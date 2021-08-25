Эпидемия гаванского синдрома: Вице-президент США отложила командировку из-за вспышки загадочной болезни, поражающей американских дипломатов

Камала Харрис отложила на несколько часов вылет во Вьетнам из-за гаванского синдрома. Фото: REUTERS

Похоже, кубинцы достигли такого развития технологий, что теперь могут дистанционно воздействовать с Острова свободы на американцев в любой точке земного шара! По крайней мере такой вывод можно сделать из сообщения о том, что вице-президент США Камала Харрис отложила на несколько часов вылет во Вьетнам из-за так называемого гаванского синдрома!

Как пишет «Би-би-си», пока речь идет в официальных формулировках об «аномальном инциденте, связанном со здоровьем». Как сообщил в Твиттере телеведущий Джош Ледерман, в ближайшее время двух сотрудников неназванного американского ведомства во Вьетнаме эвакуируют на родину из-за гаванского синдрома. В результате этого команда Харрис начала думать, лететь ли ей вообще, как планировалось, в Ханой или нет, так что вылет самолета из Сингапура, где вице-президент находилась с визитом, задержали более чем на три часа. Потом сотрудники службы безопасности все-таки рискнули и отправились во Вьетнам, который Харрис должна посетить в рамках своего турне по Юго-Восточной Азии.

- Конечно, мы серьезно относимся ко всем сообщениям о случаях гаванского синдрома. На данный момент это неподтвержденный случай, — заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Само акустическое оружие уже не раз вызывало скандал в отношениях США со своими геополитическими противниками. Американцы утверждают, что с ноября 2016 года, когда появились первые проблемы, по август 2017 года как минимум 26 сотрудников американского посольства в Гаване пострадали от загадочного воздействия, которое в прессе назвали акустической атакой. В сентябре 2017 года Вашингтон отозвал 60% персонала дипмиссии.

В 2018 году специалисты из Центра черепно-мозговой травмы в университете Пенсильвании, осматривавшие дипломатов из Гаваны, посчитали, что сотрудники Госдепа могли быть атакованы «неким электромагнитным оружием, генерирующим микроволны». С этими выводами согласился и нейрофизиолог Алан Фрей, в 1960-х годах открывший так называемый эффект Фрея. Он заключается в том, что, воздействуя на человека, микроволновые волны способны «обмануть мозг» и вызвать ложные ощущения, в том числе звуковые галлюцинации. Это как раз один из синдромов гаванского синдрома.

Китай также неоднократно обвиняли в подобном воздействии на дипломатов. В том же 2018 году из-за таинственных акустических атак Китай вынуждены были покинуть одиннадцать американских дипломатов. Больше всего пострадавших от странных звуков отмечено в Гуанчжоу, откуда пришлось эвакуировать восемь сотрудников, еще двое работали в консульстве в Пекине, один – в Шанхае. Все уехавшие из Поднебесной американцы жаловались на те же симптомы, что и их коллеги на Острове Свободы: тошнота, головокружения и головные боли, ухудшение и даже полная потеря слуха.

Более того, в середине августа Wall Street Journal сообщил, что из-за гаванского синдрома приходится эвакуировать дипломатов даже из Германии! Два человека уже обратились за медицинской помощью из-за тошноты, головной боли, бессонницы и усталости. При этом дипломаты утверждают, что случаи с такими же симптомами регистрировались и в американских диппредставительствах в других европейских странах.

В результате в этом году в ЦРУ даже создали специальную рабочую группу, которая должна будет собирать информацию по данному вопросу, причем ее сотрудники пообещали работать «с такой же интенсивностью и самоотдачей, как и группа, которая ловила Бен Ладена». А замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, ответственный за расследование пообещал ежемесячно общаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные встречи с членами Конгресса.

Кстати, о причастности России к подобным нападениям много говорит Марк Полимеропулос - бывший сотрудник ЦРУ, который посещал Россию, а до этого служил в Ираке, Сирии и Афганистане. Он исполнял обязанности руководителя шпионской сети в Европе и Евразии, когда в 2017 году прилетел в Москву, чтобы официально встретиться с российскими спецслужбами. Уже по прибытию в российскую столицу Полимеропулос почувствовал недомогание, которое прошло после возвращения в США, однако до сих пор мужчину мучает мигрень. Американцу даже пришлось взять отпуск, чтобы пройти курс лечения. Теперь он винит во всем Россию и требует провести тщательное расследование.