Российская креативная неделя: как развить креативность, школа будущего и мемы в образовании

С 26 по 29 августа на набережной Парка Горького будет проходить второй фест-форум «Российская креативная неделя» — самое крупное креативное мероприятие в мире. Здесь будут представлены представлены 14 индустрий: дизайн, кино, телевидение, журналистика, образование, IT, компьютерная графика, музыка и др. Выступят более 700 спикеров, из них 40 — иностранные гости, и состоится более 300 мероприятий. Сегодня креативные индустрии приносят в мировой ВВП триллионы долларов и открывают множество возможностей для развития карьеры. Именно поэтому большое внимание на Российской креативной неделе будет уделено образованию для детей и взрослых.

Куратором секции «Образование в креативных индустриях» выступила компания с 90-летней историей и современной экосистемой — «Просвещение».

Уже в первый день работы фест-форума, 26 августа, в рамках деловой программы состоится панельная дискуссия «Современное образование: препятствие или стимул для креативной экономики». Чему учит современная школа, и помогут ли полученные знания устроиться выпускникам на работу будущего? Какие кадры нужны России, и может ли их поставить современная школа? Ответы на эти вопросы будут искать заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, член совета директоров «Просвещение» Владимир Узун, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, проректор по учебной работе университета «Сколтех» Клеман Фортин, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и др.

Помимо деловой программы, на самой площадке «Образование в креативных индустриях» состоятся дискуссии, лекции и мастер-классы, которые будут интересны родителям, учителям, детям. Среди тем, которым будут посвящены мероприятия: современные образовательные решения и пространства, креативное воспитание, инклюзия, профориентация и long-life learning. Участники и организаторы представят целый комплекс решений, которые позволят зрителям сформировать представление о современном образовании и понять: как, с кем и куда им двигаться.

«Наша программа разнообразна настолько, насколько позволяет сам масштаб понятия „образование“. А масштаб этот бесконечен. Девиз нашей секции — „Сначала нужно научиться“ — отражает и миссию „Просвещения“, и смысловой вектор программы. Со школы начинается все — поиск себя, развитие талантов, создание экономики будущего, поддержка лучших идей, самореализация и синергия взрослых и детей. В течение четырех дней мы обсудим самые непростые вопросы, интересующие не только педагогов, но государство, бизнес, родителей и, что немаловажно, самих детей — поколение будущего. Уверена, что итоги РКН заложат прочную стратегическую повестку для нас как образовательного интегратора России и для развития самой системы образования», — прокомментировала Олеся Вознесенская, член совета директоров «Просвещения» и куратор павильона «Образование в креативных индустриях»

26 августа в 11:00 на сессии «Дизайн и архитектура образовательных пространств: роль, потенциал и вектор развития» вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение» Павел Зенькович, генеральныи директор компании Martela Елена Аралова и заместитель директора Департамента образования города Москвы Антон Молев, обсудят, какой должна быть современная школа в трехмерном пространстве и стоит ли уходить от классической схемы: парта, доска, учительский стол. В 15:00 Директор лагеря «АРТЕК» Константин Федоренко и Учитель года 2018 Алихан Динаев попробуют привести аргументы за и против дополнительного образования в поисках ответа на вопрос «Нужно ли в XXI веке водить ребенка в кружок?». В 18:00 психолог Андрей Курпатов на лекции «Креативный мозг» расскажет о том, что такое «креативность» с точки зрения современных наук о мозге и как её в себе развивать.

27 августа в 11:00 начнется открытая дискуссия Родительского университета группы компаний «Просвещение» «Развитие креативности у детей», которая будет посвящена успешным практикам формирования гибкого и критического мышления у школьников самых разных возрастов. В мероприятии примут участие как психологи, так и родители, успешно совмещающие роль мам и пап с бизнесом. В 13:00 начнется сессия «Инклюзия в креативном образовании и люди с инвалидностью в креативных индустриях. Проблемы, вызовы, преимущества», в рамках которой эксперты сферы обсудят практические действия государства и общества по созданию толерантной среды. Тем, кто занимается организацией работы с творческими командами или хочет сменить деятельность на более креативную, будут интересны две секции — дискуссия «Никогда не поздно: креативное образование для взрослых» и «Креативные навыки как драйвер успешного корпоративного роста».

28 августа пройдет под девизом «Открывая Россию детям». В течение всего дня на стенде будут работать творческие детские лаборатории проекта «Город открытий» от столичного Департамента по туризму и пройдет открытый Урок гостеприимства, в 14:30 начнется лекция «Ориентир на творчество: как помочь ребенку построить образовательную траекторию и выбрать профессию в креативных индустриях», продолжит тему профориентации игра, стартующая в 16:00. В 18:00 начнется интерактивная лекция «Искусство в мемах» от создателя подкаста «Искусство для пацанчиков» Насти Четвериковой для юных гостей фест-форума.

29 августа в 11:30 откроется дискуссия о главном совместном выборе ребенка и родителя: профориентация, предпрофильные классы, профессия будущего. эксперты расскажут, как родители и учителя могут помочь ребенку выбрать профессию, которая соответствует его талантам и склонностям. Участники разговора: профессор факультета психологии МГУ Алексеи Серебряков, генеральныи директор компании «Профилум» Анна Шаи хутдинова, самый молодой издатель России Дмитрий Назаров и др.

Вход на все мероприятия свободный.

Подробнее о фестивале-форуме «Российская Креативная Неделя» на официальном сайте: https://creativityweek.ru/