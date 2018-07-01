Из-за «акустических атак» 11 американских дипломатов вернулись из Китая в США

СЕГОДНЯ 08:36 2018-07-01T08:36:18+03:00

Восемь из них работали в Гуанчжоу, двое в Пекине, один в Шанхае

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В общей сложности из-за таинственных «акустических атак» Китай вынуждены были покинуть одиннадцать американских дипломатов, пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

По их данным, больше всего пострадавших от странных звуков – в Гуанчжоу, откуда пришлось эвакуировать восемь сотрудников диппредставительства США, еще двое работали в консульстве Штатов в Пекине, один – в посольстве страны в Шанхае.

Издание отмечает, что все уехавшие из Поднебесной американцы жалуются на те же симптомы, что и их коллеги на Острове Свободы: тошнота, головокружения и головные боли, ухудшение и даже полная потеря слуха. Дома все они пройдут всестороннее медицинское обследование.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что госдепартамент эвакуировал из Гуанчжоу двух своих представителей, а пару дней назад пресс-секретарь госдепа рассказала, что от загадочных шумов на Кубе пострадали 26 американцев.

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