Степаненко уговаривает дочь Петросяна помириться с отцом

Женившись на Татьяне, Евгений Ваганович заметно помолодел. Стал модником, отдыхает на экзотических курортах. Фото: petrosyanevgeny/Instagram

Развод Петросяна и Степаненко в 2018 году спустя 30 лет брака отрезал юмориста от прошлой семьи: единственная дочь Викторина отвернулась от родителя и оборвала с ним отношения. Она заняла сторону Елены Степаненко (мачехи, вырастившей ее после ранней смерти матери), к ней примкнули ее дети - внуки Петросяна. Больше трех лет комик и его близкие не общаются. 52-летняя Викторина живет в Америке, но приезжает в гости в Москву, останавливаясь у Степаненко. О себе никак не напоминает звездному отцу. Однако сейчас смягчиться по отношению к папе, пронзенному стрелой Амура, попросила Викторину… сама обиженная им Елена Степаненко! А ее, между прочим, дочь юмориста называет мамой и прислушивается к мудрым советам.

Подала жалобу на бывшего, но зла не держит

Кто считал, что бывшие супруги Степаненко и Петросян давно поделили свое совместно нажитое богатство, ошибаются. После длительного перерыва, связанного с затруднениями в оценке нажитого, суд по разделу состоялся недавно, но не закончен. Степаненко сначала приносила на судебные заседания свою экспертизу оценки имущества. С ней Петросян не согласился, была назначена оценка в Минюсте коллекций картин, старинных книг и антиквариата, собранных в браке. По последним данным, все добро, включая недвижимость, достигло суммы в пределах 8 миллионов долларов. Недавно суд решил оставить коллекцию картин за Петросяном неделимой. Степаненко отошла самая большая квартира (площадью 512 кв. м в центре Москвы) и собрание книг. С таким разделом бывшая не согласилась и обжаловала решение в вышестоящей инстанции.

Но даже разногласие в вопросах финансов не помешало Елене Степаненко, как оказывается, думать о спасении души (причем не только своей, но и в первую очередь своего «венчанного мужа», каким Петросян остается даже после развода).

Юморист стал прадедушкой

- Знаю, что Елена Степаненко 25 июля улетела в Нью-Йорк в гости к своей названой дочери Викторине Петросянц (дочь носит настоящую фамилию юмориста. - Ред.), - рассказал «КП» эстрадный режиссер Анатолий Демидов, имеющий общих друзей с Петросяном и Степаненко. - Степаненко человек верующий и испросила у батюшки благословение для своего начинания. Сейчас она предпринимает попытки примирить дочь и отца. Во время двухнедельного отпуска в Америке она обсудила с Викториной возможность налаживания отношений с родителем. Как женщина воцерковленная и мудрая, Елена Григорьевна посчитала, что Викторине надо первой сделать шаг навстречу отцу и наладить с ним контакт после трех лет ссоры.

- Викторина приняла сторону Ел

В США Викторина живет в Нью-Йорке, в доме с видом на Манхэттен. Она обеспечена и в деньгах отца не нуждается. Фото: viko.tv/Instagram

ены, тем самым введя Петросяна в приступ ярости, и он разорвал отношения с ней и своими внуками Марком и Андреасом, - продолжает Демидов. - Я лично знаком с Петросяном еще с 1985 года, когда работал в главном управлении культуры в концертном отделе. Не реже раза в месяц юморист приносил на утверждение тексты в наш отдел, где сидели я и три редактора (две Ирины и одна Татьяна). И он на моих глазах за всеми тремя пытался ухаживать. Я даже предупреждал его, мол, у девушек непростые мужья: у одной чемпион СССР по дзюдо, у второй - силовик, у третьей - флейтист Большого театра. Он слегка напугался и выбрал третью… Себе позволял немало, но вот когда наследница не приняла его последнюю пассию, был возмущен. Мол, как это - кровная дочь отказалась от отца и ушла к мачехе! Три года он не говорит с ней и с внуками даже по телефону. Даже не поздравил их, когда у него родился правнук! Такое отношение к родным полностью противоречит православным традициям. Так считает религиозная Елена Степаненко, да и не только она. По ее мнению, во спасение души Евгению Петросяну необходимо воссоединиться с кровными родственниками.

Отмечу, что Викторина не винила отца за вспыхнувшую страсть к молодой женщине (75-летний юморист женился на 32-летней помощнице Татьяне Брухуновой. - Ред.), но никогда не понимала, как можно было ей все отдать, «обобрав» - это ее слово - бывшую жену, с которой связаны 30 лет брака. Если бы он просто ушел к любовнице, не покупая ей квартир и всего остального, думаю, дочь бы попыталась его понять. Но, с другой стороны, без денег разве молодой сгодится возрастной мужчина?

«Тане он дал возможность родить наследника, а бывшей жене - нет. Обидно ей? Еще бы!». Фото: bruhunova/Instagram

Елена уговаривает дочку первой позвонить отцу. И, насколько я понял, та дозрела до примирения. Но только с отцом. Про Брухунову и слышать не хочет. И хотя родные считают, что Петросян деньги вывел из семьи в пользу молодой жены и дочь могла бы с ним судиться, она не станет этого делать. А начать общаться с отцом - к этому ее подталкивает Елена Степаненко. Думаю, это случится в ближайшее время.

«У Елены мог быть ребенок»

Режиссер Демидов рассказал «КП» новую подробность прошлого пары Петросяна и Степаненко. Оказывается, Елена должна была родить мужу ребенка.

- Об этом знают только в узком кругу (со слов самой Степаненко): у них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребенок, - вспоминает Демидов. - Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить. Уверен, спустя время она ругала себя, что послушалась мужа. Но Елена воспринимала его не просто как супруга, но и как наставника, который привел ее в эстрадный юмор и помог сделать карьеру. Его мнение было главным. Она сделала аборт, но потом сильно раскаивалась по этому поводу, вымаливала у Господа прощение. Спустя годы комик захотел общего ребенка, у них уже все было: слава, успех, богатство. Но… завести малыша не получалось. Прибегать к услугам искусственного оплодотворения не все православные люди согласны. Для верующего человека так: ребенка дает Господь, а не ЭКО.

Со временем рана зажила и почти забылась. Елена даже иронизировала на тему своей бездетности. «У всех семьи нормальные с детьми, а у нас семья ненормальная, наши дети - номера», - говорила она со сцены. К тому же всей душой привязалась к дочке мужа Викторине.

- Викторина называет ее мамой, та ее - дочкой, - подтверждает режиссер. - И если б не разлучница, думаю, жили бы супруги и дальше, нянчили бы правнуков. Былая рана из-за потери ребенка заныла, когда стало известно о рождении сына в браке с Брухуновой. Мы обсуждали этот момент: получается, Тане он дал возможность родить наследника, а бывшей жене - нет. Обидно ей? Еще бы! Она все делала по его. А он предал. После известия о сыне Петросяна Лена Степаненко заметно страдала, это было видно. Но сказала, что отпустила его в новую жизнь. Пожелала счастья. А ее адвокат как-то сказала, мол, Таня - не промах, все продумала.

Жила среди ценников

Елена Степаненко простила мужа и печется о спасении его души. Поэтому и просит дочь помириться с ним. Фото: esheneve4er/Instagram

- А я думала, что Степаненко проклинает бывшего и будет против мира!

- Нет. Она неспособна на такое, - считает Демидов. - Хотя наверняка рана еще саднит… Ей было непросто его простить. Мои знакомые были в квартире, в которой осталась Степаненко после развода. Это было жуткое зрелище - на всех предметах, картинах, мебели, буквально на всем, висели бирочки с оценкой (все было описано). И она в такой атмосфере, ежедневно напоминающей про суды с мужем, разлад, сидела на обломках своего брака и была в очень расстроенных чувствах. Она долго надеялась, что он одумается. Но - отпустила. Простила? Уверен. Даже молится за спасение его души…

Викторина ПЕТРОСЯНЦ: У нас непростая ситуация

Прадедом Петросяна сделал 26-летний старший внук Андреас (Андрей). Как и мать, он выучился на искусствоведа, доктор наук. При этом занимается изучением языков и музыкой, играет на фортепьяно и ударных, поет, даже выступал в «Метрополитен-опере» для души и пробовал себя в стендапе на американском телевидении. Петросян отмечал, что не видел выступления внука, но в интервью подчеркивал, что он серьезный, известный в профессиональных кругах искусствовед.

Андрей помогает матери организовывать выставки. Недавно женился на подруге, которая и родила ему в прошлом году сына. Но поздравлений от деда он не дождался. Младшему внуку Марку 23 года, он музыкант, пока не женат.

- Я бы сейчас не хотела рассказывать о своей семье, потому что у нас тяжелая ситуация с отцом и мы пока не даем ответов ни на какие вопросы журналистов, - сказала «КП» Викторина.

Кстати, в Америке она живет в Нью-Йорке в большом частном доме на берегу Гудзона с видом на Манхэттен. Обеспечена, в финансовой поддержке отца не нуждается. «Ей нужны от меня деньги», - как-то в раздражении обмолвился юморист, но его окружение считает, что это он говорит просто от обиды.