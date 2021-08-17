Willdberries снизил цены для клиентов, оплачивающих заказы через российские платежные системы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский интернет-магазин Wildberries снизил цены на товары для клиентов, которые оплачивают заказы через российские платежные системы.

Опция доступна клиентам, чьи банковские карты подключены к платежным системам «Мир», Системе быстрых платежей и SberPay. Разница в стоимости товаров достигается благодаря более низкой комиссии при обработке транзакций, экономия на покупках по сравнению с оплатой через иностранных системы составит 2%. Каждый день россияне смогут сэкономить порядка 40 миллионов рублей, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского интернет-магазина Wildberries и его подразделений на Украине, в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

В компании заявили, что не ждут негативного влияния на компанию от украинских санкций.