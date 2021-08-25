Новая кредитная карта СберБанка предлагает беспроцентный период до 120 дней

Со СберКартой можно делать любые покупки и еще три месяца не платить проценты по ней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СберБанк объявил о запуске новой универсальной кредитной карты – СберКарты с максимальным беспроцентным периодом до 120 дней. Она будет бесплатной: клиентам не придется тратиться на ее оформление и обслуживание. Со СберКартой можно делать любые покупки и еще три месяца не платить проценты по ней.

Как это работает? Беспроцентный период начинается каждый месяц первого числа. Это означает, что целый месяц обладатель карты может делать покупки, а затем у него есть еще три месяца, чтобы возместить потраченные на них деньги без переплаты. Например, за товары, оплаченные СберКартой в сентябре, можно вернуть деньги без переплаты до 31 декабря. А долг за приобретения, сделанные в ноябре, погасить вплоть до конца января. Когда бы владелец карты не совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не меньше трех месяцев. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на российских банковских рынках, поскольку у многих кредитных карт беспроцентный период может составлять всего один день либо максимум 100 дней.

- Мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам. Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. - Статистика говорит о том, что кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное - выгодно. Выгодно пользоваться деньгами банка, получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней, ведь в это время можно использовать свои деньги иначе - например, сделать вклад или положить на накопительный счёт. Важно, что грейс-период по нашей карте работает очень просто: начинается каждый месяц и гарантирует клиентам минимум 3 месяца на возврат долга без процентов.

В случае, когда у клиента не получилось оплатить долг в беспроцентный период, процентная ставка по карте составит 17,9% годовых. Еще одно отличие СберКарты от других кредитных карт – такая ставка действует и для безналичных операций, и для снятия наличных. Кроме того, ее гарантированно получают все клиенты, которым одобрили карту (в то время как во многих других банках клиенты узнают свою ставку лишь после рассмотрения заявки).

Еще один плюс – по СберКарте действует сниженная процентная ставка в 9,8% годовых на оплату товаров в самых популярных у россиян категориях - «Здоровье» и СберМегаМаркет. Она применяется при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, а также при оплате заказов, сделанных на одном из крупнейших в стране маркетплейсов – СберМегаМаркете. Для того, чтобы активировать сниженную процентную ставку, достаточно просто оплатить покупку СберКартой онлайн.

- Для нас было важно создать удобный кредитный продукт с прозрачными и предсказуемыми условиями, - комментирует Кирилл Царёв. - Мы уверены, что кредитная карта должна быть бесплатной. А ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории «Здоровье» позволяет совершать практически любые покупки максимально выгодно, даже если вы не пользуетесь беспроцентным периодом.

Вне зависимости от объема потраченных средств и других условий СберКарта всегда будет для клиента бесплатной: банк не берет комиссий за ее оформление и обслуживание. Кроме того, СМС-информирование о совершенных операциях тоже будет бесплатным (во многих банках за него берется ежемесячная оплата). СберКарту можно оформить в приложении СберБанк Онлайн и практически моментально получить решение о ее выпуске.