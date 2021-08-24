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Политика24 августа 2021 23:40

На форуме "АРМИЯ -2021" показали военный электромобиль "Эра"

На нем с поля боя под противоосколочным одеялом можно вывозить раненых, и бесшумно подвозить боеприпасы
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Электромобиль "Эра" обладает широким спектром возможностей, может применяться для проведения разведки, подвоза запасов или медикаментов

Электромобиль "Эра" обладает широким спектром возможностей, может применяться для проведения разведки, подвоза запасов или медикаментов

Военный инновационный Технополис "Эра" представил на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2021" действующую модель электротранспорта, которая разработана специально для Вооруженных Сил России.

- Электромобиль "Эра" обладает широким спектром возможностей, может применяться для проведения разведки, подвоза запасов или медикаментов. Похожие экспонаты за рубежом находятся в стадии разработки, а представленный на форуме электромобиль "ЭРА" - уникальная инновационная действующая модель, - заявили в Минобороны России.

По мнению военных экспертов возможности такого транспортного средства могут быть намного шире: на нем можно с поля боя под противоосколочным одеялом вывозить раненых и бесшумно переправлять бойцов или боеприпасы.

- Он бесшумен и скрытно преодолевает значительные расстояния, без проблем передвигается по пересеченной местности и бездорожью, модернизированная тормозная система уменьшает расстояние тормозного пути, а настройки возвращения энергии двигателя (рекуперации двигателя) позволяют увеличить дальность хода, - отмечают разработчики "Эры".

Автомобиль оборудован электроподвеской, лебедкой, площадкой для беспилотного летательного аппарата, прожекторами, солнечными батареями и противоосколочным одеялом, которое можно использовать для защиты от осколков и пуль противника.

Они обещают, что "Эра" будет дешевле импортных образцов и легче в обслуживании.

Электромобиль "Эра" уже принял участие в ходе учений "Славянское братство" и показал себя с хорошей стороны: там его тестировали в песчаных дюнах и других "сложных дорожных и погодных условиях".

Армия и безопасностьО РАЗНОМ