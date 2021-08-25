Как настроить ребенка на учебу: Эксперты ответили на пять главных вопросов о начале учебного года

Дети очень тяжело входят в режим
Фото: Олег УКЛАДОВ
Еще неделька - и начнется: ранние подъемы, уроки, домашка… После трех месяцев отдыха и свободы думать о школе невесело ни нам, взрослым, ни детворе. Но 1 сентября все равно наступит, так что настраиваемся на позитив и рабочий лад, чтобы и у вас, и у ребенка запала хватило до ближайших каникул. За советом мы обратились сразу к двум экспертам - журналистке Дарье Завгородней, которая, вообще-то, еще и учитель русского языка и литературы, и Елене Кандыбиной, детскому психологу центра практической психологии и психотерапии «Белый аист».
По статистике, после летних каникул в голове школяра остается всего-то 15-18% выученного за весь прошедший учебный год. Вот и приходится потом весь сентябрь вспоминать и повторять.
Елена Кандыбина:
- Для меня основная проблема вхождения в школьный ритм - налаживание режима. Когда мы учимся, работаем, все очень организовано. А летом - на даче, в лагере - у детворы нет особых рамок. В полночь домой приходят, до часу болтаются. В полвторого ночи лег, в двенадцать встал. То ли завтрак, то ли обед. По хорошему, еще недели за две до начала учебы надо было ложиться пораньше. Кстати, вспомнить и про список литературы на лето: мол, перед сном почитаешь. Знаете, иногда над книжкой и заснет в половине одиннадцатого, и встанет раньше. Воспроизводим и другие ритуалы: понятное время для завтрака, обеда и ужина. Добавляем и какое-то приятное воспоминание о школьной программе - чтобы создать временные границы постоянного дела.
Дарья Завгородняя:
- На самом деле, учительница будет рада, если хотя бы одно произведение из списка прочел! На повторение пройденного уходит месяц, иногда и больше. Было бы хорошо, чтобы родители помогали учителям: повторили с детьми пройденное. Не долбить все лето правила русского языка, конечно. А начать с чего-то любимого, с того, что ребенку нравится в предмете. Тогда и входить в мучительный процесс учебы будет легче.
Еще неделька - и начнется: ранние подъемы, уроки, домашка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В сентябре некоторые родители делают послабления детям: мол, пропусти сегодня уроки, отдохни, отоспись. И вообще, погода отличная - пойдем сегодня лучше в парке погуляем. Или укатывают на недельку в отпуск: а что, бархатный сезон, а раньше родителей начальство не отпускало...
Дарья Завгородняя:
- Дети очень тяжело входят в режим, опаздывают, пропуски бывают даже у маленьких. И это поощряется родителями. Но я послабления не приветствую, потому что все единичные «можно я сегодня в школу не пойду?» быстро превращаются в систему. Настраиванием на учебный лад надо было заниматься в августе.
Елена Кандыбина:
- В августе родителям бывает не до настройки на школьный ритм - например, на море отдыхали, или ребенок сидел на даче с бабушкой, а бабушка сказала: мол, я его кормлю и хватит. Тогда, конечно, он будет входить в этот ритм весь сентябрь. Болеть, прогуливать, на уроке сидеть с отсутствующим видом или болтать с соседом. Я, наоборот, положительно отношусь к идее давать ребенку небольшой отдых, если ему очень тяжело. Можно снизить учебную нагрузку и добавить физической активности. Договориться с учителем, чтобы какой-то день в неделю, самый легкий, пропускать или дома самостоятельно заниматься.
От редакции: это вполне распространенный способ. Педагоги идут на это, если видят, что ребенок не тянет нагрузку. Нужно будет договориться с учителем, получить согласие администрации школы, написать заявление - и на легальной основе не посещать класс по каким-то дням (программу, конечно, нужно будет осваивать самостоятельно).
1 сентября все равно наступит, так что настраиваемся на позитив и рабочий лад
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не менее важная часть подготовки к школе - поход за канцелярией, формой, рюкзаком… Многие дети ненавидят нудное шарахание по рядам и отделам и наши окрики: «Штаны померяй! А еще рубашку! Нет, эта не очень, надень теперь вот ту!» Как превратить эту обязаловку в праздник? И нужно ли? Что из покупок самое важное?
Дарья Завгородняя:
- Мне кажется, особое внимание нужно уделять пеналу и письменным принадлежностям. Заметила, что те дети, у кого пеналы, ручки красивые и яркие, охотнее их достают на уроке и охотнее занимаются. Это такой кайф, элемент игры. Я и сама люблю, когда ребенок играет в уроки, когда работу оформляет разноцветными чернилами, подчеркивает карандашом, а не обычной ручкой.
Елена Кандыбина:
- Мы все охотно покупаем что-то к событию, которое нам нравится. Если ребенок в школу не стремится, хочет продлить каникулы любым способом, то его вряд ли заинтересует покупка школьной формы. Хотите от него энтузиазма? Попытайтесь за последние неделю-две августа найти в школьной жизни хоть что-то позитивное. Там друзья, хорошие учителя, светлые моменты, о которых в прошлом году ребенок рассказывал. А еще задайте себе вопрос: для кого покупаете? Сразу вырисовывается три фигуры. Педагог, которому важно, чтобы были зеленые ручки, циркули и так далее. Родителям важно, чтобы рюкзак - эргономичный, одежда - качественная... А есть ведь еще ребенок, и о нем мы часто забываем. Может, ему важна модная висюлька на рюкзак в виде скелета? Какие-то покупки к школе стоит отдать в зону свободы и ответственности ребенка и не перегибать палку с правилами и контролем. Тогда он и на ярмарку охотно с вами пойдет, и в школу 1 сентября.
В первые учебные денечки оживают родительские комитеты и чаты. “Давайте скинемся на нужды класса! По пять тысяч. И это если скромненько, без подарков. А вообще-то нужно и на них заложиться. Жалко, что ли, на своих детей?” - призывают мамы-активистки. Многие родители теряются и не знают, как отбиться: кто-то просто не хочет скидываться на кулер или ковер в класс, чтобы дети на переменах могли расслабиться и отдохнуть (реальные предложения из чатов!). Кому-то такие расценки не по карману, тем более, что детей бывает больше одного. В Москве, например, эти сборы не приветствуется, власти не раз публично объявляли, что школы всем необходимым обеспечены из бюджета.
Не менее важная часть подготовки к школе - поход за канцелярией, формой, рюкзаком
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дарья Завгородняя:
- Вот это ужас! Наша любовь не измеряется пятитысячными купюрами! Таких мамаш, мне кажется, можно спокойно ставить на место: ты не ребенка своего любишь, а любишь похвастаться своей обеспеченностью. Лично мне, как педагогу, к урокам нужна пачка бумаги что-то распечатывать и запас тетрадок для контрольных, и это все стоит копейки.
Елена Кандыбина:
- Это личностная проблема. У нас считается, что нормальный состоявшийся человек должен очень хорошо зарабатывать. На практике это совсем не так. Можно быть состоявшимся человеком и работать в бюджетной сфере, где заработки невысоки. Или ты состоялся как родитель, но при этом продавец в продуктовом магазине. И это тоже нормально. Надо научиться говорить родителю-активисту: «Для нас это дорого». Надо научить ребенка отвечать так же. При этом не разрушаться, не падать в колодец самобития.
От редакции: по закону, вы не обязаны сдавать деньги. И можете пойти на принцип - «поборы незаконны, не дам ни копейки». Учителя даже в самых неблагополучных школах осведомлены, что если несогласный родитель пожалуется в прокуратуру на поборы, заявит о притеснениях ученика из-за несданных взносов, проверяющие органы по головке администрацию учебного заведения не погладят. Чего на самом деле стоит опасаться - это прессинга со стороны других родителей.
Если в родительском комитете чересчур активная и щедрая за чужой счет дамочка, она может развить бурную деятельность, курощая «неблагодарных товарищей, которым жалко несчастных пяти тысяч, а МарьВанна между тем ночей не спит, о наших детях радеет». В ход идут баталии в классном чате, выкидывание из него неудобных. Самые неумные пытаются уколоть детей «мамочек-скандалисток», подговаривая собственных чад к бойкоту или даже прямо обзывая и унижая ребенка при встрече.
Что делать? Самым адекватным кажется не становиться в крайнюю, радикальную позицию: «ни за что платить не буду». Проще примкнуть к самой большой группе родителей: «закупаем только то, что реально упростит обучение ребенка». Это могут быть рабочие тетради (их лучше покупать сразу на всех, чтобы были одинакового издания с совпадающими номерами страниц), комплекты для уроков труда, если их есть, где хранить в классе - удобнее не носить из дома, а брать нужное на месте - в общем, покупайте то, что решите вы совместно. И будьте готовы, что часть работы по приобретению необходимого придется взять на себя. Да, это своеобразная плата за то, чтобы не воплощать все желания родительского комитета оптом.
Идею дарить общий букет от всего класса несколько лет назад предложила московская учительница Ася Штейн, и многие ее поддержали. В чем суть? Перед 1 сентября класс собирает деньги, которые каждый планировал потратить на цветы, покупают большой и красивый букет для учителя, а оставшееся тратят на благотворительность: передают или сами относят в хоспис, детский дом… Но достаточно много и тех, кто уверен: идти 1 сентября с цветами – это традиция, символ начала нового учебного года. И неудобный ценовой момент сглаживается: кто-то ведь привозит цветочки с дачи, а кто-то тратится на дорогущий букет.
Дарья Завгородняя:
- Я – за один букет. Скидываемся кто сколько может, дарим, и я буду счастлива. Учитель все равно не сможет унести домой больше, чем поместится в его объятиях. У меня мама тоже учительница. И когда квартира завалена цветами на 1 сентября, ничего в этом хорошего нет. Они потом портятся, от них устаешь. И в кабинете объективно мешают: загораживают доску, еще и опрокинуть это ведро можно. А ведь родители потратили деньги, хотели, чтобы их подарок был ценен. Некоторые дети еще и обижаются: почему учительница букет того-то взяла домой, а мой не взяла?
Елена Кандыбина:
- Когда мы сталкиваемся с чем-то требующим от нас усилий, возрастает роль традиции. Для многих родителей букеты, которые они носили в школу десять лет, - символ, от которого трудно отказаться. И без которого трудно нырнуть в учебную жизнь. Менять традицию - долго и тяжело, а тут еще замена на благотворительное действо. А у многих из нас есть недоверие к благотворительным фондам, непонятно, куда идут пожертвования. Как идея мне нравится, о благотворительности рассказывать надо. А какое исполнение? Отвести толпу третьеклашек в детский дом посмотреть на деток, которые плохо живут? Или как слышала от родителей: я его хочу в детский дом сводить, чтобы понял, как ему хорошо живется. Ну, это, конечно, дикость! Детдом – не зоопарк. И хоспис – не зоопарк.
От редакции: в этой идее, действительно, есть много плюсов. В конце концов, останавливается бессмысленная гонка, чей букет круче. Однако логично сначала навести справки: как классный руководитель-то относится к идее, что у него будет не 30 букетов, а один? Возможно, для кого-то это самое важное подтверждение ученической любви. Тут нужно проявить себя родительскому комитету, деликатно выяснив предпочтения учителя, а затем уже обсуждать вопрос с родителями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вирусологи рассказали, ждать ли четвертую волну коронавируса с 1 сентября
Мнения ученых расходятся. Основные риски связаны с тем, что детей не прививают (подробно)