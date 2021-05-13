У американских шпионов и дипломатов обнаружили повреждения мозга

За последние месяцы три офицера ЦРУ обратились к врачам с серьезными жалобами после возвращения из-за рубежа. Фото: EAST NEWS

Сотрудники Госдепартамента и Пентагона, работавшие за рубежом, как оказалось, имеют повреждения головного мозга. И это не фигура речи, а медицинский факт, установленный американскими врачами!

Как пишет The New York Times, в результате анализа текущего состояния сотрудников различных ведомств, побывавших в заграничных командировках, у 130 дипломатов и военных, отмечены проблемы именно с главным органом организма, расположенным в черепной коробке. Больше всего пострадали сотрудники Госдепартамента, ЦРУ и военных представительств, что вызвало серьезную озабоченность администрации Джо Байдена.

Изначально в СМИ циркулировала информация о том, что пострадали 60 дипломатов и военных, работавших в КНР и на Кубе, однако ничего не сообщалось о шпионах, размещенных в этих странах. Теперь же The New York Times говорит о том, что подобные случаи фиксировались и в других странах Азии, и в Европе, а Белый дом стал уделять всем этим проблемам гораздо больше внимания. Например, за последние месяцы три офицера ЦРУ обратились к врачам с серьезными жалобами после возвращения из-за рубежа, и им потребовалось обследование в военном госпитале.

Естественно, сразу же возник и российским след! Некоторые источники СМИ из Пентагона считают, что за некоторыми случаями стоит всемогущее ГРУ, хотя никаких доказательств или свидетельств. указывающих на «руку Москвы», так и не было найдено.

Более того, уже даже отмечены случаи, произошедшие непосредственно в США, а не за границей. В одном из таких эпизодов пострадал сотрудник аппарата Совета национальной безопасности, в другом - сотрудница Белого дома, которая никогда не работала за рубежом.

Сами пострадавшие заявляли о головных болях, звуковых галлюцинациях, ощущениях жара и давления, а также головокружениях, тошноте и боли в области шеи. При этом, по оценке врачей, в некоторых случаях речь идет о необратимых поражениях мозга, а отдельные пострадавшие подвержены повышенному риску суицида.

Ситуация оценивается настолько серьезно, что в ЦРУ даже создали специальную рабочую группу, которая должна будет собирать информацию по данному вопросу, причем ее сотрудники должны работать «с такой же интенсивностью и самоотдачей, как и группа, которая ловила Бен Ладена». С учетом множества упреков в бездействии спецслужбы по этому вопросу, сами разведчики готовы «грызть землю», чтобы поймать тех, кто стоит за этими происшествиями. А в том, что это вражеский злой умысел, а не переработка у компьютера, в Америке уверены.

Замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, ответственный за расследование пообещал ежемесячно общаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные встречи с членами Конгресса.

Замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

Куба давно уже вовлечена в скандалы, связанные с «атаками» на дипломатов из США различными волнами. Американцы утверждают, что с ноября 2016 года, когда появились первые проблемы, по август 2017 года как минимум 26 сотрудников американского посольства в Гаване пострадали от загадочного воздействия, которое в прессе назвали «акустической атакой». В сентябре 2017 года Вашингтон отозвал 60% персонала дипмиссии, а также потребовал сократить штат кубинского посольства на 15 человек.

В 2018 году специалисты из Центра черепно-мозговой травмы в университете Пенсильвании, изучавшие дипломатов из Гаваны, посчитали, что сотрудники Госдепа могли быть атакованы «неким электромагнитным оружием, генерирующим микроволны». С этими выводами согласился и нейрофизиолог Алан Фрей, в 1960-х годах открывший так называемый эффект Фрея. Он заключается в том, что, воздействуя на человека, микроволновые волны способны «обмануть мозг» и вызвать ложные ощущения, в том числе звуковые галлюцинации.

Китай также неоднократно обвиняли в подобном воздействии на дипломатов. В том же 2018 году из-за таинственных акустических атак Китай вынуждены были покинуть одиннадцать американских дипломатов. Больше всего пострадавших от странных звуков отмечено в Гуанчжоу, откуда пришлось эвакуировать восемь сотрудников, еще двое работали в консульстве в Пекине, один – в Шанхае. Все уехавшие из Поднебесной американцы жаловались на те же симптомы, что и их коллеги на Острове Свободы: тошнота, головокружения и головные боли, ухудшение и даже полная потеря слуха.

Кстати, о причастности России к подобным нападениям много говорит Марк Полимеропулос - бывший сотрудник ЦРУ, который посещал Россию, а до этого служил в Ираке, Сирии и Афганистане. Он исполнял обязанности руководителя шпионской сети в Европе и Евразии, когда в 2017 году прилетел в Москву, чтобы официально встретиться с российскими спецслужбами. Уже по прибытию в российскую столице Полимеропулос почувствовал недомогание, которое прошло после возвращения в США, однако до сих пор мужчину мучает мигрень. Американцу даже пришлось взять отпуск, чтобы пройти курс лечения. Теперь он винит во всем Россию и требует провести тщательное расследование.