Как потерявшейся на Смоленщине малышке, которой всего 1 год и 9 месяцев, удалось выжить в холодном сыром лесу

Люда с мамой на детской площадке смоленской больницы. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Продравшись в лесную чащу, я первым делом разделась догола, чтобы ясней представить, как в этих условиях три холодных ночи и четыре дня выживала без всяких одежд, то есть голышом, малышка Люда, которой отроду 1 год и 9 месяцев, которая едва научилась ходить.

На усадьбе Кузиных небольшой домик. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Людочка пропала утром 17 августа. После завтрака глава семейства - 32-летний Никита Кузин - уехал по делам в райцентр Темкино. Мать Антонина, оставив Люду со старшей 4-летней сестрой Алей во дворе дома, отлучилась к соседке. Люду отучали от памперсов и поэтому ребенок часто гулял голышом. Как и в этот раз. Но старшая девочка скоро увязалась за мамой.

- Там живет подружка Али, и она решила с ней поиграть, - рассказывает мне Никита. Мы сидим под сенью берез во дворе его дома. Сейчас, когда весь этот ужас позади, Никита спокойно рассказывает о случившемся, но иногда у него комок застревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы. – Младшая всегда хвостиком бегает за старшей. Вот и в этот раз жена, увидев, что Аля прибежала к ней, стала выглядывать Люду. Но та не появлялась. Тогда Тоня свернула разговор и пошла к дому.

Папа Никита не пожелал говорить на камеру. Можно его понять. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Антонина обыскала дом, двор, и поехала на «велике» искать ребенка. С момента ее ухода к соседке и до пропажи малышки прошло всего 13 минут. За это время девочка не могла далеко уйти. По тревоге поднялись все соседи и вышли на поиски, осмотрели пруды, колодцы. Тщетно. Людочку нашли только днем 20-го августа в такой же примерно глуши, куда забрела и я.

А ЕСЛИ ЕЕ ПОХИТИЛИ?

Листовки о пропаже девочки украшают местные заборы. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Еще не успела я полностью раздеться, как мое тело атаковали всякие кусачие твари - от муравьев и клещей до летучих паразитов.

В то же время я практически не могла сойти с места, потому как вокруг сплошные заросли крапивы, осоки, колючек. Причем крапива в мой рост, и не только здесь, а почти по всему лесу, в котором — если верить официальной версии — девочка Люда провела четыре дня.

Так продирались мы по маршруту малышки Люды. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Надо сказать, я не столичная штучка. Родилась и выросла в сибирской деревне. С лесом и холодом хорошо знакома. Но уже минут через десять с начала опыта, мне стало зябко и ясно, что босому и голому человеку идти по такому лесу невозможно. А как девочка под грозой и сильным ливнем пребывала здесь ночами, когда температура опустилась однажды до плюс 10, этого я попросту не могу представить. Как худышка с маленькой массой тела сохраняла свое тепло?

Дорога справа ведет к дому девочки, слева - в глухой лес. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В эту экстремальную командировку я взяла с собой мужа Николая для подстраховки. Николай раздеваться не стал: «я, чо, идиот какой!». Он походил кругами вокруг меня — его ноги оказались жаленные крапивой даже сквозь штаны!

Затем мы оба уже в одежде прошли с Николаем километра два по маршруту Люды. С трудом продирались более часа через поваленные деревья, кустарники и крапиву. По пути ни единой ягоды, ни лужицы. Что пила, чем питалась девочка — загадка. Потому все больше нас терзали сомнения, что Люда действительно все четверо суток здесь пребывала. А может кто-то пытался ее похитить, но потом, испугавшись содеянного, подбросил ребенка в лес на третий или четвертый день?

К слову, такую же версию нам озвучили в ближайшей к поселку, где живет семья Кузиных, деревне Кобелево. Там историю чудесного спасения Людочки обсуждают в каждом дворе. Рассказывают, что на вторую холодную ночь, когда все местные ходили в фуфайках и теплых куртках, уже ни у кого надежд на спасение девочки не было.

ЖИВЕМ ТИХО, ВРАГОВ И ДЕНЕГ НЕТ

Кузины пока еще только обустраивают свое родовое поместье Фото: Николай ВАРСЕГОВ

При встрече с папой Люды Никитой Кузиным я первым делом спросила: «Как ваша дочь выжила в таких суровых условиях?»

- Во-первых, мы своих детей закаляем по системе доктора Комаровского, - объяснил он. – Едва у Людочки зажил пупочек, стали учить ее держаться на воде, плавать. Дом всегда проветриваем. Гуляем не менее трех часов в день, за исключением сильных морозов. Во-вторых, она физически крепкая, выносливая и по характеру упрямая. Всегда идет до конца. Наверное, благодаря таким качествам и выжила. Хотя я даже не представляю, что на самом деле ей пришлось пережить.

Никита Кузин показывает, в каком направлении шли следы Людочки. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Никита Кузин – умный интеллигентный мужчина. Говорит грамотно. Работает инженером-исследователем в области ядерной физики в Обнинском физико-математическом институте. Его жена Антонина – врач, но пока в декрете. Так что вопреки всем домыслам интернет-олухов, это хорошая приличная семья, а не алкаши-пропойцы, каковыми их уже окрестили инетчики. Шах и мат вам, господа, диванные эксперты. Кузины приехали в урочище в 2019 году. Специально искали тихое место для летнего отдыха на берегу Угры.

- Никита, но может быть, вашу девочку похитили, а потом подкинули в лес? – спрашиваю.

- Исключено. Живем мы тихо и скромно, врагов у нас нет. Денег больших тоже.

- А если кто-то из соседей?

- Тоже исключено. Наше поселение небольшое. Несколько домов. Все друг друга хорошо знают. Если бы Люда зашла к кому-то в гости, ее бы привели за ручку к нам домой.

Урочище Шлыково, где произошла трагедия, находится в 80 километрах от города Гагарина в Смоленской области. Ближайшее поселение – деревня Кобелево. После нее начинается сосновый бор, затем переправа через небольшую реку Уйка, богатую, по словам местных, на плотву. Сразу за ней дома с участками, разбитыми прямо в лесу. Площади немаленькие. У Кузиных 71 сотка, на которой стоит двухэтажный дом, хозяйственные постройки, разбиты клумбы, оборудована детская площадка – песочница и качели. До соседей, к которым отлучалась Антонина, 100 метров.

ИСКАЛИ ВСЕМ МИРОМ

В общей сложности ребенка искали 500 человек - спасатели, поисковики, волонтеры из Москвы, Брянска, Смоленска, Калуги... Фото: instagram.com/lizaalert

Люда пропала около 10 утра. До 14.00 родители и соседи пытались отыскать ее сами – пруды, колодцы, дороги, туалеты, подвалы. Но девочки нет нигде. Тогда после обеда вызвали полицию.

- Мы решили, может быть, кто-то подобрал ее по дороге и отвез в полицию? – продолжает свой рассказ отец. – Но и это не подтвердилось. Мы были уверены, что голенькой она не сунется в лес, там же кругом крапива. Обожжется раз и больше не полезет. Поэтому искали вдоль дорог.

Масштабные поиски развернулись в первый же вечер. Спасатели МЧС, волонтеры «Лизы Алерт» и смоленского поискового отряда «Сальвар», кинологи, водолазы, местные жители.

Около моста через Уйку кто-то увидел два свежих детских следа на одном берегу и три на другом. Значит, Людочка перешла мостик.

- Дальше мы стали исходить из предположения, что ребенок возвращаться домой не умеет, - рассказывает Никита Кузин. – И начали поиск за мостом. Но все было бесполезно. Мы не могли просчитать логику ребенка. Да еще и собаки не взяли след. Потом приехали следователи и начались допросы. Мы с женой стали первыми подозреваемыми в пропаже ребенка. Нам так и говорили: вдруг девочка погибла из-за несчастного случая, вы спрятали ее тело, а потом объявили, что она потерялась. Нам даже из дома нельзя было выходить, поэтому ребенка мы уже не искали. Обо всем происходящем узнавали с чьих-то слов.

А поисковики тем временем прочесывали лес и по земле, и с воздуха. Запускали ночью коптеры с тепловизорами, но ребенок как в воду канул. Впрочем, и воде ее не было. Водолазы обследовали все речки в округе. В урочище Шлыково волонтеры прибывали отовсюду – Москва, Брянск, Калуга, Смоленск и т.д. Всего штаб насчитал больше 500 участников поиска. На второй день над урочищем кружил вертолет МЧС. Результатов ноль.

- Поиски взрослого человека и маленького ребенка сильно отличаются, - объяснил мне руководитель отряда «Сальвар» Юрий Василевич. С ним мы встретились в Смоленске. – Взрослому мы кричим во весь голос, чтобы отозвался. А ребенка нужно звать только женским голосом. Крика он испугается, а на зов может откликнуться, решив, что его зовет мама. Мы искали Люду в полной тишине, поисковики не разговаривали друг с другом, чтобы слушать звуки. В каждой группе обязательно была женщина, которая время от времени звала Люду.

ТЕМПЕРАТУРА ОПУСКАЛАСЬ ВСЕ НИЖЕ

Путь ребенка. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вторая ночь поисков отметилась жуткой грозой. Ливень хлестал так, что поисковики приостановили работу. Температура опустилась до 10 градусов. Взрослые мерзли и кутались в теплые куртки.

- Температура играла против нас, - говорит Василевич. – Такая непогода, а девочка голая в холодном мокром лесу!

В эту ночь родители искали дочь вместе с поисковиками. Полиграф не подтвердил подозрения следователей и Кузиным разрешили искать Люду.

- Мы сидели в машине, пережидая ливень, - вспоминает Никита Кузин, - а наша дочь, скорее всего, пряталась под кустом, плакала и боялась. После грозы мы ходили по лесу и звали ребенка, но она не отзывалась. В третий день надежды найти ее оставалось все меньше. Решили, что ее кто-то сбил на машине и отвез куда-нибудь подальше.

СЛАВА БОГУ, ТЫ НАШЛАСЬ!

С момента обнаружения Людочки прошло несколько минут. Мама не может поверить в чудо - малышка выжила в холодном и мокром лесу и даже не простудилась. Фото: СУ СК по Смоленской области

Все эти дни Кузины отчаянно молились Богу, а утром 21 августа поехали в ближайший храм. И, чудо, в этот день Люда нашлась!

- После обеда мы обсуждали дома со следователями версию похищения ребенка, - вспоминает мамы девочки Антонина, с которой мы встретились в смоленской больнице. Туда ее привезли вместе с дочерью. – И вдруг приезжает машина, выскакивает поисковик и кричит: «Нашлась! Жива!» Мы выдохнули: «Слава Богу!»

Оказалось, пять поисковиков присели отдохнуть в лесу и услышали писк. «Людааа», - нежно позвала одна из женщин. «Мами», - откликнулся ребенок. Малышка лежала рядом в буреломе, заросшем злой крапивой. Она была обессилена, но бодра духом.

- Мы очень удивились ее состоянию, - рассказал мне поисковик Юрий Василевич. – Покусанная, в клещах, исцарапанная, испуганная, но бодрая! Пока девчонки, укутав в одежды, несли ее до машины, она говорила им, что она принцесса. Веселила их. Они шли и смеялись сквозь слезы от счастья.

- Юрий, где нашли Люду?

- Это глухие лесные дебри. Если смотреть по карте, то по прямой от дома ровно 4 км. Но она явно прошла гораздо больше.

- 10 – 15 км?

- Не исключаю.

- А что если ребенка похитили, а потом подбросили в лес?

- О, я слышал эту бредовую версию. Один из местных жителей говорил, что видел какую-то незнакомую машину в лесу, которая подобрала ребенка. Но это вранье. Когда мы ее нашли, у нее ножки были опухшие, синюшные. Точно такие какие бывают у взрослых людей, блуждающих по лесу несколько дней. С нее сняли больше 10 клещей. Вся в царапинах, покусанная комарами. Подкидыш не был бы в таком состоянии. Вообще, она крепкая девочка, она молодец. Столько дней бродить по лесу и не заболеть даже простудой – удивительно! Люда даже речку умудрилась переплыть, судя по тому месту, где ее нашли.

- Как?! Мы с мужем были у этой речки. Она небольшая, конечно, глубиной с Людочкин рост. Но мы не рискнули, искали обход.

- Не знаю, искала ли она обход. Вряд ли. Плавать-то она умеет. Воды не боится.

РАЗГОВОР В БОЛЬНИЦЕ

Внимание на ножки девочки. Опухшие, синие, исцапарапанные от долгой ходьбы по лесу. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Антонина, а Люда умеет плавать? – спросила я при встрече у мамы девочки.

- Умеет немного. Мы ходим на речку и там дочки плавают до коряги.

- Павать! Каяга! – радостно подхватила Людочка, которая сидела, прижавшись к матери, и не сводила глаз с незнакомой тети, то есть меня.

- Зимой мы водим обеих дочек в бассейн, - дополнила Антонина.

Она же рассказала мне, что скорая приехала быстро. Пока девочку обследовали, вызвали вертолет из Москвы. Люда почти сразу попросила пить и кушать. Соседи размяли ей в воде половинку вареной картофелины. Дали воды в бутылочке. Малышка самостоятельно ела ложкой, отказываясь от помощи.

Убедившись, что угрозы жизни девочки нет, врачи повезли ее Смоленск, не дожидаясь вертолета, который прилетел позже.

- По дороге Люде поставили капельницу с глюкозой, - рассказывает мама. - А в больнице провели полное обследование. Состояние ребенка было стабильным. Даже температура не поднялась.

- Она узнала вас при встрече?

- Узнала. И папу, и бабушку, и сестренку. Правда, была испугана, что так много людей вокруг, но в целом реагировала на все адекватно.

Разговор с Антониной у нас получается сбивчивым. Мы гуляем на детской площадке во дворе больницы и в четыре глаза следим за Людочкой, которая уверенно бегает вокруг и залазит то на горку, то в паровозик.

- Уль, - знакомит меня Люда с местными устройствами и ждет, чтобы я повторяла за ней слова.

- Руль, - повторяю я.

- Упеньки.

- Ступеньки.

- Гойка.

- Горка.

- Пеила.

- Перила.

Люда знает много слов, она правильно называет все, что ее окружает.

- Ножки не болят? – спрашиваю.

- Неть.

- Ножки хорошо поджили. Хирург осмотрел, не нашел никаких осложнений, - говорит мама Люды.

- Как думаете, она помнит, что была в лесу?

- Уже нет. Но попробуйте поговорить с ней.

- Люда, - спрашиваю, - ты была в лесу?

- Дя, - отвечает ребенок.

- Искала маму?

- Дя.

- Тебе было страшно?

- Дя.

- Ты спала в лесу?

- Дя.

- А как ты спала?

- Номана.

- Тебе было холодно?

- Дя. Батики.

Люде явно надоели мои вопросы, и она показывает мне новые оранжевые ботинки. А потом кидается к матери: «Мами».

- Не отходит от меня, - говорит Антонина. – Старается не терять из виду. Но в целом, психологически ребенок не изменился.

ХОРОШИЙ УРОК

После исчезновения Люды в интернете стали печатать множество всякой чуши: мол, семья неблагополучная, родители пьют... Все это оказалось откровенной ложью. Отец Никита Кузин - инженер-ядерщик, мама Антонина - врач. Фото: семейный архив

- Антонина, зачем вы пошли к соседке в тот день?

- Поговорить.

- А почему оставили девочек?

- Слушайте, это же деревня. Там все дети так растут. Родители заняты на хозяйстве, дети играют во дворе или убегают играть к соседям. Маньяков нет, педофилов тоже. Я ушла ненадолго. Сказала девочкам, что скоро вернусь. Да у меня и мысли не было, что Людочка может так далеко уйти от дома. Мы искали ее вдоль дорог. Но она почему-то ушла вглубь леса, где крапивы полно.

- Чем для вас стала эта история?

- Хорошим жизненным уроком! Во-первых, мой ребенок может совершать неожиданные поступки. И следить за ней надо пуще прежнего. Во-вторых, я узнала, что в России много хороших людей. Мы и не ожидали такой поддержки. Поэтому я благодарю всех, кто нам помогал и кто переживал за нашу девочку. Низкий поклон!

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

У малыша больше шансов спастись

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий АЛЕШКИН:

- История этой девочки - чудо. Меня не смущает температура (днем было +19…+23, в ночные часы в основном +16, и только однажды +10) и то, что ребенок не ел. У хантов дети спят на улице при минус 40: конечно, они не ходят раздетыми, но это демонстрирует ресурс детского организма. Без еды даже ребенок способен продержаться и больший срок. Но вот отсутствие воды смертельно опасно. Три дня без жидкости не каждый взрослый смог бы пережить. За этот срок организм теряет столько влаги, что кровь не может нормально циркулировать - сердце не справляется с прокачкой крови по телу. Предполагаю, что девочка пила что-то, например, воду из лужи. У детей же нет предвзятости: хочет пить, видит воду - пьет.

Ветеран-поисковик Павел БАРАНОВСКИЙ:

- Взрослый человек в такой ситуации начинает паниковать, ломать кусты, бежать куда-то. А ребенок мог воспринять это как приключение или вообще не сообразить, что происходит. Она спала временами, хранила ресурсы организма. А «запасы» у человека большие! Можно прожить без питания долго. А вода там присутствовала. Для Люды блуждание по лесу не было сильным стрессом. Она не воспринимала это как что-то ужасное, за исключением, может быть, ночи. Поэтому она долго могла нормально чувствовать себя в лесу. Единственное - чудом пережила холод. Переохлаждение могло закончиться плохо.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Главный внештатный педиатр Главного медицинского управления Управделами Президента РФ, доктор медицинских наук Андрей СТЕПАНОВ:

- Температура и время, проведенное в лесу этой девочкой, были близки к экстремальным. Но допустимы. В два года интеллект ребенка вполне позволяет приникнуть к лужице или другому источнику воды.

Если родители закаливали ребенка, это могло внести свою лепту в устойчивость организма. Но от переохлаждения закаливание уберечь не может. И если бы она еще сутки провела в чаще, то, скорее всего, погибла бы от переохлаждения.

Девочку нужно наблюдать врачам: четыре дня в лесу могут привести к осложнениям вроде пневмонии, пиелонефрита. Кроме того, возможны нарушения метаболизма: проблемы с усвоением пищи и воды.

Обстоятельства экстремальны, но допустимы

ОТ АВТОРА

И все же в этой истории очень много вопросов. Почему девочка голой пошла в крапиву? Почему она не кричала от боли и страха? Почему ее не смогли отыскать в первый же день? Хотя, как говорят поисковики, малолетний ребенок способен за полчаса уйти на полкилометра. Мы насчитали две развилки. Куда она пошла? И пока родители и соседи бегали по дворам, девочка могла уйти еще дальше. Почему ее не нашли ни спасатели, ни собаки, ни коптеры с тепловизорами? Как выжила в холодную ночь под ливнем? Разумеется, правду знает только сама Люда, но рассказать ее она не может.

Однако следственный комитет Смоленской области дело пока не закрывает и тоже ищет ответы на эти и прочие вопросы.