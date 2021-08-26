Закрытие «Новой Волны»: Орбакайте в платье Афродиты, травмированная Калашникова и помолодевшая Лолита

Звезды вышли на красную дорожку церемонии закрытия фестиваля "Новая волна". Фото: Мария РЕМИЗОВА

Маэстро Игорь Крутой после напряженной конкурсной недели объявил победителя «Новой волны» в Сочи. Обладателем первого места (3 млн 500 тысяч рублей, статуэтка «Хрустальные волны») стал Saro Gevorgyan из Армении.

Второе место (статуэтка «Хрустальные волны» и денежный приз в размере 2 млн 310 тысяч рублей) заняла Деница Караславова (Болгария). А «бронза» (статуэтка «Хрустальные волны» и денежный приз в размере 1 млн 190 тысяч рублей) отошла Jorge Gonzalez (Испания).

Между тем, на звездной дорожке артистки, как всегда, радовали новыми образами.

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Так Кристина Орбакайте, которую сопровождал муж бизнесмен Михаил Земцов, появилась в модном платье, которое стилисты тут же окрестили нарядом греческой богини Афродиты. Белоснежная туника выгодно подчеркнула стройные ноги артистки. По словам Кристины, она старается придерживаться бессолевой диеты, чтобы сохранить такую сногсшибательную фигуру. Муж певицы тоже составляет ей компанию на тренировках. И тоже, как Кристина старается питаться правильно.

- Сейчас много всего интересного: пилатес, силовые вместе с кардио тренировки, - говорит Кристина. - Мне повезло, что у меня с моим мужем Мишей совпадают и вкусы, и образ мыслей.

У нас нет такого, что он на север, я на юг. Или там, к примеру, у мужа и жены порой разные холодильники. У нас холодильник один (смеется.). У нас с Мишей один круг общения и даже один тренер по боксу, - смеётся певица.

Олеся Судзиловская тоже сразила репортёров своими модельными формами. Актриса выбрала для закрытия декольтированное платье, дополненное оригинальным поясом в виде кораллов.

Олеся Судзиловская. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Эффектно выглядела на дорожке и ведущая конкурса Лера Кудрявцева. Блондинка надела алое платье с полупрозрачным лифом без белья.

Лера Кудрявцева. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Певица Анна Калашникова дефилировала на дорожке в алом платье, декорированном красными и серебряными палетками. Вид сзади был провокационным - нижнее белье напоказ. Видимо, это было сделано специально, чтобы показать обновлённые формы. Напомним: зимой звезда ток-шоу увеличила бюст до пятого размера и сделала ягодицы более объёмными.

Анна Калашникова. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Однако на красной дорожке Калашниковой стало дурно.

- Из-за грыжи позвоночника пришлось обратиться к врачам «Скорой». Они мне дали обезболивающее, давление измерили, - рассказала kp.ru Калашникова. - Грыжа эта появилась на нервной почве, из-за проблем со здоровьем сына. У ребёнка неделю держалась температура, мы думали, у него ковид. Хотя тесты были отрицательные. Оказалось, что другая напасть, пришлось Данечке лечь на операцию. Сейчас с ним все хорошо, а я на нервах заболела. Боли на дорожке «Новой волны» были настолько сильными, спина так ныла, что я думала, что упаду в обморок, - посетовала Калашникова.

А в обморок чуть не упали журналисты. Правда удивила репортёров другая артистка. 57-летняя Лолита после отдыха в Болгарии так помолодела и похудела, что закулисье ахнуло. Всему виной новый бойфренд артистки-46-летний бизнесмен, сколотивший состояние на нефти.

Лолита Милявская. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Лолита пока не показала «акулам пера» своего нового избранника, мол, всему своё время.

- Как я похудела? К эндокринологу записалась, сдала анализы и избавилась от вампиров (видимо, намекает на бывшего мужа - Ред.). И сразу худеть начала, - смеётся Лолита. - Плюс я практически не пью. Сейчас вот с дочкой и мамой впервые за последние два года увиделась. Меня к ним в Киев не пускали. Встретились в Болгарии, в нашем доме.

Кстати, завязал с алкоголем и Валерий Леонтьев.

-Я теперь совсем не пью алкоголь, - заверил папарацци артист. - Всю пандемию провёл с женой Люсей в нашем доме в Америке. Сейчас уже потихоньку возвращаюсь к работе и гастролям. Отношения на расстоянии нас с Люсей не смущают. Разрушить можно только что-то хрупкое, а мы близкие люди. Конечно, балую жену, покупаю ей дорогую бижутерию. Но больше всего она любит конверты с деньгами. Так проще самой выбрать подарок по вкусу, - рассказал «Казанова».

Ани Лорак и Сергей Лазарев. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Яна Рудковская как раз демонстрировала на дорожке подарок мужа - олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Продюсер вышла в блестящем платье «Русалки». В тон к наряду Яна подобрала позолоченные босоножки и дополнила образ бриллиантами.