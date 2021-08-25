Шойгу показали лекарства, которые уничтожают коронавирус за восемь дней

В среду Сергей Шойгу более трех часов ходил по рядам павильонов Международного форума "Армия-2021". Фото: Александр БОЙКО

В среду Сергей Шойгу более трех часов ходил по рядам павильонов Международного форума "Армия-2021". Он напомнил мне чем-то крепкого хозяйственника-боярина, который с многочисленной свитой и военачальниками (все заместители и командующими родами войск Армии России) и казначеем (замминистром обороны России по финансовым вопросам Татьяной Шевцовой) пришел к купцам и промышленникам, чтобы собрать армию в очередной дальний поход.

Министр сначала внимательно слушал инженеров и изобретателей, потом мнения своих подчиненных, а уже следом задавал вопросы. Объяснений ему хватало не всегда: он сам предпочитал все потрогать, а иногда даже испытывал детали на прочность.

Министр сначала внимательно слушал инженеров и изобретателей, потом мнения своих подчиненных, а уже следом задавал вопросы. Фото: Александр БОЙКО

ВСЕВИДЯЩЕЕ "ОКО"

В первом павильоне Сергей Шойгу с интересом слушал молодых инженеров Военного инновационного Технополиса "Эра", которые создали неусыпный аппаратно-программный комплекс обнаружения и распознавания целей "ОКО". Такие будут установлены на любой технике. Глаз "ОКО" видит любое движение на километры вперед, распознает цели и передает их координаты в реальном времени наводчикам артиллерии и авиации. При этом обнаружить и вывести из строя "ОКО" противнику будет сложно, так как оно ничего не излучает.

Также эровцы представили министру Многоспектральный прибор разведки для снайперов, который не даст шансов укрыться ни одной теплокровной цели на расстоянии нескольких километров. Противнику достаточно будет сделать один выдох, чтобы на вдох прилетела пуля.

Фото: Александр БОЙКО

Шойгу с любопытством обошел вокруг нового электромобиля "Эра", несколько раз заглянул в салон.

- Все отечественное, ничего импортного, будет дешевле и импортных аналогов и легче в обслуживании, - заверили разработчики, которые сделали для армии маленький бесшумный вездеход, который может перевозить по болоту боеприпасы и медикаменты, а в дороге подзаряжаться от лучей солнца.

Министр взял молодого инженера за предплечье и пожелал ему развивать свой проект дальше.

Фото: Александр БОЙКО

БЫСТРЫЕ "МУХИ"

Внимание министра заслужили еще два разработки технополиса "Эра": "Система противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи" будут развертывать на территории частей и соединений (чтобы противник не мог прослушивать телефонные звонки и читать СМС), а беспилотники "Муха" удивили всех без исключения (они могут без участия оператора, в условиях диких помех летать и собирать информацию даже в катакомбах, а потом возвращаться в точку отправления с собранной информацией). Вывести из строя противнику "Муху" будет не просто: беспилотник находится в круглом чехле из прочного углепластика, в котором может катиться по потолку или стене, как мяч.

А если противник попытается сбить "Муху" из оружия, то следом за ней можно будет послать детище МФТИ - боевого дрона с гранатой.

Фото: Александр БОЙКО

- Наше изделие дешёвое, но рассчитано на разгон до 230 километров в час. Его задача донести до цели гранату РГ-60 и ликвидировать ее. Боевой дрон может догнать любой военный автомобиль или легкомоторный самолет, - доложил министру преподаватель вуза инженер-физик Дмитрий Кузякин.

- Я такое видел в фантастическом фильме, - вздохнул кто-то в окружении министра.

Хорошее впечатление на министра произвели наноспутники ученых МГТУ им.Н.Э Баумана под названием "Ярило". Из них наши ученые готовы создать на космической орбите целую группировку для поддержания уверенной и постоянной спутниковой связи на Земле. Вывод противником из строя даже части спутников не лишит войска устойчивой связи.

А вот уничтожить все точно не получится: они маленькие - размером с тетрадку. Два таких уже работают на Россию где-то в космосе.

Фото: Александр БОЙКО

ВИБРОМЕТКИ "АНТИ- КУИНДЖИ"

Шойгу задержался у стенда с работами ученых Красноярского приборного завода, который работает над машиной дистанционного разминирования "Листва". А еще потопал ногами у экспозиции Средне-Невского судостроительного завода, которые создали инновационный стеклопластик для корпусов новых минных тральщиков.

На полу перед Шойгу положили две одинаковые по размерам и толщине пластины: одна из нового стеклопластика (2 кг), а другая из стали (17 кг).

Глава военного ведомства встал ногами на образцы, потоптал поочередно пластины проверяя на прочность. Материал оказался не только легче и прочнее металла - он не боится коррозии и огня. Но главное: магнитные мины в море не будут детонировать от такого материала корпусов.

С вниманием заслушал глава военного ведомства разработчиков ООО "Стрелец", которые ранее стали широко известны благодаря электронным браслетам, которые позволяют медперсоналу военных госпиталей отслеживать температуру и давление пациентов. К форуму они изобрели магнитные виброметки "Анти-Куинджи", которые могут работать на одних батарейках 10 лет.

Фото: Александр БОЙКО

- Виброметки могут устанавливаться на все отсеки военных и гражданских самолетов, чтобы ограничивать право доступа посторонних к системам и аппаратуре российских самолетов на аэродромах. В частности, к блокам секретной Системы "свой-чужой", за которой охотятся иностранные спецслужбы. В случае вскрытия, сигнал будет поступать на пульт охраны, который может поместиться в дипломате, - продемонстрировал представитель предприятия Игорь Кулиев.

ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА

Значительное время Сергей Шойгу посвятил осмотру экспозиции посвященной отечественной медицине. В этой части экспозиции его сопровождала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Она показала министру 850 килограммовый снегоболотоход-реанимобиль, на котором можно эвакуировать раненых из тайги, "Анализатор АБП", который может учуять в воздухе тиф, чуму, сибирскую язву и даже коронавирус.

Кстати, коронавирус уже научились лечить. Вероника Скворцова показала министру сразу два препарата, которые убивают коронавирус за считанные дни. "Лейтрагин" уже прошел все испытания и завтра поступит в продажу.

- "Лейтрагин" излечил всех испытуемых от коронавируса в среднем за 8 дней. Это отечественный препарат, ингаляции которым помогли справиться с отложениями на легких множеству пациентов в российских больницах, - рассказал корреспонденту "Комсомолки" директор ФГБУН "Научный центр биомедицинских технологий ФМБА" России доктор медицинских наук, профессор Владислав Каркищенко.

Вероника Скворцова, также отметила, что ФМБА проводит испытание еще одного лекарства от коронавируса "Мир-19", который останавливает размножение вируса в организме человека. Новинку пока испытывают: закапывают в рот и нос 160 пациентам в различных медучреждениях.

Оба препарата ученые считают не только лекарством, но и хорошей профилактикой от заболевания, которая безопасна и "не влияет на человеческий геном и иммунитет".

ШОЙГУ ЗАДАЛ МОДУ

Не обошел Сергей Шойгу и любимый магазин "Военторг". Там он долго рассматривал, а потом взял в руки джинсовую куртку с нашивками на груди и спине: "Армия России", "Команда Путина". Все на чистом английском языке...

- Откуда она у вас, - растерянно улыбнулся министр, увидев джинсовку на вешалке магазина.

Сопровождающие министра генералы и офицеры напряглись, но через секунду все уже смеялись вместе с руководителем и сотрудниками "Военторга".

Фото: Александр БОЙКО

- Куртку мы подсмотрели на министре во время одного неформального мероприятия и сделали с нее копию, хотите примерьте, всего 4990 р., а вот такой куртке за 7890 р. ходил президент Владимир Путин. Берите, их быстро разбирают, - рассказала корреспонденту "КП" сотрудник "Военторга" Ирина Наволокина.

В ЭТО ВРЕМЯ

Кстати, прибыв рано утром в парк "Патриот" Сергей Шойгу первым делом ознакомился на улице с перспективными образцами авиационной техники и новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Министр поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолета Ка-52М "Аллигатор".

Также уделил внимание модулям к вертолету Ми-26Т2В, двухмоторным самолетам для местных воздушных линий - Л-410 и учебным УТС-800, позволяющим обучать курсантов технике пилотирования в диапазоне высот от 1 000 до 8 000 метров.

После осмотра всех кластеров форума "Армия -2021" министр провел рабочее совещания с заместителями и командующими родами войск Армии России. Они обменялись мнениями и предложениями за закрытыми дверями.

По данным Минобороны России ведомство уже на третий день форума заключило 41 государственный контракт с 27

предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на сумму более 500 миллиардов рублей. В результате выполнения этих государственных контрактов Вооруженные Силы России пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения.