Сергей Степашин: «45 миллиардов на расселение «аварийки» - программа реальная. Деньги в стране есть»

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Сергей Вадимович, только что пришла информация, что Владимир Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению аварийного жилья. Об этом он сказал на съезде «Единая Россия». И это нововведение коснется объектов, признанных аварийными на первое января 2021 года.

- После 1 января 2017-го года, да. Это значит, новое жилье получат почти 600 тысяч человек.

- Как вы оцениваете заявление президента? (Сергей Степашин - председатель Наблюдательного совета Фонда ЖКХ, глава Общественного Совета при Минстрое России.)

- Давайте - с самого начала. Идея переселения из «аварийки» была принята именно Владимиром Путиным. Программа формировалась и первый раз, и второй...

И вот сегодня, считаю, принято очень сильное решение - к тому, чтобы тему аварийного жилья в России закрыть. То есть, мы должны людей просто переселить по-настоящему - в добротные, благоустроенные дома.

В большой, сильной стране не должно быть граждан, живущих в бараках.

- Одно время проходила разная информация... Фонд ЖКХ, якобы, то собирались реформировать, то - кого-то присоединить... Или - передать его функции муниципалитетам.

- Я не хочу здесь что-то комментировать. Замечу лишь, что предложение президента - сильный шаг. И вряд ли теперь уместны разного рода «гадания на реформах»...

- А денег хватит – 45 миллиардов рублей? Чтобы всех, кто живет в «аварийке», расселить? Это, вообще, -‘на какой период?

- Ну, это - на полное закрытие темы после января 2017-го года.

Слушай, деньги есть в стране. Хочу еще раз повторить – есть. И не надо держаться за них, надо, чтобы они работали.

И, более того, это - эффективно действующая программа. Я очень рад, что Владимир Владимирович снова услышал нас всех, потому что, честно говоря, ну, вот уже было близко – типа: «Все закроем». Или - «давайте в аренду сдадим», прочее... Мол, «пускай люди помучаются потихонечку».

Решение президента - серьезное. Более того, оно будет влиять и на работу персонала, занятого разрешением такой проблемы, как расселение людей из «аварийки», так что, я поздравляю Фонд ЖКХ.

- А вы с Константином Цициным (гендиректор Фонда ЖКХ) уже успели это все обсудить? Или только сейчас будете?

- Да, уже обсудили.

Более того, мы говорили и с Павлом Крашенинниковым (глава Комитета Госдумы по законодательству. - А.Г.), что проект закона, который сейчас придумали – объединение двух фондов, уже не актуален. Теперь, надеюсь, уже никто нам не помешает.

- А что за проект?

- В том числе - не помешают и чиновники, любящие быть главными в этой жизни, а на самом деле - ничего не делающие. Так что, все получится.

- А что за проект? Хотели объединить вас с кем-то?

- Ну, нас объединили формально, уже точно - с дольщиками. (Фонд дольщиков. - А.Г.) Но, программа-то эта пока - не работающая.

Сейчас Фонд ЖКХ и это направление подтянет, поднимет на необходимый уровень.

- Я так понимаю, что у нас с вами теперь еще больше станет работы?

- Да, Саша - и больше. И - она, я уверен, будет ещё качественнее. И я рад этому.

- Спасибо. Удачи.