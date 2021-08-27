Я больше не могу: как стресс вредит организму

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Стресс – явление, с которым сталкиваются все, рано или поздно. Игнорировать его проявления нельзя, но сначала нужно узнать, что стало причиной такого состояния. Действительно ли в плохом настроении виновен организм ¬– «КП» расскажет, какие показатели стоит проверить.
Кортизол
Несмотря на свое прозвище «гормон стресса», кортизол на самом деле нужен нам – он участвует в обмене белков, жиров и углеводов, поддерживает нервную систему и стимулирует работу сердца.
В целом, кортизол необходим для поддержания всех систем в организме человека и регулирования его суточных ритмов. Помимо этого, кортизол оказывает противовоспалительный эффект.
Возникает вопрос – если этот гормон так необходим нам, то откуда появились все «страшилки» про кортизол? Проблемы начинаются при избыточном количестве кортизола. Это ведет к уменьшению выработки гормонов сна, задержке натрия в организме, отекам. Страдают внутренние органы: надпочечники, печень, сердце и почки.
Дефицит кортизола также не принесет ничего хорошего. Он может проявляться повышенной утомляемостью, слабостью, апатией и снижением веса.
В некоторых случаях повышенный уровень кортизола может быть смертельно опасен – он способен приводить к сужению кровеносных сосудов и повышению уровня артериального давления. В сочетании с дисбалансом «плохого» и «хорошего» холестерина это увеличивает риск инфарктов и инсультов.
Индекс атерогенности
Холестерин – еще одна жертва стереотипов. Часто он считается безусловно вредным для организма, но без холестерина человек обойтись не может. Это жироподобное вещество входит в состав клеточных мембран и обеспечивает их устойчивость. Холестерин нужен для выработки витамина D и стероидных гормонов, включая вышеупомянутый кортизол и половые гормоны, такие как эстрогены, прогестерон и тестостерон.
Холестерин, как и любой жир, не растворяется в воде. Ради эксперимента попробуйте перемешать в стакане воду и подсолнечное масло. Максимум, что вы получите – эмульсию, которая через некоторое время расслоится.
Это свойство не дает холестерину циркулировать в крови самому по себе, поэтому за его доставку к тканям и органам отвечают особые белки – аполипротеиды. Их соединение с холестерином называется «липопротеиды», которые бывают низкой и высокой плотности. За их счет холестерин и делится на «плохой» и «хороший».
Липопротеины низкой плотности – «плохой» холестерин, который переносится из печени к периферическим тканям и органам. Если они уже насыщены холестерином, то вещество задерживается в кровотоке, проникает в стенки сосудов и образует бляшки, которые суживают просветы артерий и ухудшают кровоток. Если бляшки разрастаются, может развиться ишемическая болезнь сердца.
Липопротеины высокой плотности, или «хороший» холестерин транспортирует излишки холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма.
Витамин D, кальций и магний
Витамин D частично отвечает за наше настроение – он поддерживает уровень «гормона счастья» серотонина. Также он регулирует обмен кальция и фосфора. Витамин D используют лейкоциты, которые борются с раковыми клетками, вирусами и бактериями.
Получить витамин D можно за счет солнечных лучей. Стоит учесть, что нужный для синтеза ультрафиолет не проникает через стекло и крем от загара, а в тени и облачную погоду выработка витамина D снижается.
Второй способ получить витамин D – из еды. Его содержат жирные сорта рыбы и икра, жирные молочные продукты, яичный желток. Тем не менее, только рыба – основной пищевой источник витамина, поэтому пополнять запасы «солнечного» витамина за счет остальных продуктов и не находясь на солнце не получится.
Недостаток витамина D влияет на работу нервной системы и снижает стрессоустойчивость, а также приводит к нехватке кальция, из-за которой организм может начать компенсировать его недостаток из костей. Другими словами, они могут стать ломкими, или мягкими.
Магний, стабилизируя сердечный ритм, чрезвычайно важен в регуляции нервно-мышечной активности сердца, необходим для метаболизма кальция и витамина С, участвует в энергетическом превращении углеводов.
Щитовидная железа
Эндокринная система руководит всеми процессами в организме, и малейший сбой в ее работе может привести к изменению внешнего вида и самочувствия. Важнейшее звено этой системы – щитовидная железа.
Этот небольшой орган расположен под гортанью и отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке. Если представить наше тело как оркестр, то дирижирует им именно «щитовидка». Ее состояние влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.
Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, усиливается нервное возбуждение, снижается концентрация внимания, возникают резкие перепады настроения и бессонница. Если слишком мало – снижается работоспособность, появляются апатия и сонливость.
Любые подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ – повод к лабораторному обследованию «щитовидки». Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.
Комплексная проверка организма
Все необходимые параметры организма поможет оценить комплекс «Выявление последствий стресса» от Лаборатории «Гемотест».
В комплекс исследований входит 25-OH витамин D суммарный, индекс атерогенности, ТТГ, кортизол, магний и кальций общий. Результат анализа будет готов через 1 день минимум.
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