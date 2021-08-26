Звезда фильма «Обыкновенное чудо» Екатерина Васильева стала монахиней

Фотографию 76-летней актрисы в монашеском облачении опубликовала в своем Telegram-канале ее коллега Мария Шукшина. Фото: соцсети.

Звезда фильмов «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Экипаж», «Бумбараш» Екатерина Васильева стала монахиней. Фотографию 76-летней актрисы театра и кино в монашеском облачении опубликовала в своем Telegram-канале ее коллега Мария Шукшина. Мария поздравила Васильеву с этим важным событием.

- Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын - священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления! – написала Мария Шукшина.

Екатерина Васильева ушла со сцены в 1993 году. Тогда же она стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Позднее актриса начала служение казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве. В 1996 году актриса вновь вернулась на съемочную площадку (она сыграла королеву Екатерину Медичи в фильмах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро»), но при этом стала очень разборчивой в ролях. Кроме того, перед каждыми съемками Васильева спрашивала разрешения у своего духовника.

Екатерина Васильева сыграла множество ярких ролей. На фото - с Андреем Мироновым в фильме "Соломенная шляпка". Фото: кадр фильма.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве, а в 1962 году поступила во ВГИК. Закончив вуз, она сразу попала в труппу театра имени Ермоловой, где служила три года. Позже Васильева перешла в «Современник» (в этом театре она трудилась до 1973 года), а затем во МХАТ, на сцене которого она играла около 15 лет. В 1986 году ей было присвоено почетное звание «Народная артистка РСФСР». Актриса снялась более чем в 200 фильмах, многие из которых стали классикой советского кино.

Екатерина Васильева дважды была замужем. Ее первым мужем стал режиссёр Сергей Соловьёв («он снял фильмы «Асса», «Сто дней после детства»), вторым - драматург Михаил Рощин. В этом браке актриса в 1973 году родила сына Дмитрия. Дмитрий Рощин закончил ВГИК, но в итоге выбрал духовный путь. Его жена Любовь - дочь известного скульптора и общественного деятеля Вячеслава Клыкова – родила ему семерых детей: Прасковью, Фёдора, Агафью, Серафима, Дмитрия, Афанасия и Ивана. У Рощина также есть внебрачный сын Арсений (ему 28 лет) от актрисы Елены Кориковой. Ни с Кориковой, ни со старшим сыном Рощин отношений не поддерживает.