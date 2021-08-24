На Нацфинале WorldSkills Russia – 2021 в Уфе выберут лучших молодых профессионалов страны

Источник социальные сети WorldSkills Russia. Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

Это одно из самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 25 лет, а также представителей направления WorldSkills Juniors – школьников до 16 лет.

В финале чемпионата более 1700 конкурсантов, в том числе более 600 – юниоров продемонстрируют профессиональные навыки в различных компетенциях. В чемпионате примут участие представители всех регионов России, а также конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Присоединиться к чемпионату они смогут в дистанционном формате с помощью онлайн-технологий.

Одним из важных событий деловой программы форума станет панельная дискуссия «Science Skills – компетенции исследователя для учащихся вузов». Во время нее эксперты обсудят возможность включить исследовательские модули в существующие высокотехнологичные компетенции Future Skills движения Ворлдскиллс Россия.

Нацфинал WorldSkills Russia ежегодно проводится в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». В этом году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий Года науки и технологий в России.

Деловая программа Нацфинала WorldSkills Russia – 2021

Экспертное сообщество в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) представят около 2000 человек. Помимо оценки мастерства конкурсантов, они примут участие в деловой программе, которая пройдет с 26 по 28 августа в «Конгресс-холл Торатау».

В рамках программы будет представлено несколько тематических треков: «Сегодня», «Завтра» и «Будущее». Их участники обсудят трансформацию образовательной системы, вопросы кадровой подготовки и переподготовки, взаимодействия с региональными координационными центрами, формирования новых компетенций, демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и других проектов движения, а также лучших региональных практик с ориентацией на настоящее, ближайшее и далекое будущее.

Одна из панельных дискуссий – «Science Skills – компетенции исследователя для учащихся вузов» – будет посвящена возможности включить исследовательские модули в существующие высокотехнологичные компетенции Future Skills движения WorldSkills.

В ней примут участие представители АНО «Национальные приоритеты», Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Московского политеха, группы компаний «Геоскан», а также движения Ворлдскиллс Россия. Они рассмотрят вопросы, как привлечь молодежь в научные исследования и повысить престиж профессии научного работника, а также расскажут о возможностях, которые открывают перед исследователями Год науки и технологий и национальный проект «Наука и университеты».

В завершение обсуждения эксперты предложат варианты компетенций, которые могут быть формализованы и положены в основу соревновательных компетенций WorldSkills.

Конкурсные компетенции WorldSkills Russia: от хлебопечения до мобильной робототехники

На Нацфинале WorldSkills Russia – 2021 для учащихся в возрасте от 16 до 25 лет пройдут соревнования по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Например, молодые специалисты по мобильной робототехнике смогут собрать, настроить, запрограммировать и обслужить автоматизированные роботизированные комплексы, которые в будущем смогут заменить труд человека в опасных для здоровья и жизни местах, а также выполнить поставленные перед ними задачи быстрее и точнее. Широкое распространение мобильная робототехника получит на складских и сортировочных центрах, тем самым ускорив рабочий процесс.

Источник социальные сети WorldSkills Russia. Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

Целый ряд строительных навыков продемонстрируют участники блока «Строительство и строительные технологии». Молодые специалисты займутся облицовкой плиткой, установкой сантехники и отопления, малярными и штукатурными работами, столярным и плотницким делом, обработкой камня и многим другим.

Конкурсанты в компетенции «3D моделирование для компьютерных игр» столкнутся с непростой задачей. Вдохновившись идеей задания, они создадут свой собственный Концепт-Арт, на основе которого ими же будет создана трёхмерная анимированная игровая модель с индивидуальным стилем и дизайном. Чтобы выполнить такой объём работы, участники соревнований должны владеть навыками, востребованными в современной индустрии игр.

Конкурсное задание по компетенции «Хлебопечение» разделено на следующие модули: плетеные изделия, хлеба, слоёные изделия, бриоши, изделия с гастрономической начинкой, художественная композиция из различных видов теста. В каждом модуле необходимо произвести выпечку от 10 до 30 изделий с соблюдением лимита времени.

В рамках направления WorldSkills Russia Juniors для школьников до 16 летпроходят состязания по 51 компетенции.

Например, в рамках компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсантам предстоит продемонстрировать профессиональные техники выполнения полного спектра парикмахерских услуг. Ребята выполнят женскую салонную стрижку с окрашиванием, мужскую традиционную классическую стрижку, собранную прическу на длинных волосах с окрашиванием.

Участники соревнований по компетенции «Ювелирное дело» выполнят огранку ювелирной вставки по заданной схеме-чертежу в режиме реального времени. Им дадут практическое задание в форме полуфабриката ювелирной вставки равнозначных размеров. Параметры обработки ювелирной вставки будут обозначены в схеме-чертеже, в соответствии со стандартами обработки ювелирных вставок в мировом сообществе.

Возможности для жителей и гостей Республики Башкортостан на Нацфинале WorldSkills Russia - 2021

Кроме этого, гости площадки чемпионата смогут попробовать себя в различных компетенциях – от мобильной робототехники до эксплуатации сельскохозяйственных машин и сварочных работ в интерактивных зонах Try-a-skill.

В ходе Нацфинала WorldSkills Russia – 2021 впервые будет представлена комплексная площадка профориентации для школьников 5–11-х классов Республики Башкортостан. Площадка включает профильные экскурсионные маршруты на основании профессиональных интересов детей по итогам тестирования и обеспечивает их погружение в пространство востребованных и перспективных профессий через прохождение профпроб по различным компетенциям и встречи с экспертами, которые помогают познакомиться с миром современных специальностей.

Информационная справка

25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

АНО «Национальные приоритеты» – оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации.