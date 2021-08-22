В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если через несколько месяцев после прививки от коронавируса уровень антител упал до нуля

У каждого человека есть свои особенности работы иммунитета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

? У меня два вопроса. Первый: если я прививался вакциной «Ковивак», то ревакцинацию мне нужно будет делать ей же? И в какой срок после 2-й прививки ее делать? Второй вопрос: для профилактики ковида весной в течение месяца я пользовался препаратом на основе интерферона. Помогают ли такие лекарства снизить риск заражения коронавирусом? Если да, то как часто можно их принимать?

Заранее благодарю за ответы.

Сергей Криницкий

- По первому вопросу: ревакцинация проводится через 6-8 месяцев от даты первого введения вакцины. В настоящее время нет данных о преимуществе ревакцинации той же или другой вакциной. То есть можно вводить любой из имеющихся препаратов.

Что касается препаратов на основе интерферонов, то есть некоторые данные, что они могут снижать риск заражения коронавирусной инфекцией и выраженность проявлений при развитии заболевания. Однако, исследований по оценке профилактической эффективности против COVID-19 конкретных препаратов российского производства не проводилось. Нет данных и по оптимальной схеме применения таких средств.

? Мы с женой прошли вакцинацию «Спутником»: в феврале первую дозу, в марте вторую. В начале июля жена с дочкой ходила на анализы, заодно сдала проверить антитела. Они практически нулевые. Как такое может быть? Что нам делать?

С уважением, Виктор Стаценко.

- Такой уровень антител спустя почти полгода после введения первой дозы вакцины возможен. У большинства вакцинированных происходит снижение напряженности иммунного ответа через 6 месяцев. Иногда это бывает несколько быстрее. Вполне ожидаемо, что у каждого человека есть свои особенности работы иммунитета.

В то же время отсутствие антител по результатам обследования вовсе не означает, что защиты нет. Возможно, тест не был рассчитан на анализ уровня защитных антител, вырабатываемых в ответ на вакцину. С другой стороны, у человека может работать преимущественно Т-клеточный иммунитет (тесты на его определение встречаются в лабораториях редко, и на сегодня нет данных, как правильно интерпретировать результаты таких анализов. - Ред.).

В любом случае через полгода после введения первой дозы показана ревакцинация.

? У меня очень сильно повышен гормон пролактин, и я принимаю препарат из класса дофаминомиметиков (лекарства, снижающие уровень пролактина. - Ред.). Можно ли мне делать прививку от короновируса? Или это основание для медотвода?

Спасибо.

Елена

- Высокий уровень пролактина и применяемые препараты не относятся к противопоказаниям к вакцинации. Но в таких случаях нужно посоветоваться с лечащим врачом, который на основании данных по диагнозу и течению заболевания даст рекомендации по вакцинации.

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