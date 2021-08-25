МВД, Минюст и Минтранс набирают среднюю скорость

Метод измерения средней скорости – общепризнанный в Европе наиболее эффективный метод контроля скорости на протяженном участке дороги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минюсту и Минтрансу проработать законодательное закрепление метода контроля за скоростью с помощью измерения средней скорости на протяженном участке дороги. Без серьезного контроля за скоростью добиться нулевой смертности на трассах, а именно такую задачу поставил Президент страны, не получится.

Новый штраф за “среднюю скорость”? Нет!

Многие ошибочно трактуют штрафы за среднюю скорость как новый вид штрафа за превышение мифической “средней скорости”. Но никакого нового штрафа нет, и никакой “средней скорости” водителям соблюдать не нужно: с помощью метода средней скорости следят за соблюдением установленных скоростных режимов точно так же, как и с помощью камер на мгновенную скорость.

Метод измерения средней скорости – общепризнанный в Европе наиболее эффективный метод контроля скорости на протяженном участке дороги и один из самых действенных инструментов борьбы с летальностью на дорогах. Он применяется там, где одна камера не способна обеспечить соблюдение скоростного режима, например, на участках с мигрирующими очагами ДТП, когда после установки в очаге аварийности камеры, он смещается на несколько сотен метров, но не исчезает окончательно. Кроме того, этот метод контроля помогает нейтрализовать так называемый “эффект кенгуру”, когда водители тормозят перед камерой, и снова набирают скорость, проехав ее, создавая таким образом аварийные ситуации.

“Камеры стоят на многих участках дороги, но часто люди сбрасывают газ только подъезжая к ним, чтобы не попасть на штраф. Как только камера миновала, водители сразу разгоняются, что повышает риски возникновения аварийных ситуаций. Поэтому там, где нужно, чтобы водитель соблюдал определенный скоростной режим на протяженном участке - например, перед школами, детскими садами, торговыми центрами и еще на аварийноопасных участках трасс эффективнее контролировать сразу весь участок - для этого и разработали метод контроля средней скорости на участке”, – комментирует Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при министерстве транспорта Российской Федерации Илья Зотов.

Для контроля скорости на участке два комплекса фотовидеофиксации устанавливают в начале и в конце участка. Они замеряют скорость на въезде и на выезде с участка и по школьной формуле V = S/T , вычисляют скорость, с которой ехал автомобиль. Если она оказывается выше разрешенной, водителю придет штраф за превышение скорости. В каком-то смысле такой способ контроля за скоростью даже выгоднее для водителя: небольшое моментное превышение можно компенсировать, сбавив скорость на остатке участка и не получить штраф.

Законы РФ против законов физики

В действующем ГОСТ регламентируются технические средства автоматической фотовидеофиксации, вычисляющие среднюю скорость. Однако согласно КоАП превышение скорости – не длящееся правонарушение, а значит, в постановлении о нарушении должны быть указаны точки во времени и пространстве, когда оно было совершено. Что само по себе абсурдно: чтобы у физического объекта была какая-то скорость, ему нужно двигаться, а движение предполагает отрезок пути и времени. Таким образом, судьи вынуждены выбирать между законом РФ и законами физики, которые друг другу противоречат.

Произошла эта коллизия по чистой нелепости: Кодекс старый (2002 год), а метод новый (2013 год). Но любая прореха в законе рано или поздно будет обнаружена, и ею будут пользоваться. Так, некоторые водители пошли обжаловать штрафы за превышение скорости с камер на среднюю в суде и добиваются отмены наказания. В итоге часть регионов дрогнула и, увы, перестала применять метод контроля средней скорости, что тут же отразилось на безопасности движения. Это значит, что ситуацию пора приводить к общему знаменателю. За что и взялся Марат Хуснуллин.

Надо сказать, что в ряде других регионов метод средней скорости, несмотря ни на что активно применяется и сейчас. Например, по последним официальным данным транспортных властей Республики Татарстан, использование комплексов на среднюю скорость помогло добиться нисходящей динамики смертей на дорогах вопреки росту трафика.

Количество транспортных средств в республике увеличилось с 1,1 млн единиц в 2012 году до 1,35 млн единиц в 2020 году, при этом количество погибших уменьшилось на 364 (с 695 в 2012 году до 331 в 2020 году) и число раненых – на 2205 (с 7086 в 2012 году до 4881 в 2020 году). Республика показала лучший результат среди субъектов Приволжского федерального округа, значение социального риска составило 8,46 погибших на 100 тыс. населения.

На дорогах Московской области тоже работают камеры на среднюю скорость, что приносит свои плоды. На протяженных участках после внедрения на них средств контроля средней скорости количество ДТП с пострадавшими за 2020 год сократилось на 45% по сравнению с 2019 годом, а количество погибших и пострадавших уменьшилось на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для участков, где установлены камеры на мгновенную скорость, средний показатель - 15-25%.

- В начале нулевых годов более 30 тысяч человек погибало на дорогах нашей страны под колесами машин ежегодно. После массового внедрения систем фотовидеофиксации количество погибающих людей сократилось в разы (прим. ред. - согласно статистике, в 2003 году 35602 человека, в 2020 году 16152 человека погибло в ДТП). Ситуация однозначная. Если системы стоят правильно и в правильных местах, они работают только во благо водителя и любого человека. В Европе контроль за средней скоростью – едва ли не основной способ регулирования скорости на протяженных участках, - комментирует автор методики измерения скорости автотранспорта по видеоизображению, основатель и генеральный директор компании «Технологии распознавания» Юрий Зарубин

Чтобы все жили

У России, как известно, свой путь, и на нём порой слишком много бумажных препятствий. И, как следствие, мы продолжаем возглавлять список стран с самой высокой смертностью на дорогах. Андрей Мухортиков, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области комментирует:

- Хотя ситуация с аварийностью и смертностью на российских дорогах постепенно улучшается и социальный риск – а этот термин означает количество погибших на 100 тысяч населения – за последние 15 лет снизился более, чем вдвое, все равно он остается одним из самых высоких в Европе. В России на дорогах гибнет в два-три раза больше человек, чем в странах, где уровень этого риска самый низкий. Скорость движения, безусловно, сильно влияет на эти показатели.

Нарушение скоростного режима – одна из основных причин ДТП и главная причина тяжких последствий ДТП. Например, при наезде на пешехода на скорости 40 или 60 км/ч отличие в тяжести последствий кардинальное: в первом случае с вероятностью 80% пешеход выживет, во втором – с вероятностью 80% погибнет.

Уже более года правительство не может поставить точку в этом вопросе, заставляя судебные органы продолжать бороться со школьной физикой и здравым смыслом. Поэтому нам с вами – пешеходам и водителям – остается только ждать, скрестив пальцы, что после завершения выборов Госдума примет законопроект к рассмотрению.