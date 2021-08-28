Литературный критик дала советы родителям: Читать вслух даже подросткам, подбирать книги, не заставлять

Нынешняя детвора рвения к книгам не проявляет, и это беспокоит родителей Фото: Shutterstock

Залечь под одеялом с фонариком и читать хоть до утра – обожаемое занятие нашего детства. Нынешняя детвора такого рвения к книгам не проявляет, и это беспокоит родителей. Мы же хотим как лучше! Уговариваем, заставляем. И верим: попадется, наконец, книга, от которой ребенок не сможет оторваться, и тогда процесс пойдет сам собой. Но как приблизить этот волшебный момент? Об этом шла речь на встрече с Галиной Юзефович, которую провела онлайн-школа для детей Skysmart. Гостья - эксперт в кубе: знаток литературы, преподаватель НИУ ВШЭ и мама двоих сыновей 18 и 14 лет. Вопросы задавали методисты школы и слушатели.

ДЮМА И ЖЮЛЬ ВЕРН НЕ «ЗАХОДЯТ»

- Галина, у ваших детей любовь к книгам, должно быть, в крови?

- Старший читает очень много и очень серьезные книги. И делает это без принуждения. Второй скорее не читает, или читает не так, не то и не в том количестве, как мне бы хотелось. Так что сразу хочу снять с себя корону материнского успеха. Большая часть моего пути в приучении детей к чтению - это история поражений, огорчений, разочарований. Я это говорю, чтобы поддержать других мам, которые думают, как и я когда-то: мол, у всех дети часами читают, пока обедать не позовут, одна я, никчемная, не справилась. Нужно смириться и понять: мы, люди в возрасте 30+, сформированы как читатели принципиально другой эпохой. В нашем детстве особо и заняться было нечем, кроме чтения. У современных детей другая проблема - как все успеть. Дополнительные занятия, два иностранных, а еще интернет, ролики, Макдональдс, сериалы, игры... Не нужно думать, что мы умнее, лучше, духовнее, культурнее наших детей на том основании, что они читают меньше - просто у нас объективно было больше времени и меньше способов его провести. Еще одна ошибка - навязывать ребенку свои любимые в детстве книги: Майн Рид, Джек Лондон, Дюма, ... (подставьте кому что нравилось).

- Что плохого в классиках – устарели?

- Не то чтобы устарели - те книги уже не всегда работают так, как в нашем детстве. Они медленные, в них много трудных слов. Мы были готовы к тому, что каких-то слов не поймем. А современный ребенок не готов. Расскажу семейную историю. Сын читал «Трех мушкетеров». В какой-то момент замечаю, что закладка не передвигается, а рядом на ноутбуке открыта страница про птиц кардиналов. Оказалось, ребенок встретил незнакомое слово, пошел гуглить, и птица его заинтересовала гораздо больше, чем кардинал Ришелье у Дюма. Иногда бывает, что какая-то книга из нашего детства “заходит” отлично, но, увы, это не вариант “по умолчанию” - и к такому повороту родителю тоже нужно быть готовым, не сердиться, не обижаться и не подозревать ребенка в дурном вкусе и вообще порочных наклонностях.

Галина Юзефович - эксперт в кубе: знаток литературы, преподаватель НИУ ВШЭ и мама двоих сыновей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О ПОЛЬЗЕ ЧИТАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Считается, что дети любят книги, если дома царит читательская атмосфера. Это и впрямь помогает?

- Родитель, одиноко сидящий в углу, отгородившись от мира книжкой, не вызовет у ребенка желание сделать то же. Почему? Современные дети очень коммуникативны. Они постоянно обмениваются эмоциями, информацией, смайликами, мемами, гифками. На этом фоне чтение – странное занятие. Ты сидишь целый час один как дурак. В лучшем случае к тебе зашла мама и «поставила лайк» - погладила по головке. Все, больше никакого фидбэка. А им очень важен активный отклик на любое действие. А вот разговоры о прочитанном сработают. Не обязательно с ребенком, можно просто при нем обсуждать книги. Живо, эмоционально. И его втягивать в беседу. Так что читающая среда, конечно же, важна, но не молчаливая, а интерактивная.

- В плане обсуждения можно предложить ребенку поставить себя на место героя - как бы ты поступил? Какой момент был самым интересным? А давай придумаем другой финал! Это по силам даже занятым мамам, которым порой самим читать некогда.

- А еще невероятно важно спросить самого себя: зачем я хочу, чтобы мой ребенок читал? Всегда задаю этот вопрос родителям, когда просят совета. Самый распространенный ответ: нет, ну а как? У нас есть встроенное убеждение: ребенок должен читать, а если не читает, значит, что-то пошло не так и лыжи не едут. Но дело опять же в эпохе. Книга перестала быть приоритетным источником информации. Чтение не способствует социализации. Нет прямой корреляции между тем, что ребенок много читает и прекрасно говорит или хорошо учится. Все стандартные ответы о пользе чтения уже не работают.

- Чтение не влияет и на уровень грамотности, если есть сложности со зрительной памятью. И зачем же тогда читать?

- Придумайте новые основания и цели. Например, хочу, чтобы ребенок понимал то, что написано. Мы ведь все время что-то пишем - в мессенджерах, смс, соцсетях, электронных письмах. При этом деловая переписка часто неэффективна именно потому, что люди не могут понять и проанализировать письменный текст. Чтение также развивает эмоциональный интеллект, вовлекая в эмпатическое сопереживание персонажу. Развивает воображение, так как по ходу придумываешь, как выглядят персонажи, режиссируешь сцены, сам в голове подбираешь саундтрек. Книга – это еще и способ замедлить восприятие. Очень полезный навык. Спрыгните с электросамоката и прогуляйтесь пешком - увидите много интересного! Кроме того, книга – дополнительный тип развлечения, как бы шокирующе для людей старой закалки это ни звучало. За чтением действительно можно приятно провести время - так почему от него отказываться?

Современные дети очень коммуникативны. Они постоянно обмениваются эмоциями, информацией, смайликами, мемами, гифками. На этом фоне чтение – странное занятие Фото: Shutterstock

ГАРРИ ПОТТЕР ПРОТИВ ТЕМЫ

- Дети часто читают то, что мы к литературе не относим: фэнтези, легкие романы, комиксы. Отбирать? Смириться?

- Встречала родителей, которые отбирали у детей «Гарри Поттера» или комикс про Бэтмена: мол, это вредно! Не то что «Детство Темы». Поплакав, эти дети вообще переставали читать. Давить – плохая затея. Нужно проявлять интерес и уважение ко вкусам ребенка, при этом пытаясь по возможности их направлять и развивать. Играть на повышение. Поищите вещь, похожую на то, что нравится ребенку, но чуть более сложную, глубокую, необычную. Чуть менее шаблонную. Поверьте, даже среди комиксов есть много умных, красивых, концептуально наполненных, к которым можно со временем перейти от базовых «супергеройских».

- Какой читательский путь проложить, например, для любителя фэнтези?

- Геройскую фэнтези в какой-то момент полюбил мой старший. Начинал с какого-то трэша, а потом потихоньку мы дошли до простенького детского «Тенистого леса» Мэтта Хейга. Позже - до «Чернильного сердца» Корнелии Функе, а это уже хорошая сложная литература. И очень толстая. Это был результат эволюции. У младшего был другой путь, так как ему нравились книги про жизнь. Его я провела от реалистических повестей Астрид Линдгрен до «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» - прекрасной подростковой книги Фредрика Бакмана, которую сын недавно прочел. «Институт» Стивена Кинга – его любимая книга, она тоже про сложную жизнь подростка. Я до сих пор подбираю ему книги - иногда угадываю, и тогда он читает с удовольствием, иногда промахиваюсь. Но если я этого не сделаю, сам он ничего читать не будет.

ИЩЕМ ТУ САМУЮ

- Не все родители такие начитанные, как вы. Как им подбирать книги? Самому все перечитывать? Читать краткое описание?

- Отчасти нужно быть специалистом. Какие-то книги нужно про- и перечитывать хотя бы частично и примерять, понравятся ли они вашему конкретному ребенку. Я в детстве обожала «Пятнадцатилетнего капитана» Жюля Верна. А села перечитывать и поняла: своим даже предлагать не стану. К шестидесятой странице герои только собрали такелаж и вот-вот отправятся в море. А вот «Остров сокровищ» Стивенсона можно пробовать: там короткие главы, и в каждой есть какое-нибудь событие. Что касается современной детской литературы, то есть много хороших блогеров: Екатерина Асонова, Евгения Шафферт, Ольга Лишина, автор телеграм-канала “Она же девочка”, где рассказывает о книгах про девочек и для девочек. Нужно искать своих авторитетов, следить за ними. Ходить в большие книжные магазины, смотреть, пролистывать, оценивать, думать. Да, можно найти в интернете списки литературы для разного возраста, но чтобы сделать правильный выбор, придется приложить усилия. Это нельзя делегировать.

ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО

- Родитель постарался, подобрал, а ребенок никак домучить книгу не может. Или не нравится ему читать, и все тут. Что тогда?

- Если приложили все усилия, а ребенок все равно не хочет читать, отцепитесь. Люди начинают читать в разное время - и в 13 лет, и в 25. Или не начинают, и, значит, такова судьба. И домучивать книгу тоже не надо – разрешите бросить, чтобы поскорее найти то, что понравится. Или читайте вслух. Родители могут читать детям вслух хоть до их пенсии. Потому что так можно донести то, что ребенок сам не осилит. Я очень люблю Лескова и его «Святочные рассказы» считаю идеальным детским чтением. Мне хотелось, чтобы это было и внутри моих детей, и я им сама читала. Еще один наш хит - «Записки юного врача» Булгакова. Замечательное подростковое чтение, хотя язык сложноватый. Но когда читаю вслух, это скрадывается. К тому же такие уютные вечера – пусть даже раз в неделю, по выходным – это то самое качественное время с ребенком, о котором говорят психологи. Ваши отношения и духовная близость гораздо ценнее пятерки по литературе.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Как осилить список литературы на лето?

Школьникам задают много, осилить почти нереально. Но и проигнорировать тоже нельзя.

- Самый простой и дешевый способ испортить отношения с ребенком - стоять над ним с палкой летом и требовать, чтобы прочел “Божественную комедию” Данте. Каждый, конечно, решает сам, но я свою крошку насиловать не стану, пусть ставят трояк - мне важнее наше с ним взаимное доверие и любовь, чем оценка по литературе. Я вообще за разделение обязанностей: школьная программа - это работа учителя, а я со своей стороны постараюсь, чтобы ребенок полюбил чтение как таковое, и этого без доверия и ощущения безопасности в отношениях не добьешься. Недавно вышла книга Риммы Раппопорт “Читай не хочу”. Автор - молодая учительница литературы, прошедшая сама путь от нечитающего подростка до увлеченного педагога в хорошей школе. В книге есть об отношениях учитель-ребенок-родитель, много полезных лайфхаков. Она успокаивающая и расслабляющая. Советую!

- Заменит ли книгу экранизация?

- Если нужно написать сочинение по роману “Война и мир” Толстого, то посмотреть фильм Бондарчука – нормально. Даже краткий пересказ на сайте briefly.ru годится. А если хочется понять героев, авторскую философию, стиль, то нужно читать. В этом плане экранизация книгу не заменит, потому что кино – это может быть очень классно, зрелищно, увлекательно, но это уже произведение режиссера, а не писателя.