Дмитрий Песков: К встрече Владимира Путина с Олимпийцами будет приурочен Совет по развитию физкультуры и спорта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин, как известно, провожал наших атлетов на Олимпиаду в Японию, но пока - после того, как они вернулись на Родину, с ними не встречался.

... - Дмитрий Сергеевич, это правда, что такая встреча - с награждением наших героев орденами и медалями - уже запланирована на ближайшее время? И когда она состоится?

С таким вопросом kp.ru обратилась к Дмитрию Пескову.

- Состоится такая встреча обязательно, - ответил официальный представитель Кремля. - Мы вас проинформируем. Состоится своевременно.

- Значит, в ближайшие дни, получается? А правда ли, что и на этот раз наши герои будут не только награждены орденами и медалями, но им будут так же, как и в предыдущие победные годы олимпийские, вручены автомобили?

- Ну, смотрите, у нас же работает Фонд поддержки олимпийцев. И он традиционно, конечно, это делает, да. Машины им вручаются.

Ну, не обязательно каждый раз при этой церемонии присутствует президент, но этот Фонд продолжает свою работу, да.

- То есть, это мероприятие так же будет приурочено к встрече президента с героями Олимпиады?

- Я не знаю, будет ли оно приурочено к встрече с президентом...

Там к встрече будет другое субстантивное мероприятие приурочено. Скажу вам так, будет Совет по развитию физической культуры и спорта приурочен к этому мероприятию.

- Очень правильно. Спасибо огромное.

- Спасибо за высокую оценку.