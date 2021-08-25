Разведка подготовила для Байдена секретный доклад об истинном происхождении коронавируса

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Разведка США зашла в тупик, расследуя природу появления коронавируса. Специалисты так и не смогли прийти к логическому заключению, так как вирус мог перейти от животного к человеку - лабораторным путем или естественным, пишет Washington Post, ссылаясь на два высокопоставленных источника.

Сегодня этот доклад положили на стол президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Не исключено, что в ближайшее время выдержки из этого расследования будут преданы огласке.

Разведка пыталась установить реальные обстоятельства, приведшие к пандемии коронавируса, в течение 90 дней. Но, несмотря на анализ большого количества разведданных и поиск новых улик, сотрудники разведывательных служб так и не смогли прийти к единому мнению.

Споры вокруг происхождения COVID-19 начались сразу после того, как зараза стала стремительно расползаться по миру в начале прошлого года. Начало этому положил экс-президент США Дональд Трамп, который заявил, что вирус появился в научной лаборатории Уханя.

Попытки мирового сообщества установить происхождение коронавируса до сих пор не увенчались успехом. На первом этапе расследования власти КНР допустили в Ухань группу международных специалистов ВОЗ, но до второго этапа дело так и не дошло.

Байден поручил разведке изучить этот вопрос, который беспокоит всю планету уже полтора года, после того, когда эксперты стали склоняться к двум версиям. Согласно первой, коронавирус распространился после контакта человека с зараженным животным. А по второй, вирус оказался на свободе в результате несчастного случая в лаборатории. Глава разведсообщества и директор Национальной разведки Аврил Хейнс предупредила еще в июне, что ее подчиненные могут так и не раскрыть тайну происхождения COVID-19.

В расследовании принимали участие десятки аналитиков и сотрудников разных подразделений. Как отметил один из источников газеты, возможно, причина безрезультатного доклада заключается в том, что вопрос происхождения коронавируса в компетенции ученых, а не экспертов разведки.