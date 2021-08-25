Цветная и брюссельская капуста – чем они полезны

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Брюссельская капуста

Впервые научно описал этот вид капусты шведский естествоиспытатель Карл Линней. Он же и придумал для нее название в честь овощеводов из Брюсселя, которые вывели это растение из листовой капусты. Из Бельгии овощная культура распространилась по всей Западной Европе. Россия познакомилась с ней в середине XIX века. Этот вид капусты ценен высоким содержанием полезных веществ. Особенно много в брюссельской капусте витаминов группы В.

Полезные свойства брюссельской капусты:

• легкоусвояемое железо предупреждает анемию у детей и беременных;

• брюссельская капуста укрепляет иммунную систему;

• витамин А способствует улучшению зрения;

• высокое содержание белка при низкой калорийности делает капусту особенно полезной для снижения веса;

• овощ помогает нормализовать уровень холестерина;

• высокое содержание клетчатки хорошо влияет на пищеварительную систему.

Нежелательно употребление этого сорта капусты при подагре. Это связано со значительным содержанием в ней веществ, которые способствуют накапливанию в суставах и почках кристаллов мочевой кислоты – главной причины подагрического артрита. При гастрите, вздутии живота (метеоризме), ослаблении функции поджелудочной железы, повышении уровня кислотности употребление брюссельской капусты также не рекомендуется.

Выбирайте крупные кочаны ярко-зеленого цвета. Чем они меньше, тем слаще. Их листья должны плотно прилегать друг к другу. Если у вас есть возможность купить брюссельскую капусту целиком вместе со стеблем, не упускайте ее. На стебле кочаны гораздо дольше остаются свежими. Свежую брюссельскую капусту можно хранить в темном прохладном месте или в холодильнике не более 4 дней. Перед мытьем кочаны брюссельской капусты срезают со стебля. Не рекомендуется делать срезать заранее, иначе капуста завянет. После этого капусту моют в холодной воде.

Цветная капуста

Родиной цветной капусты считается Средиземноморье. Сегодня цветная капуста стала вполне традиционным овощем на столе россиян. Ее ценят и любят не меньше, чем белокочанную родственницу. Возникает вопрос: почему же цветная капуста бежевого оттенка, практически белая? Дело в том, что ее кочан – это большое соцветие, состоящее из множества цветоносных побегов.

Цветная капуста – овощ, богатый витаминами, минеральными веществами, каждый из которых по-своему воздействует на человеческий организм. Так, в ней содержится большое количество витаминов А, С, группы В. Все эти элементы положительно влияют на здоровье человека.

В цветной капусте содержится много железа, калия, кальция, что способствует улучшению обменных процессов в организме.

Если недавно была проведена операция брюшной полости, то применение капусты не рекомендуется. Также врачи не советуют употреблять ее при обострении гастрита. Отказаться от продукта необходимо и при подагре, а также в случаях, если на овощ имеется аллергия.

Если у человека есть склонность к расстройству кишечника или образованию метеоризма, не следует употреблять этот продукт. Если после приема блюда из капусты появился дискомфорт или болезненные ощущения, овощ следует исключить из рациона.

При выборе цветной капусты обращайте внимание на качество овоща:

• Листья, соцветия и кочан овоща не должны иметь механических повреждений и каких-либо загрязнений.

• Соцветия продукта должны плотно прилегать друг к другу.

• Вес капусты должен соответствовать размеру растения.

Для хранения цветной капусты в домашних условиях лучше всего подойдет прохладное помещение без естественного освещения. На свету головки быстро темнеют и теряют вкус. Более теплый воздух способствует развитию различных гнилей. Отрицательные температуры приводят к промерзанию соцветий. Высокая влажность необходима для поддержания сочности овоща. Прежде чем мыть цветную капусту, ее соцветия нужно очистить от потемневших мест ножом или теркой. В цветной капусте могут быть мелкие жучки. Чтобы от них избавиться, нужно подержать соцветия в очень соленой воде 5–10 минут.

При покупке продукции обращайте внимание на санитарно-гигиеническое состояние торговой точки, наличие у продавца полного комплекта санитарной одежды. Если вы увидели капусту с признаками порчи, откажитесь от покупки.

Источник: здоровое – питание.рф