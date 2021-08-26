"Отправьте это сообщение всем своим друзьям и будет вам денег...": Кто и зачем в наше время рассылает «письма счастья»

Эх, раз, только раз! В 823 года! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тут нам подбрасывают: август черный, август роковой, ждем к концу месяца девальвацию, деноминацию, обнуление доходов… И вдруг на мрачном августовском небосводе мелькнул лучик надежды.

Эх, раз, только раз! В 823 года

Пришло намедни сообщение по WhatsApp:

«Единственный раз вы увидите это явление в своей жизни. Только в августе-2021 г. 5 воскресений, 5 понедельников и 5 вторников. Это происходит только раз в 823 года. Китайцы называют это «карманом, полным денег». Отправьте это сообщение всем своим друзьям, и в течение 4 дней деньги вас удивят. На основе фэн-шуй. Если не поделитесь письмом, большие несчастья свалятся на вашу голову».

И тут в башке, воспаленной от свалившегося нежданно счастья, торкнуло. Ох, уж это советское образование, со школьной парты намертво въевшееся в мозги, печенку и другие органы. В каждом месяце четыре полные недели по семь дней. Умножаем 7 на 4. Итого 28. (Ночью разбуди, выдам на автомате всю таблицу умножения, вызубренную в первом классе!) 31 минус 28 равняется 3. Значит, ежегодно в месяце с 31 днем (нас в школе учили, как по сжатым вместе кулачкам вычислять их: январь, март, май, июль, август, октябрь, декабрь!) будет особая пятидневная тройка. В разных вариациях. Включая пять воскресений, понедельников, вторников подряд.

Стал проверять старые календарики, благо собираю их с советских времен. 2020 год - такая комбинация выпала на март. 2019 й - декабрь. 2018-й - июль, 2017-й - аж дважды: январь и октябрь. 2016-й - май, 2015-й - март. Заглянул для порядка в ближайшее будущее - 2022 год. Май.

А нас-то разводят, дескать, такое чудо календарное бывает раз в 823 года.

Привет из СССР

Этот «фэн-шуйский» прикол с календарем не оригинален. Люди постарше, выросшие в СССР, помнят подобные послания, прозванные «письмами счастья». Типа: «Само письмо находилось в Голландии. Оно обошло 441 раз вокруг света. С получением письма счастье к вам придет неожиданно, даже если вы не верите в чудеса и параллельные миры. Жизнь письма началась в 1858 г. В Россию оно попало в 1907 г., его получила крестьянка Крутова, через 4 дня на своем огороде она нашла золотой клад. Впоследствии она выходит замуж за князя Голицына. Ее дочь живет и сейчас в Америке. В 1937 г. такое письмо получил военачальник Тухачевский, он его сжег. Через 4 дня его арестовали и расстреляли. В 1941 г. такое письмо Конан Дойл получил, но не распечатал его. Через 4 дня попал в катастрофу, ему ампутировали обе руки. Хрущеву письмо подбросили на дачу, но он не прочел его и на 4-й день был свергнут друзьями. В 1980 году Алла Пугачева сделала 20 копий и через 4 дня положила на счет 20 миллионов долларов. Перешлите письмо 20 людям, которым Вы желаете счастья. Но ни в коем случае не рвите».

Кто и зачем запускает эти письма? Точного ответа нет.

В Первую мировую американцы обвиняли Германию в блокировке работы почты США с помощью «писем счастья». В самой Германии гестапо пыталось бороться с этими письмами, поскольку подчас они носили скрытный антигитлеровский характер. За копирование, распространение отправляли в концлагеря. Но бурный поток было не остановить.

Как и в СССР, где считалось, будто «письма счастья, пронизанные духом буржуазной морали, инспирированы из-за рубежа недругами советской власти с целью разложения социалистических ценностей». Принцип социализма - каждому по труду! Счастье, материальные блага надо заработать. А тут переписал 20 раз письмо из Голландии и получишь богатство, удачное замужество, кучу баксов. К счастью, в СССР за эти письма не сажали.

Ученые мужи называют их частью так называемого городского фольклора. Нечто типа дворовых песен, из которых позже вышел популярный шансон.

XXI век с его глобальным интернетом, разнообразными соцсетями значительно упростил копирование и распространение «писем счастья», многократно увеличив их количество.

В доинтернетовские времена, чтобы получить заветное счастье, надо было 10, 20, а то и 40 раз кропотливо переписать письмо ручкой на листке бумаги, запечатать в конверты, идти на улицу и бросать в почтовый ящик…

Теперь же нажал в компе, айфоне кнопку «Переслать» - и жди мешок денег.

Бред и вред

Надеюсь, я чисто математически убедил вас на примере августа-21, что феномен пяти воскресений, понедельников, вторников, якобы выпадающий раз в 823 года, - полный бред. Есть мнение, что это всего лишь безобидные приколы анонимных шутников. Безобидные? Ой ли… Психологи считают, «письма счастья» перекладывают ответственность за собственную жизнь с самого человека на какие-то безличные силы, создают ложные надежды, вызывают и поддерживают страхи. Прежде всего у легко внушаемых, легковерных людей. Особенно бьют по психике детей.

Электронные «письма счастья», кроме психологических проблем, могут принести более серьезный вред. Это спам. Глобальный. Интернет вдобавок к классике жанра типа «уникального августа-21, случающегося раз в 823 года» породил массу специфических вариантов. Каждый получал заполошные послания типа: «Не принимай сообщение от контакта такого-то, это вирус! У Пети, Васи, Вани, Мани полетел виндус! Предупреди всех из твоего контакт-листа!»

Специалисты по информационной безопасности предупреждают: цепочки этих писем - один из механизмов получения спамерами базы достоверных адресов. Другая опасность на первый взгляд незаметна - социальная инженерия. Выявление легко поддающихся влиянию извне пользователей сети. Именно они и распространяют «письма счастья» по цепочке. Трезвомыслящие-то на эту туфту не поддадутся. Получив подобный список, мошенники могут использовать его в самых разнообразных целях. Хакеры закладывают в «счастливые письма» вирусы, прочие вредоносные программы, чтобы получить доступ к информации в вашем компе, телефоне… И будет вам несчастье.

Движение против спама

Американец Джон Р. Ретлифф, специалист по коммуникациям, еще в 1999 году создал проект BreakTheChain.org, направленный против распространения «писем счастья» в сети. «Электронная почта - ненадежное средство обмена информацией. Первый шаг к сокращению количества «электронного мусора» - прекращение его отправки. Чем больше хлама вы отправите, тем больше получите. Не хочу хлам!»

Но бурный поток «электронного хлама» в просвещенном XXI веке, увы, не остановить. Как в прошлом веке - хлам в конвертах. Слишком много легковерных пользователей сидит в сети.

Письмо счастья времен ССР. Фото: соцсети

«Письмо счастья» времен СССР: «В 1937 году такое письмо получил военачальник Тухачевский. Он его сжег, через четыре дня его арестовали и расстреляли».

Письмо счастья времен ССР. Фото: соцсети

Современные послания рассылаются через соцсети: «Одна девочка получила это письмо и переслала своим друзьям в Одноклассниках». В финале истории героиня встречает миллионера и становится его женой.