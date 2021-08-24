На форуме "АРМИЯ -2021" показали военный электромобиль "Эра"

Электромобиль "Эра" обладает широким спектром возможностей, может применяться для проведения разведки, подвоза запасов или медикаментов

Военный инновационный Технополис "Эра" представил на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2021" действующую модель электротранспорта, которая разработана специально для Вооруженных Сил России.

- Электромобиль "Эра" обладает широким спектром возможностей, может применяться для проведения разведки, подвоза запасов или медикаментов. Похожие экспонаты за рубежом находятся в стадии разработки, а представленный на форуме электромобиль "ЭРА" - уникальная инновационная действующая модель, - заявили в Минобороны России.

По мнению военных экспертов возможности такого транспортного средства могут быть намного шире: на нем можно с поля боя под противоосколочным одеялом вывозить раненых и бесшумно переправлять бойцов или боеприпасы.

- Он бесшумен и скрытно преодолевает значительные расстояния, без проблем передвигается по пересеченной местности и бездорожью, модернизированная тормозная система уменьшает расстояние тормозного пути, а настройки возвращения энергии двигателя (рекуперации двигателя) позволяют увеличить дальность хода, - отмечают разработчики "Эры".

Автомобиль оборудован электроподвеской, лебедкой, площадкой для беспилотного летательного аппарата, прожекторами, солнечными батареями и противоосколочным одеялом, которое можно использовать для защиты от осколков и пуль противника.

Они обещают, что "Эра" будет дешевле импортных образцов и легче в обслуживании.

Электромобиль "Эра" уже принял участие в ходе учений "Славянское братство" и показал себя с хорошей стороны: там его тестировали в песчаных дюнах и других "сложных дорожных и погодных условиях".