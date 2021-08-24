Франция, Латинская Америка и Армения присоединились к премии «Экология - дело каждого»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в детском центре «Орленок». Фото: пресс-центра Международной премии «Экология-дело каждого»

16 стран принимают участие в международной премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого». На сегодняшний день из-за рубежа и регионов России поступило порядка 3000 работ. Об этом на пресс-конференции на площадке Всероссийского детского центра «Орлёнок» сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

- Премия стартовала весной и за это время пришло около трёх тысяч работ из 16 стран мира. Дети прислали работы почти из всех регионов России - 78, а также из самых отдаленных уголков мира. Регионы, континенты - разные, а проблема везде одна. Например, ребенок из Перу сделал анимацию о том, насколько агрессивно человек вторгается в природу. Ему, маленькому уже хватает понимания, что так делать не стоит, и нам это видится неплохой тенденцией. Дети из центра реабилитации и образования номер 7 департамента труда и соцзащиты города Москвы прислали больше десятка работ на экотематику. И оказалось, что они давно в экоповестке. Например, в их арсенале не только редкие виды растений, которые высаживают дети и ухаживают за ними, но даже собственная запатентованная методика - бабочкотерапия. Для нас важно, что в социальных сетях под хештегами премии - буквально карта мира. Только за минувшую неделю мы получили работы из Латинской Америки, Франции и Армении. У нас даже обрушился Вотсапп от сообщений на испанском и вопросов, которые задают дети. Тринадцатилетний мальчик Ариэль Ольгин Эспиноса из Мексики, например, спрашивал, может ли он участвовать в нескольких номинациях сразу. И, кстати, это один из самых часто задаваемых вопросов и у наших детей в России, - прокомментировала Светлана Радионова.

Как отметил амбассадор детской премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого» в Латинской Америке Мигель де ла Круз Сальседо, ожидаются работы из Панамы, Эквадора, Колумбии, Боливии, Мексики, Венесуэлы, Кубы и Гватемалы.

- Я приглашаю каждого из вас принять участие в этом замечательном проекте, который дает возможность всем детям во всем мире говорить на очень важную тему — экологии, и это дело каждого. Участвуйте в премии, записывайте видео, делайте рисунки на тему экологии и отправляйте работы на сайт. Вас ждут замечательные призы. А лучшие смогут приехать в Россию на торжественную церемонию награждения. У вас появится шанс познакомиться со сверстниками из разных стран мира и увидеть Россию - удивительную и огромную страну, объединяющую участников премии из разных точек света», - сказал Мигель де ла Круз Сальседо.

Глава Росприроднадзора провела пресс-конференцию по итогам рабочей поездки в «Орленок» и встречи с участниками смены. Вместе со Светланой Радионовой дети провели акцию по сбору пластика.

- Забота о природе — одна из самых насущных задач, стоящих перед человечеством. Сегодня важно говорить об этом и предпринимать конкретные шаги по решению проблем сохранения окружающей среды, причём с заделом на будущее. Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» мотивирует молодое поколение к действию, подвигая на помощь и внимание к природе. Уже в ближайшие десятилетия планета будет в руках сегодняшних детей. Поэтому мы всецело поддерживаем инициативу Росприроднадзора — орлята отправили на конкурс уже около 1000 работ в различных номинациях, и я уверен, что их будет ещё больше. Детей вдохновляет возможность творчески проявить себя, при этом совершая что-то важное и полезное для мира, - прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

С 21 по 24 августа эксперты премии Росприроднадзора в рамках проекта провели на площадке «Орлёнка» серию творческих мастер-классов.

Ведущие художники-педагоги Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки обучали орлят основам живописи. Известный фоторепортёр, официальный «объектив» «Упасала-цирка», участник совместного проекта Александра Полунина и Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке «Дом без углов» Василий Вострухин дал мастер-классы по фотографии. С драматургией печатного текста, средствами его выразительности в теории и на практике участников смен познакомили репортеры агентства ТАСС. С авторами проекта «НЬЮМ» ребята научились делать качественную анимацию. Создатель экобренда одежды, эксперт в области осознанной моды Ксения Калиновская показала, как с помощью творческого подхода продлить жизнь старым или испорченным вещам. Дети научились создавать уникальные принты с помощью растений и декорировать поврежденные участки одежды. Также отдыхающие смогли лично пообщаться с генеральным директором «Союзмультфильма» Борисом Машковцевым, который рассказал, как создаются мультфильмы.

- С профессионалами работать приятно всем, даже детям. Программа встреч с лучшими представителями творческих профессий и медиагигантов получилась весьма насыщенной и полезной. Формировать принципы бережного отношения к окружающей среде в такой связке, на наш взгляд, правильно и эффективно, - прокомментировал представитель генерального партнера премии АНО Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

Подробнее о программе «Орлёнка» в рамках премии «Экология - дело каждого», а также о работах участников в Instagram проекта @eco_umka.

Напомним, заявки на участие в проекте Росприроднадзора принимаются до 1 октября 2021 года. Итоги подведут в Москве 24 ноября 2021 года. Победителей и лауреатов ждут ценные призы — смартфоны, гаджеты, сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. Лучшие отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр «Орлёнок».