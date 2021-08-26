Московская домохозяйка организовала спецоперацию по задержанию телефонных мошенников: «Я поняла, что должна их поймать»

"Я очень хотела задержать этих гадов, которые регулярно обворовывают людей и решила привлечь к делу полицейских" - заявила женщина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящая детективная история произошла на улице 9 мая в Москве. Днем на домашний телефон домохозяйки Ирины В.* позвонила заплаканная девушка, которая представилась ее дочерью Светой. Ирина очень удивилась, ведь никаких дочерей у нее нет, но выслушать аферистку все-таки решила.

«Я сразу поняла, что меня пытаются развести мошенники. У меня нет никакой дочери, их легенда не сработала с первых слов. Но я представила, что положу сейчас трубку, а они позвонят какой-то другой женщине, более доверчивой, возможно бабушке, и выманят у нее все деньги. Я решила подыграть, потянуть время и попробовать их задержать», - поделилась Ирина в разговоре с KP.RU.

«Дочь» сообщила новоявленной маме, что устроила серьезное ДТП и сбила ребенка. Травмы у малыша очень серьезные, нужна срочная операция и, соответственно, крупная сумма денег на медицинские услуги. Девушка стращала Ирину уголовным делом, смертью несчастного ребенка, молила о материнской помощи и финансировании.

Следом за девушкой трубку взял серьезный мужчина с грубым голосом, который представился следователем Петровым. Петров без особых церемоний назвал сумму в 1 000 000 рублей. Лже-полицейский пояснил, что эта необходимая для операции сумма и ее срочно нужно собрать и передать потерпевшей стороне. Ирина возмутилась, что таких денег у нее нет. Следователь стал торговаться - сошлись на 300 000 рублей. Мужчина требовал, чтобы Ирина была постоянно на связи, поэтому женщина пошла на уловку и сказала, что отойдет к шкафу, чтобы собрать необходимы деньги.

«Дождавшись удобного момента я вышла на балкон и с сотового телефона позвонила в отдел полиции. Я очень хотела задержать этих гадов, которые регулярно обворовывают людей и решила привлечь к делу полицейских. Оперативники сразу поняли ситуацию, проинструктировали меня и выехали ко мне домой. Пока полицейские ехали, я продолжала играть роль и разговаривать с мошенником», - рассказала Ирина KP.RU.

Полицейские знали, что сами преступники вряд ли явятся за деньгами и скорее всего подошлют стороннего курьера одной из служб доставки. Было решено сделать муляж пакета с деньгами и проследить, кому в итоге привезут деньги. Оперативники отдали Ирине муляж, проинструктировали, что нужно говорить и делать и отправились в засаду у дома женщины.

«Я четко выполнила все инструкции полицейских. В разговоре с мошенниками сообщила, что нужная сумма собрана и можно ее забирать. Преступники заказали такси-доставку. Я передала водителю пакет с муляжом денег. Парнишка-водитель очень удивился, видимо был действительно случайным курьером. Машина уехала по месту назначения, а за ней и сотрудники полиции под прикрытием», - поделилась подробностями истории Ирина в разговоре с KP.RU.

Дальше задержать мошенников было делом техники. Оперативники проследили за машиной такси, которая приехала в подмосковную Лобню. Около одного из домов по улице Фабричная водитель остановился и к авто подошел молодой человек, который и забрал пакет. В считанные секунды афериста скрутили и доставили в отдел полиции.

«Мошенником оказался 24-летний уроженец Украины Руслан К.* Мужчина проживает в Лобне и даже работает поваром в одном из ресторанов города. Задержанный был полностью изобличен в совершении данного преступления и задержан. В настоящий момент с Русланом работают следователи и устанавливают всех его сообщников», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Ирина проходит в деле как потерпевшая. Женщина уже несколько раз была в отделе полиции, где давала подробные показания против задержанного афериста. На преступника возбуждено уголовное дело, ему светит реальный срок.

«Я не считаю себя героем. Думаю, что на моем месте так должен поступить каждый. Эти телефонные мошенники - настоящее бедствие, у каждого есть знакомый, которого обманули или пытались обмануть на деньги. Надеюсь, что своими действиями я смогла внести хоть какой-то вклад в борьбу с аферистами и, возможно, спасла кого-то от будущего разорения», - поделилась переживаниями Ирина в разговоре с KP.RU.

* - имена изменены.