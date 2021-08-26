Афганский политик: Талибы* завладели списками агентов спецслужб Афганистана и вламываются в их дома

Флаги и портреты лидеров "Талибана"* в Кабуле. Фото: REUTERS

Мы не можем называть его имя: собеседник «КП» много лет выступал за совсем другой, мирный и демократический Афганистан. Однако теперь, после ухода войск НАТО, в стране новые хозяева — радикалы из движения «Талибан»* (запрещено в РФ как террористическое — прим. ред.). И тысячи людей ежедневно штурмуют кабульский аэропорт: кто-то не хочет жить в «исламском эмирате», как теперь называется Афганистан, а кому-то и вовсе грозит казнь за сотрудничество с американцами, просто бросившими свою местную обслугу.

Так что же сейчас происходит в Кабуле? Об этом — в интервью с анонимным источником «КП» из числа молодых афганских политиков.

— Кто все эти несчастные, пытающиеся попасть в аэропорт?

— Люди, обеспокоенные внезапным приходом талибов *в центральную часть Афганистана. Чиновники, журналисты, а также женщины (работавшие в СМИ, общественных и частных структурах) — все бросились в аэропорт Кабула, опасаясь за свою жизнь. Проблема в том, что местность вокруг аэропорта не контролируется ни талибами*, ни международной коалицией (НАТО — ред.). И многие погибли, пытаясь туда прорваться.

— Да, есть многочисленные видео стрельбы по этим безоружным беглецам. Но кто именно стрелял? Талибы*, американцы, другие натовцы?

— Все.

— Талибы* заявляют, что изменились и «дадут больше прав женщинам» (например, раньше девушкам нельзя было получать образование, а мужчинам — слушать светскую музыку — ред.).

— Эти заявления неверны. Лидеры талибов* пытаются скрыть свое истинное лицо от соседних стран и международного сообщества. Они хотят показать через подконтрольные медиа, будто они изменились, чтобы весь мир мог поверить им и признать их. Но информация, которую я получаю от коллег в Кабуле и провинциях, говорит о другом. Талибы* не верят в права женщин и права человека. Женщины, работавшие в СМИ и правительстве Афганистана, в национальных и международных учреждениях — подверглись угрозам, и им даже не разрешили вернуться к прежним обязанностям (хотя талибы* на первых пресс-конференциях обещали обратное — ред.). Большинству таких женщин талибы*угрожали в собственных домах, избивали. И пожаловаться некому — вас тогда просто убьют вместе с вашими семьями.

Лидеры талибов* хотят показать через подконтрольные медиа, будто они изменились, чтобы весь мир мог поверить им и признать их. Фото: REUTERS

— Отряды талибов* в большинстве пришли из других провинций. Откуда они знают, в чьи дома вламываться в Кабуле?

— У талибов* есть все необходимые списки. Они получили доступ к базам данных Министерства обороны Афганистана и Главного управления национальной безопасности (местная спецслужба, занималась борьбой с терроризмом, численность персонала — до 30 тыс. чел. — прим. ред.). Ночью они приходят в дом сотрудника такого ведомства, забирают его с собой — и угрожают его семье смертью, если кто-то посмеет пожаловаться… да и, в общем-то, властей, которым можно пожаловаться, тоже нет. Поэтому талибы* продолжают свои серийные убийства. Это ужас. Люди боятся за свою жизнь и будущее.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.