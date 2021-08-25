Внук оформлял кредиты на покойного деда

Мужчина решил заработать на смерти дедушки и подал множество заявок на онлайн-кредиты в банк, где раньше обслуживался покойный. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратился сотрудник одного крупного российского банка. Банкир сообщил оперативникам, что неизвестный подает заявки и оформляет кредиты на умершего пожилого человека, который при жизни был клиентом банка. Так на имя скончавшегося 80-летнего Ивана К.* было подано несколько кредитных заявок онлайн, часть из которых была одобрена, и деньги перечислены на его счет, с которого их кто-то снял и распорядился по своему усмотрению.

«В ходе расследования экономического преступления был установлен внук умершего, Сергей К.* Предприимчивый мужчина решил заработать на смерти дедушки и подал множество заявок на онлайн-кредиты в банк, где раньше обслуживался почивший родственник. Часть заявок была одобрена, банк перечислил 120 000 рублей, которыми и завладел Сергей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время мужчина полностью изобличен в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело, с Сергеем К.* работают следователи и устанавливают все детали преступления.

*Имя изменено