новых компетенций, демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и других проектов движения, а также лучших региональных практик с ориентацией на настоящее, ближайшее и далекое будущее.

Одна из панельных дискуссий – «Science Skills – компетенции исследователя для учащихся вузов» – будет посвящена возможности включить исследовательские модули в существующие высокотехнологичные компетенции Future Skills движения WorldSkills.

В ней примут участие представители АНО «Национальные приоритеты», Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Московского политеха, группы компаний «Геоскан», а также движения Ворлдскиллс Россия. Они рассмотрят вопросы, как привлечь молодежь в научные исследования и повысить престиж профессии научного работника, а также расскажут о возможностях, которые открывают перед исследователями Год науки и технологий и национальный проект «Наука и университеты».

В завершение обсуждения эксперты предложат варианты компетенций, которые могут быть формализованы и положены в основу соревновательных компетенций WorldSkills.

Конкурсные компетенции WorldSkills Russia: от хлебопечения до мобильной робототехники

На Нацфинале WorldSkills Russia – 2021 для учащихся в возрасте от 16 до 25 лет пройдут соревнования по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Например, молодые специалисты по мобильной робототехнике смогут собрать, настроить, запрограммировать и обслужить автоматизированные роботизированные комплексы, которые в будущем смогут заменить труд человека в опасных для здоровья и жизни местах, а также выполнить поставленные перед ними задачи быстрее и точнее. Широкое распространение мобильная робототехника получит на складских и сортировочных центрах, тем самым ускорив рабочий процесс.

Источник социальные сети WorldSkills Russia. Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

Источник социальные сети WorldSkills Russia. Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

Целый ряд строительных навыков продемонстрируют участники блока «Строительство и строительные технологии». Молодые специалисты займутся облицовкой плиткой, установкой сантехники и отопления, малярными и штукатурными работами, столярным и плотницким делом, обработкой камня и многим другим.

Конкурсанты в компетенции «3D моделирование для компьютерных игр» столкнутся с непростой задачей. Вдохновившись идеей задания, они создадут свой собственный Концепт-Арт, на основе которого ими же будет создана трёхмерная анимированная игровая модель с индивидуальным стилем и дизайном. Чтобы выполнить такой объём работы, участники соревнований должны владеть навыками, востребованными в современной индустрии игр.

Конкурсное задание по компетенции «Хлебопечение» разделено на следующие модули: плетеные изделия, хлеба, слоёные изделия, бриоши, изделия с гастрономической начинкой, художественная композиция из различных видов теста. В каждом модуле необходимо произвести выпечку от 10 до 30 изделий с соблюдением лимита времени.

В рамках направления WorldSkills Russia Juniors для школьников до 16 летпроходят состязания по 51 компетенции.

Например, в рамках компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсантам предстоит продемонстрировать профессиональные техники выполнения полного спектра парикмахерских услуг. Ребята выполнят женскую салонную стрижку с окрашиванием, мужскую традиционную классическую стрижку, собранную прическу на длинных волосах с окрашиванием.

Участники соревнований по компетенции «Ювелирное дело» выполнят огранку ювелирной вставки по заданной схеме-чертежу в режиме реального времени. Им дадут практическое задание в форме полуфабриката ювелирной вставки равнозначных размеров. Параметры обработки ювелирной вставки будут обозначены в схеме-чертеже, в соответствии со стандартами обработки ювелирных вставок в мировом сообществе.

Возможности для жителей и гостей Республики Башкортостан на Нацфинале WorldSkills Russia - 2021

Кроме этого, гости площадки чемпионата смогут попробовать себя в различных компетенциях – от мобильной робототехники до эксплуатации сельскохозяйственных машин и сварочных работ в интерактивных зонах Try-a-skill.

В ходе Нацфинала WorldSkills Russia – 2021 впервые будет представлена комплексная площадка профориентации для школьников 5–11-х классов Республики Башкортостан. Площадка включает профильные экскурсионные маршруты на основании профессиональных интересов детей по итогам тестирования и обеспечивает их погружение в пространство востребованных и перспективных профессий через прохождение профпроб по различным компетенциям и встречи с экспертами, которые помогают познакомиться с миром современных специальностей.

Информационная справка

25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

АНО «Национальные приоритеты» – оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации.

БИЗНЕС-ПРЕСС