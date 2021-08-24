«Бочка вина вина Павлиашвили и поздравление от бывшей»: Похудевший Николай Басков отметил досрочно юбилей

Николай Басков решил отметить юбилей на «Новой волне» в Сочи Фото: Личный Архив

45 лет Николай Басков будет праздновать в октябре, но со зрителями и коллегами артист решил отметить юбилей на «Новой волне» в Сочи.

Исхудавший виновник торжества (говорят, почти ничего не ест -Ред.) раздал свои хиты друзьям и те перепели их на свой манер. Филипп Киркоров выбрал «Вишневую любовь», песню которую Николай посвятил своим родителям. Отец артиста не так давно ушёл из жизни после тяжёлой болезни, в зале сидела мама. По ее словам, «Вишневая любовь» - песня о ее романе с мужем. Именно поэтому мама Николая прослезилась во время выступления Киркорова.

Филипп подготовился к юбилею друга основательно. Сделал номер в греческом стиле. Разрез на тунике артиста был столь смелым, что порой перед зрительницами партера обнажались загорелые ноги кумира.

Филипп подготовился к юбилею друга основательно Фото: Личный архив

-Как-то я спросил у Филиппа, мол, как ты хочешь умереть. Он сказал, что в роскоши, - шутил Николай.

-Но это будет не скоро. Жить мы будем долго, - успокоил товарища Киркоров.

Григорий Лепс задорно спел «Заразу». А его земляк Сосо Павлиашвили, помимо собственной интерпретации хита Баскова, подарил Коле бочку грузинского вина. Зелье тут же продегустировали на сцене из грузинских национальных фужеров в виде рога. Стас Михайлов тоже приехал не с пустыми руками - тоже подарил вино, правда кубанское.

Максим Галкин поддержал друга своими лучшими шутками. Несмотря на конкуренцию телевизионных кнопок, юморист и главное лицо Первого канала не отказался от выступления на «России».

Главный сюрприз для Коли в этот вечер - приезд в Сочи его бывшей девушки, дочки Монтсеррат Кабалье Монситы. С оперной дивой Николай спел арию из мюзикла «Призрак оперы». А потом и сам дал жару, довёл публику до слез проникновенным «Памяти Карузо». Спел даже лучше, чем двадцать лет назад. Видимо, личные драмы накопились, голос стал более ювелирным, поэтому получился трехминутный спектакль до мурашек.

Стас Михайлов тоже приехал не с пустыми руками Фото: Личный архив

А потом был банкет с трогательным танцем Коли и его мамы под песню «Небо на ладони».

Мама артиста отметила, что сын у неё щедрый на подарки, презентовал ей недавно большую шкатулку драгоценностей. Впрочем, бриллиантовый браслет с рубинами за два с половиной миллиона рублей достался и Софии Ротару.

- Это вам на день рождения. Не смог лично поздравить, сюда подарок привёз, - сказал красавице-хуторянке Басков.

-Ох, настоящий мужчина! Спасибо, Коленька, - расцеловала коллегу польщенная Ротару.

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