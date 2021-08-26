Колокольцев наградил полицейских, которые спасли группу туристов

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Фото: МВД РФ

Сначала сотрудники подумали, что отдыхающие просто приветствуют их размахивая руками. Однако все же решили проследовать к лодке и узнать, что там происходит. Оказалось, туристы просят о помощи.

Дело было вечером на севере Красноярского края. Сотрудники Таймырского ЛО МВД России на служебном катере патрулировали акваторию реки Енисей, когда в 70 километрах от города Игарка заметили лодку и людей, которые пытались привлечь их внимание.

- Выяснилось, что 10 путешественников из нескольких регионов в сопровождении двух представителей туристической фирмы совершали водную экскурсию на плато Путорана. В результате поломки двигателя моторной лодки они оказались в труднодоступной местности, вдали от населенных пунктов в неблагоприятных погодных условиях, с небольшим запасом продуктов. Неподалеку туристы обнаружили следы крупных диких животных. В течение двух дней им не удавалось вызвать помощь из-за проблем со связью, - рассказала "Комсомолке" подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Люди уже не надеялись на спасение. Они боялись ночевать на берегу: вокруг Енисея в этих местах горы и непроходимая тайга, по берегам крупные медвежьи следы, а на реке поднимался настоящий шторм.

- Когда мы увидели полицейский катер, мы решили, что происходит чудо. До этого момента мимо никто не проплывал, кроме барж вдалеке, – вспоминает участница путешествия Василиса Орестова. – Мы восхищены сотрудниками полиции. Перед ними стояли совсем другие задачи, но увидев, что мы в опасности, они твердо решили спасти нас. При этом полицейские вели себя решительно, профессионально и деликатно.

Когда полицейские пересадили на катер попавших в беду людей, поднялся такой ветер, что неуправляемую лодку туристов накрывало волнами и она затонула.

- На середине Енисея поднялась волна и в нашу лодку стала заливаться вода. Мы почувствовали себя героями фильма-катастрофы. Все происходило моментально, в считанные секунды, – добавила Василиса Орестова.

Внимательных и ответственных полицейских наградил министр МВД России Владимир Колокольцев.

- Решением Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева за грамотные и решительные действия в экстремальной обстановке, мужество и отвагу отличившиеся полицейские – майор полиции Инна Думлер, капитан полиции Антон Шваб, прапорщик полиции Владимир Корякин и старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий – удостоены медалей МВД России "За смелость во имя спасения", – отметила Ирина Волк.

Управляя катером ночью при максимальной нагрузке и сильных волнах, полицейский патруль благополучно доставил туристов в Игарку, где их разместили в одном из общежитий.

- Полицейские проявили невероятную человечность и доброту по отношению к нам, они вели себя корректно и вежливо, не сомневались в своих действиях. Мы очень ждали этой поездки и хотели увидеть плато Путорана. Но я не жалею о случившемся. Вместо красоты природы я встретила красоту человеческой души, – поблагодарили сотрудников Таймырского ЛО МВД России за своевременную помощь и неравнодушие участница экскурсии Александра Садокова.