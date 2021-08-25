«На эти два процента и живут»: Как банки зарабатывают сотни миллиардов на комиссиях

Сейчас львиную долю прибыли от безналичных платежей получают несколько крупных банков Фото: Shutterstock

Банк России продолжает бороться с засильем крупных игроков на финансовом рынке. В ближайшем будущем жизнь банков может измениться к худшему. Их могут лишить монопольного положения. Если сейчас все платежи между клиентами и бизнесом обязаны проходить через расчетные счета в банках, то в ближайшие годы ситуация может измениться. Как именно? И чего ждать от этого клиентам?

КВАЗИНАЛОГ НА БЕЗНАЛ

В ЦБ предлагают ввести новые правила по приему платежей. Сейчас в качестве посредника между покупателем и продавцом зачастую выступает банк. Даже если магазин принимает наличные у населения, чтобы воспользоваться ими, он обязан их инкассировать. То есть нанять специальную службу, которая приедет, пересчитает, отвезет всю сумму в банк и зачислит на нужный счет.

При безналичных платежах (а их сейчас больше 70%) все еще проще. Деньги сразу же поступают в банк. И за свои услуги он берет в среднем 2% от выручки. Для бизнеса это накладно. Представьте, клиент платит 100 рублей, а продавцу перепадает 98 рублей. По сути, это дополнительный налог – в 2% от выручки. Он делится между банком, принимающим карты, и платежной системой, осуществляющей перевод внутри системы.

В последнее время ситуацию немного улучшают новые технологии. Во-первых, банковские терминалы стали дешевле. И их часто предоставляют бесплатно. Во-вторых, принимать платежи можно через смартфон. Достаточно загрузить приложение в телефон, подсоединить нужную насадку – и все, можно прикладывать карту для оплаты покупки. Этим уже вовсю пользуются курьеры. По крайней мере, тратить деньги на терминалы не надо, но 2% комиссии никто не отменял.

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

На этом фоне появились альтернативные способы перевести деньги. Например, Система быстрых платежей. Ее два года назад запустил Центробанк. По ней компании могут получать деньги от клиентов и платить всего 0,75% от суммы покупки. А до 31 декабря этого года действует льгота, по которой можно вернуть даже эту небольшую комиссию. В этом случае используется каур-код, а платить за товары и услуги нужно через мобильное приложение.

Еще более выгодные условия действуют для физлиц. Они могут отправлять другим людям по номеру телефона до 100 тысяч рублей в месяц - бесплатно. Если общая сумма выше, комиссия тоже не кусается. Всего 0,5% от суммы. Многие мелкие предприниматели этим пользуются. Предлагают клиентам оплачивать покупки именно так. То есть, делать перевод на карту физического лица. Выгода тут двойная. Во-первых, не нужно платить комиссию банку. Во-вторых, часть операций можно скрыть от налоговой, не проводя через кассу. Налоговая на такие махинации «малышей» пока смотрит сквозь пальцы, но вряд ли надолго оставит эту форточку открытой.

Тем более что по-хорошему такой вопрос нужно решать не репрессивными методами, а путем создания более выгодных условий для бизнеса. Предприниматели на нынешнее положение вещей постоянно жалуются. И часто приводят в пример расценки в европейских банках. Там за ту же услугу берут на порядок меньше – десятые доли процента. Собственно, реформа платежного рынка от Центробанка для этого и затевается - чтобы усилить конкуренцию и понизить комиссии.

НИЖЕ КОМИССИИ - НИЖЕ ИНФЛЯЦИЯ

В ЦБ решили упростить процесс платежей. И разрешить их не только финансовым, но и другим организациям. Например, интернет-поисковикам и крупным маркетплейсам, чтобы они могли самостоятельно принимать платежи клиентов – без финансовых посредников.

Кстати, первый бунт на корабле уже произошел. Так, крупнейший онлайн-ритейлер Wildberries на днях призвал покупателей расплачиваться картами отечественной платежной системы «Мир» или пользоваться другими отечественными платежными сервисами, в частности Системой быстрых платежей и SberPay. Точнее не призвал, а стимулировал, переложив на клиентов с картами Visa и Mastercard ту самую комиссию в 2%. Хочешь сэкономить? Плати по-другому!

В Центробанке предлагают создать реестр небанковских поставщиков платежных услуг. К ним будут определенные требования. Например, по размеру чистых активов и квалификации топ-менеджеров. Кроме того, хранить деньги клиентов они будут обязаны на отдельном счете. В случае банкротства компании их можно будет разделить между всеми кредиторами.

Сейчас львиную долю прибыли от безналичных платежей получают несколько крупных банков. К примеру, две трети дохода приходится на Сбер. Только за первое полугодие чистый комиссионный доход крупнейшего российского банка вырос на 20% и составил 300 млрд рублей. Как считают в регуляторе, новая система позволит усилить конкуренцию на финансовом рынке и снизить размер комиссии, а это в конечном итоге должно отразиться и на розничных ценах.

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