Российские миллионерши 2021: королева интернет-торговли Татьяна Бакальчук в десять раз богаче Елены Батуриной

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Журнал Forbes составил очередной рейтинг самых состоятельных россиянок. С огромным отрывом первое место заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние Forbes оценил аж в $13 млрд, за год оно выросло на 1200%. Вот что интернет-торговля нынче делает! Учитывались данные на середину июля, когда у нашей предпринимательницы не начались еще проблемы на Украине, где ее магазины попали под санкции. Но в самой компании ущерб от них считают минимальным — в процентном отношении к общему обороту онлайн-магазина получается мизер.

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, известная предпринимательница и девелопер Елена Лужкова нынче на втором месте. Отрыв от «королевы интернет-торговли» Бакальчук — огромный, состояние Батуриной, по версии Forbes, «всего» $1,3 млрд, то есть в десять раз меньше.

Елена Батурина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналогичное по размеру богатство - у совладелицы «Группы Черкизово» Лидии Михайловой. В рейтинге указано, что она делит его «с семьей». Объяснение простое: бизнесом Михайловой от ее имени управляют сыновья.

На этом миллиардерши в «топе» кончаются, остальные дамы - «всего-то» долларовые миллионерши. Среди них — Валентина Шнайдер, совладелица сети магазинов «низких цен» «Светофор», которая оказалась в рейтинге сразу на весьма почетном пятом месте. Кроме Валентины, в деле и ее сыновья, поэтому здесь также речь идет о «семейном» состоянии (см. таблицу). Популярность продуктовых дискаунтеров за последний год действительно резко возросла, так что неудивительно, что бизнес семьи Шнайдеров пошел в гору.

Топ-10 богатейших женщин России

(по версии Forbes)

1. Татьяна Бакальчук, основательница интернет-магазина Wildberries $ 13 000 млн

2. Елена Батурина, инвестор $1300 млн

3. Лидия Михайлова (с семьей), совладелица «Группы Черкизово» $1300 млн

4.Екатерина Федун, дочь акционера «Лукойла» Леонида Федуна $900 млн

5.Валентина Шнайдер (с семьей), совладелица сети магазинов «Светофор» $650 млн

6.Ольга Белянцева, инвестор, акционер ряда агропредприятий («мама» торговых марок «ФрутоНяня», «Фруктовый сад» и т. п.) $600 млн

7.Евгения Гурьева, жена миллиардера Андрея Гурьева, совладелица «Фосагро» $600 млн

8.Татьяна Ковальчук, совладелица компаний мужа, миллиардера Юрия Ковальчука, включая «Согаз» $600 млн

9.Наталья Луценко, совладелица (вместе с мужем Александром) группы компаний «Содружество» $600 млн

10.Елена Рыболовлева, инвестор, экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева $600 млн