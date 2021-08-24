«Страшно»: Ирина Слуцкая рассказала о пугающем поведении дочери

Ирина Слуцкая рассказала о странном поведении дочери. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Неоднократный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая воспитывает десятилетнюю дочку Варвару. Как и ее знаменитая мама, девочка серьезно занимается фигурным катанием. В Инстаграме спортсменка рассказала о странностях в поведении дочери, которые пугают ее. Звездная мама очень встревожена и не знает, что делать.

- Лунатик или не лунатик? Вот в чем вопрос. Варвара иногда пугает меня хлеще, чем герой фильма «Звонок». Никогда не забуду, как глубокой ночью она стояла по середине комнаты, в пижаме, с распущенными волосами и игрушкой в руках. Неподвижно. Смотрела на меня, не моргая. А когда я спросила, что случилось, ответила, что НИЧЕГО. Развернулась и ушла спать. На утро ничего не помнила, - написала Слуцкая на своей страничке.

Ирина сообщила, что на днях подобный случай снова повторился. Фигуристка спросила у подписчиков, не сталкивался ли кто-то из родителей с чем-то подобным. Слуцкая до конца не уверена, стоит ли ей показать дочку врачу, и просит у фолловеров совета.

- Вот и вчера, пришла ко мне в спальню и стоит привидением. Я спрашиваю, что, доченька? Ответ поразил! Я, говорит, доделала обязательный танец!!! Вот и смешно, и страшно! Это лунатизм? Нам надо к врачу? Это лечится? Кто с таким сталкивался?

Дочке фигуристки Варваре 10 лет. Фото: Инстаграм.

В комментариях подписчики делятся историями из собственного опыта и советуют Ирине немного ослабить спортивный режим дочки. По их мнению, девочке нужно больше отдыхать. Многие уверены, что поход к врачу и консультация профессионала в этом случае все же не помешает.

Напомним, Ирина Слуцкая - двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка первенств Европы. На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити спортсменка взяла серебро, проиграв представительнице США Саре Хьюз. На Олимпиаде-2006 в Турине она заняла третье место. В ноябре 2006 года объявила о завершении своей спортивной карьеры. Оставив большой спорт, Ирина стала телеведущей.

Дочь Варвара появилась в первом браке фигуристки. В 1999 году Слуцкая вышла замуж за боксера Сергея Михеева. Он был на восемь лет старше Ирины. Они познакомились, когда спортсменке было всего 15 лет. Сергей сделал все, чтобы добиться внимания фигуристки, и сделал ей предложение. В 2007 году Слуцкая родила мужу сына Артёма, а в 2010 году - дочь Варвару. Артём занимается хоккеем, Варвара — фигурным катанием. У Артёма фамилия Михеев, а у Варвары - Слуцкая.

Супруги развелись после 17 лет брака. В 2018 году Ирина вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. В 2019 году, в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Ирина рассказала, что у нее родилась еще одна дочь – Кира.