СК проверяет информацию о 10 детях, пострадавших в Истре во время салюта

По предварительной информации, десять детей в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков. Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС

Следственный комитет Московской области проводит проверку по ЧП, о котором сообщили журналисты. В Сети появилось видео запуска мощного фейерверка на территории курорта «Новая Истра», который находится недалеко от самого города Истра.

- Очевидцы сообщают, что после запуска этого «салюта» по территории пансионата расползлось большое количество дыма и в итоге за медицинской помощью обратились сразу шесть подростков, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

При этом сотрудники МЧС на место не выезжали.

В самом курорте информацию о пострадавших пока не комментируют.

Мы не даем никакой информации по этой истории, - ответила девушка в справочной курорта. - Можете связаться с нашим руководством. Если самостоятельно найдете номер телефона...

А вот СК уже начал проверку.

- По предварительной информации, десять детей в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха, расположенных в Истринском городском округе, куда они прибыли на сборы школы танцев, - рассказали в ГСУ СК по Московской области.

При этом, отмечают в ведомстве, здоровью пострадавших детей сейчас уже ничего не угрожает.

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