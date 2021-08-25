Крупное хищение раритетных книг в Москве обнаружили благодаря редкому тому Пастернака

На торги поступила редкая книга «Пастернак Б.Л. Избранные стихи и поэмы.» издательства 1945 года с подписью самого Бориса Пастернака

В полицию обратилась 57-летняя Анастасия Турчинская, дочь советского и российского литературоведа и библиографа Льва Турчинского. Женщина сообщила полицейским о крупной краже раритетных книг из домашней библиотеки отца. Несколько дней назад Анастасии позвонили из одного из аукционных домов Москвы и рассказали, что им на торги поступила редкая книга «Пастернак Б.Л. Избранные стихи и поэмы.» издательства 1945 года с подписью самого Бориса Пастернака. Данная книга по каталогам входит в перечень книг библиотеки Льва Турчинского, поэтому сотрудники аукционного дома решили прояснить ситуацию у владельцев. Анастасия Львовна очень удивилась звонку, ведь никакие книги из библиотеки отца они не продавали. Женщина срочно стала проводить инвентаризацию и обнаружила пропажу еще с десятка ценных раритетных книг.

«Поступило заявление о краже дорогостоящих книг из частной московской коллекции. Обнаружить пропажу помогли бдительные сотрудники аукциона, которые связались с настоящими владельцами книги Бориса Пастернака. После инвентаризации домашней библиотеки, выяснилось, что неизвестные лица украли как минимум 17 ценных книг на общую сумму минимум 2 700 000 рублей», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах.

Поиск злоумышленников усложнят тот факт, что в домашней библиотеке не велась запись посещения. Примечательно, что основными посетителями библиотеки Турчинского были специалисты по русской поэзии 20 века - люди сведущие, не случайные прохожие. Мог ли кто-то из литературоведов прикарманить ценные книги, либо в библиотеку забрался посторонний вор - установит следствие.