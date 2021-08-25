Жена Олега Стриженова Лионелла Пырьева: Мы живем долго, потому что нужны друг другу

Лионелла Пырьева стала женой артиста 46 лет назад. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

10 августа легендарному актеру исполнилось 92 года

Тревожный звонок

…Все началось с телефонного звонка, выбившего меня из колеи. Знакомая журналистка, которая многие годы дружила с Олегом Стриженовым и его женой Лионеллой, говорила срывающимся голосом: «Я не знаю, как быть. Моя приятельница не так давно оказалась в доме Олега и Лионеллы и… то, что она рассказала, лишило меня покоя. Все забыли о стариках Стриженовых. Они оба слегли. В квартире не убрано. Открыла им дверь таджичка, помощница. Успевает ли она ухаживать за больными и наводить порядок в квартире? По мнению моей знакомой, за стариками-актерами осуществляется ненадлежащий уход».

- Правду ли сказала твоя приятельница? - сомневаюсь. - В это трудно поверить - ведь сын Олега Стриженова Александр и его жена Катя Стриженова - известные телеведущие, богатые люди. Неужели они не смогли оплатить полноценный уход за близкими?

История выходила щекотливая. Я решила съездить на место и лично передать поздравления с днем рождения Олегу Стриженову.

«Поставила на ноги»

Звоню в дверь квартиры. Никто не открывает. Хотя слышно, что громко работает телевизор. «Я раньше заходила, а теперь помощница сказала, что ей запрещено пускать - исключение только для врачей, - поясняет соседка. - Звоните по домашнему телефону».

Звоню по домашнему. Прошу позвать к трубке Олега Александровича.

- Он спит. Лионелла тоже отдыхает. Они оба заболели, простудились. Была температура, - вежливо, с акцентом отвечает женщина. - Я их помощница. Постоянно с ними. И уже давно, два года.

- Мне сказали, что они оба лежачие, не встают.

- Были да, лежачие. Когда я сюда пришла, они оба не вставали. Лионеллу Ивановну разбил паралич, не работали ноги, руки. Болезнь Паркинсона начиналась. Память почти потеряла. Плохо было вообще. Саша и Катя (Сын Александр Стриженов и его жена Екатерина. - Ред.) нашли хорошего доктора. В больницу ее положили. И внуки тоже поддерживали… У Олега Александровича (Стриженова. - Ред.) в прошлом году была двусторонняя пневмония. Лежал в больнице. Очень тяжелая форма. Операцию перенес. Доктора, когда выписывали, сказали, что все, уже умирает. А я постепенно выходила, на ноги поставила, хотя было непросто. Делала массажи, старалась, чтобы начали двигаться. Олега Александровича заставляла ходить. И добилась. Он встает, понемножку ходит уже. Каждый день по два часа. Дошел до кухни, сам позавтракал. Дальше - начал потихоньку ходить без палки, без ходунков… Но нужна помощь, конечно. Они мне с женой о кино рассказывают. Лионелла не хочет меня отпускать, привыкли друг к другу. Год назад я хотела уйти, было сложновато. Хотя их сын Саша и Катя нормальную зарплату выплачивают. Осталась, потому что уже не могу их оставить.

- А сейчас они болеют чем - не коронавирус?

- Нет. Простудились. Кроме меня есть еще ночная сиделка. Я днем за ним ухаживаю, кушать готовлю, занимаюсь глажкой, уборкой. Конечно, одни они не смогут. Уже 83 года Лионелле Ивановне. Олегу Александровичу 10 августа - 92 года. Это большой возраст.

- Александр Стриженов приходит навещать отца?

- Конечно. Каждую неделю. Лекарства, продукты, квартплата - все он сам оплачивает. Он и Катя выплачивают нам зарплату. Они очень дружны, уважают друг друга.

От сердца отлегло: кажется, не все так плохо, как представлялось. Эта женщина оставила приятное впечатление, от нее веет теплом.

«Никогда не слышали, чтобы Стриженовы нуждались или были в плохих условиях, - рассказали «КП» соседи. - Однозначно, они не брошены и не забыты детьми».

«Нам ничего не надо»

Лионелла Скирда, во время съемок «Вольный ветер» ей было 23 года. Фото: Кадр из фильма «Вольный ветер», 1961 г.

Вскоре сиделка Стриженовых мне перезванивает, мол, передала Лионелле Ивановне о моем звонке, та попросила соединить.

- Почему вы расспрашиваете, что вам надо? - немного раздраженно говорит в трубку Лионелла Стриженова.

- Интересуюсь, нужна ли вам помощь.

- Нам пока ничего не нужно. Спасибо за внимание.

- У Олега Александровича день рождения, будете отмечать?

- Дай бог, если, допустим, дети придут поздравить. А так у нас не принято принимать гостей. Возраст есть возраст. И мы относимся к этому абсолютно адекватно.

- Вы никуда не выходите?

- Нет, конечно. В таком возрасте выходить и показываться, зачем? Мы ведем, можно сказать, затворническую жизнь.

- Вы ни в чем не нуждаетесь?

- У нас есть все. Сын обеспечивает.

- А как у вас кот поживает?

- Ой, какой кот, слов нет! - оживившись. - Он у нас британец. Мы его недавно постригли. Грумер к нам приходил… Жара стояла жуткая. А у него шерсть. Сделали ему стрижку. Он теперь такой гордый ходит. Никогда в жизни не думала, что возможна такая привязанность к коту, как у нас с Олегом Александровичем. Он просто член семьи, друг наш! Много лет подряд он мне говорил «мама». Сейчас что-то подзабыл.

- А как у вас отношения с мужем?

- Мы живем 45 лет в браке. И еще год вне брака, пока оформлялись документы.

- У вас просто лебединая верность!

- Ну, держимся, стараемся. Мы нужны друг другу. Пока человек нужен, он живет.

Красавица и серцеед

Олега Стриженова помнят по фильмам «Овод», «Пиковая дама», «Звезда пленительного счастья». Его появление в кино сразу же стало сенсацией - после выхода в 1955 году фильма «Овод». После съемок актер женился на своей партнерше по съемкам Марианне Стриженовой. Через год у супругов родилась дочь Наташа, а через четыре они расстались. Жена ревновала, подозревая в романах.

Олега Стриженова считали первым красавцем советского кино. Фото: Кадр из фильма «Сорок первый», 1956 г.

Летом 1960 года Стриженов приехал в Ялту в отпуск. Там от своих коллег-кинематографистов услышал про красивую девушку, которая снималась в фильме «Вольный ветер». Взглянув на юную актрису, признал в ней ту, с которой впервые столкнулся за шесть лет до этой второй встречи на съемках «Овода». Это была Лионелла Скирда, во время съемок «Овода» ей было 17 лет. И тогда она впервые попала на съемочную площадку - возвращалась из театрального кружка и увидела, что идут съемки. Рассказывала, уже тогда влюбилась в Стриженова. Он тоже ее заметил, подошел и решил соригинальничать вопросом: «Вы не Джина Лоллобриджида?» Когда девушка сказала, что ее зовут Лионелла, спросил: «Можно я буду называть вас Ли?» Оставил свой гостиничный номер телефона. Но Лина не позвонила.

Заботу о пожилых родителях на себя взяли сын Александр Стриженов и его жена Екатерина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Они поженились только в 1975 году. К тому времени Лионелла была вдовой (ее муж, известный режиссер Иван Пырьев, умер в 1968 году), а Стриженов развелся с актрисой Любовью Земляникиной, родившей ему сына Александра. Они оба получили роли в фильме «Последняя жертва», во время работы над которым Олег сделал Лионелле предложение. С тех пор они не расстаются. Общих детей у супругов нет.