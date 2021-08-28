Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: Неуклюжий бабник, который все просчитал

Журналисты уверены: Джонсон специально носит прическу в стиле «я упала с сеновала», чтобы быть ближе к народу. Фото: Henry NICHOLLS/REUTERS

Хотя времена, когда родословная определяла все, прошли, премьер-министр Великобритании вполне может похвастаться своими предками. Его прабабушка была потомком короля Георга II, который правил в XVIII веке.

С такими корнями неудивительно, что Борис получил прекрасное образование: в Итонском колледже и в Оксфорде. Там он быстро сошелся с другими отпрысками сливок британского общества. Например, он до сих пор дружит с бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

Молодые аристократы объединились в так называемый «Буллингдонский клуб». Участники этого общества вели себя совсем не так, как подобает джентльменам. Молодые люди устраивали пьянки, били посуду и крушили мебель в ресторанах. Правда, старались за рамки такого диковатого, но все же веселья не заходить. Когда управляющий очередного фешенебельного заведения хватался за телефон, юные джентльмены из «Буллингдонского клуба» доставали туго набитые кошельки и предлагали уладить все на месте, не отвлекая от службы констеблей.

Любитель велосипедов и нелюбитель Европы

Несмотря на прекрасное образование, дорога к особняку на Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра ее величества, для Джонсона была длинной. Начинал он журналистом, причем с первой стажировки в респектабельной The Times он вылетел со скандалом, когда выдумал пару цитат уважаемых людей.

Несмотря на это, на работу его взяли, пусть и в другое издание. И даже доверили молодому человеку освещать деятельность Европейской комиссии. За годы работы в Брюсселе Джонсон хлебнул столько печально известной европейской бюрократии, что решил: его стране тут ловить нечего.

Скоро нейтральные заметки «брюссельского связного» Джонсона стали критичными по отношению к единой Европе, а потом и попросту глумливыми. «Брюссель нанимает нюхателей, чтобы европейский навоз пах одинаково» - так была озаглавлена статья о разработке единых стандартов в сельском хозяйстве.

Неудивительно, что именно Джонсон выбился на первые роли, когда речь зашла о выходе Великобритании из ЕС. Но перед этим он успел позаседать в парламенте и отработать два срока мэром Лондона. Как и у каждого градоначальника мегаполиса, одной из главных проблем для него были пробки. Поэтому он затеял целую кампанию, пытаясь убедить жителей столицы отказаться от личных авто и пересесть на велосипеды.

Лондон закупил десятки тысяч велосипедов, чтобы обустроить пункты проката. Англичане тут же прозвали их Boris bikes, что представители русской диаспоры переложили на наш лад как «борисопеды».

Приучал горожан к «борисопедам» Джонсон на собственном примере. Практически в любую лондонскую хмарь он выезжал из дома на велосипеде в мятом костюме и с рюкзаком за спиной, лихо обруливая пробки.

Первое, что приходит в голову, когда думаешь о Джонсоне, - это его прическа. Торчащие во все стороны светлые пряди давно стали визитной карточкой политика и помогают ему создавать образ чудаковатого британского джентльмена. Известно, что родился Борис уже с копной густых белых волос. Впрочем, зубастые британские журналисты довольно быстро раскусили этот прием - премьер-министр сознательно устраивает на голове хаос в стиле «я упала с сеновала».

- Когда стало известно, что Джонсон будет министром иностранных дел, журналисты слетелись к его дому, - рассказывает фотограф газеты The Sun. - Все ждали, пока Джонсон выйдет и скажет что-нибудь, а я обошел дом сбоку и увидел его в окне кухни на первом этаже. Он готовил лимонад, чтобы угостить журналистов, хотел показаться таким радушным хозяином. Когда поставил бокалы на поднос и уже собирался идти к нам, остановился и руками взлохматил волосы.

Джонсона еще несколько раз ловили за этим жестом. Аналитики уверены, что таким образом он пытается казаться милым, неуклюжим и безобидным, чтобы усыпить бдительность политических оппонентов.

В эту теорию отлично вписываются нелепые ситуации, в которые регулярно попадает Джонсон. Так, во время открытия Лондонской Олимпиады он должен был эффектно поприветствовать гостей столицы, съехав по подвесному тросу на землю. Но механизм заклинило, и он провисел так пару минут, неуклюже размахивая флагами. Позже оказалось, что так и было задумано.

На поводу у молодой жены

Недавно Борис женился на своей 30-летней пресс-секретарше Кэрри Саймондс. Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

В Англии у Джонсона репутация ловеласа, да и сам он при каждом удобном случае подчеркивает, что любит «красивых и умных женщин».

За плечами у политика три брака, причем первый раз он умудрился жениться в разгар студенческих загулов. Этот союз продлился недолго в отличие от следующей женитьбы - с Мариной Уилер Джонсон прожил четверть века и нажил четверых детей. Но это не помешало будущему премьер-министру увлечься молоденькой пресс-секретаршей. Кэрри Саймондс не было и 30, когда она возглавила пресс-службу консервативной партии, к которой принадлежит Джонсон. Разница в возрасте и семейное положение политика никого не смутили, и с вечеринки в честь дня рождения Кэрри, куда была звана вся верхушка тори, пара отбыла вдвоем. Вскоре Джонсон ушел из семьи, у них с Кэрри родился ребенок, а буквально пару месяцев назад они отпраздновали свадьбу.

Кстати, молодая жена уже впутала Джонсона в скандал. Резиденция премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, показалась ей слишком мрачной и запущенной, поэтому супруги поселились в соседнем доме. Но и там сначала надо было сделать ремонт. Держать такие дела в секрете довольно сложно, так что пару недель вся страна рассматривала обои с золотым тиснением и дивилась вкусу премьер-министерской жены, который мало уступает в изысканности представлениям о прекрасном ставропольских гаишников. А когда выяснилось, что интерьер в стиле Версаля, возможно, оплатили из бюджета, разразился настоящий скандал. Джонсону пришлось объяснять народу, что деньги на ремонт брались из добровольных пожертвований, но осадочек остался.